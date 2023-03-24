На Бахмутском направлении за сутки произошло 32 боевых столкновения, уничтожены 332 захватчика, - Череватый

За минувшие сутки на Бахмутском направлении произошло 32 боевых столкновения, 28 из них - непосредственно в городе Бахмут. Зафиксировано 276 обстрелов разными типами артиллерии, 69 из которых непосредственно по городу.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины полковник Сергей Череватый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

"Характерны большие потери оккупантов. За минувшие сутки здесь было уничтожено 332 захватчика, еще 188 получили ранения. Из-за больших потерь вагнеровцам приходится усиливаться за счет подразделений регулярной армии РФ, прежде всего воздушно-десантных войск", - говорится в сообщении.

Враг нанес за прошедшие сутки четыре авиаудара. Россияне используют штурмовую, в частности, самолеты Су-25 и ударные вертолеты типа Ка-52, Ми-24 и иногда Ми-8.

"Оккупанты наносят удары неуправляемыми ракетами и пытаются как можно быстрее покинуть опасную зону, чтобы избежать огня из наших средств противовоздушной обороны", - отметил Череватый.

По его словам, артиллерия здесь является гораздо более высоким фактором влияния на район боевых действий.

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