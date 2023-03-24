В РФ разговор по телефону признали публичным распространением "фейков" о войне, потому что его подслушивал следователь

Бывший водитель сотрудника главка МВД РФ Сергей Ведель год назад говорил по телефону с отцом, проживающим в Буче. Разговор подслушал сотрудник полиции, прослушивавший телефон Веделя, и того арестовали за публичное распространение "фейков" о российской армии.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, рассказал оппозиционный российский политик Илья Яшин, который сам с июля 2022 года находится в СИЗО по подозрению в распространении "фейков".

Сергей Ведель родился в Украине. В РФ он переехал в 1997 году и почти 20 лет проработал в московской полиции, но его отец остался жить в Буче.

9 марта 2022 года Ведель говорил с отцом по телефону. Он не знал, что за месяц до начала полномасштабного вторжения в РФ его телефон начали прослушивать. Во время разговора с отцом Ведель "отрицал, что киевский режим является нацистским", утверждал, что целью вторжения РФ является смена власти в Украине, и сообщал о больших потерях среди россиян в первые дни полномасштабной войны.

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Через неделю после разговора против Веделя возбудили дело за публичное распространение фейков о российской армии. На замечание адоката о том, что личный телефонный разговор нельзя считать публичным высказыванием, следователи ответили, что беседу подслушивал "товарищ майор". Из-за услышанного он якобы почувствовал "чувство тревоги, страха и незащищенности со стороны государства".

Ведель стал одним из первых фигурантов по статье "о фейках" о российской армии. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.