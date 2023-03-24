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Новости
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В РФ разговор по телефону признали публичным распространением "фейков" о войне, потому что его подслушивал следователь

прослушка

Бывший водитель сотрудника главка МВД РФ Сергей Ведель год назад говорил по телефону с отцом, проживающим в Буче. Разговор подслушал сотрудник полиции, прослушивавший телефон Веделя, и того арестовали за публичное распространение "фейков" о российской армии.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, рассказал оппозиционный российский политик Илья Яшин, который сам с июля 2022 года находится в СИЗО по подозрению в распространении "фейков".

Сергей Ведель родился в Украине. В РФ он переехал в 1997 году и почти 20 лет проработал в московской полиции, но его отец остался жить в Буче.

9 марта 2022 года Ведель говорил с отцом по телефону. Он не знал, что за месяц до начала полномасштабного вторжения в РФ его телефон начали прослушивать. Во время разговора с отцом Ведель "отрицал, что киевский режим является нацистским", утверждал, что целью вторжения РФ является смена власти в Украине, и сообщал о больших потерях среди россиян в первые дни полномасштабной войны.

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Через неделю после разговора против Веделя возбудили дело за публичное распространение фейков о российской армии. На замечание адоката о том, что личный телефонный разговор нельзя считать публичным высказыванием, следователи ответили, что беседу подслушивал "товарищ майор". Из-за услышанного он якобы почувствовал "чувство тревоги, страха и незащищенности со стороны государства".

Ведель стал одним из первых фигурантов по статье "о фейках" о российской армии. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Автор: 

прослушка (348) репрессии (2767) россия (95489)


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Топ комментарии
+28
Ласкаво просимо у 1937 рік! Їжте не обляпайтесь )))
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24.03.2023 13:27
+20
Патамуша патомкі стукачєй і вєртухаєв могут пастроіть толька адін агромний ГУЛАГ...
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24.03.2023 13:25
+18
Оруэлл, от зависти, что такие гениальные находки не вошли в "1984", в гробу переворачивается.
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24.03.2023 13:33
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Ну это жесть. Лютая.
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24.03.2023 13:23 Ответить
********* обыкновенный
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24.03.2023 14:55 Ответить
кацапське "правосудіє" та "права человека" в усій своїй красі ...
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24.03.2023 13:24 Ответить
Патамуша патомкі стукачєй і вєртухаєв могут пастроіть толька адін агромний ГУЛАГ...
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24.03.2023 13:25 Ответить
адін агромний ГУЛАГ...- аналагав нєту....
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24.03.2023 14:51 Ответить
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24.03.2023 13:26 Ответить
Ласкаво просимо у 1937 рік! Їжте не обляпайтесь )))
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24.03.2023 13:27 Ответить
"1984"
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24.03.2023 14:18 Ответить
Нормальным людям нічого жити в парашкостані.
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24.03.2023 13:28 Ответить
Що є ще такі люди, кого дивують закони концтабору ? Дійсно? Хтось очікує якихось прав і свобод у концтаборі ?
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24.03.2023 13:30 Ответить
Оруэлл, от зависти, что такие гениальные находки не вошли в "1984", в гробу переворачивается.
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24.03.2023 13:33 Ответить
"права людини дуже переоцінені" (с)
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24.03.2023 13:34 Ответить
там еще дважды чувака засудили за пересказ сна про Зэлэну Шмарклю ))
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24.03.2023 13:34 Ответить
а я вважаю що все правильно, худоба повинна страждати, ще тре щоб в них взагалі телефонні розмови заборонили та відновили савєцькі телефонні перемовні пункти на почтамтах
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24.03.2023 13:35 Ответить
Пусть гниёт на зоне ,раз ума хватило ехать на расею и работать там в полиции,и не хватило ума в 2014 оттуда уехать.у меня дальние родственники с рассеи,хотя сами родом с Закарпатья,видел их пару раз в жизни ,лет 20 назад.Моя мама ездила на расею в году так 2010 к ним,эта ***** нищая ,рассказывала ей,как ***** их с колен поднял и что Украина по сравнению с ними вообще нищета.живут в Белгородской области село Насоново (нищета такая,что наши бомжи в их хатах постеснялись бы спать),так вот ,три мои четвероюродных "братка",уже подохли на войне,их мамаша вздернуалсь.Те кто имеет украинские корни ,и живут до сих пор на расее,пусть будут уверены,что на мясо они пойдут первыми,их первых будут катовать,убивать и репрессировать,дунбасянам привет большой
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24.03.2023 13:39 Ответить
і ці російські дегенерати той зброд не соромляться армією називати, а ще будують якісь окопи в Криму і в Бєлгородській народній республіці - це дуже романтично
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24.03.2023 14:07 Ответить
Мона тільки казати що друга армія пабідіт фсєх врагов.
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24.03.2023 14:13 Ответить
Там все повертається раз на 100 років
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24.03.2023 14:33 Ответить
Хотів добре жити, присягнув московії, працював на їхню антилюдську систему і не сподівався, що заплатить таку ціну. Знали, кого прослуховувати. Наші зрадники для них все рівно залишаються хохлами
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24.03.2023 15:02 Ответить
та нехай вони всі пересаджають один одного, кожен з них того вартий.
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24.03.2023 15:29 Ответить
Феміду в рашці требе зображувати не з зав'язаними очима,а сидячою на бутилці.
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24.03.2023 16:10 Ответить
А если они скрытую камеру в спальне установят, то имтим будет считаться РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ПОРНОГРАФИИ (товарищь полковник с лейтенатом будут может быть покраснеют, хотя вряд ли, но точно "получат тяжелую моральную травму")!?
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24.03.2023 16:13 Ответить
скоро все колаборанты будут умолять нас принять их обратно)
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24.03.2023 19:23 Ответить
 
 