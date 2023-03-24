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Украину вычеркнули из черного списка стран, которые разрушают противодействие коррупции, - Совет Европы

коррупция

 Группа государств Совета Европы против коррупции (GRECO) приветствовала прогресс в предотвращении коррупции в отношении членов парламента, судей и прокуроров в Украине.

Об этом говорится в опубликованном в пятницу отчете, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

В отчете приводится оценка прогресса, достигнутого в выполнении рекомендаций, предоставленных стране в 2017 году по предотвращению коррупции среди членов парламента, судей и прокуроров.

GRECO пришла к выводу, что Украина достигла определенных улучшений, выполнив удовлетворительно или удовлетворительным образом 15 из 31 рекомендации. Из остальных рекомендаций девять были выполнены частично, а семь не были выполнены вообще.

"Военное время привело к необходимости введения военного, чрезвычайного положения и корректировки приоритетов. В таком контексте примечательно, что Украина, тем не менее, продолжила работу по имплементации рекомендаций GRECO. Даже если работа еще впереди, как указано в этом отчете, своевременное представление Украиной информации в GRECO, а также достигнутый прогресс заслуживают высокой оценки", - говорится в отчете.

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GRECO делает вывод, что текущий уровень выполнения рекомендаций больше не является "глобально неудовлетворительным", как это было после предыдущего отчета, опубликованного в апреле 2022 года.

Группа обратилась к Украине с просьбой предоставить отчет о мерах, принятых для воплощения невыполненных рекомендаций до 31 марта 2024 года.

В отчет указывается, что сессия GRECO одобрила вычеркивание Украины из своего черного списка государств, где происходят структурные изменения, разрушающие противодействие коррупции, или те, где состояние противодействия коррупции является "глобально неудовлетворительным".

Автор: 

коррупция (8560) Совет Европы (700) реформы (3951)


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Топ комментарии
+14
Зарано
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24.03.2023 14:25
+11
Ага. По-моему как раз время закрепить в этом чёрном списке, пока вся эта зеленская нечисть у власти...
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24.03.2023 14:40
+10
дивні діла твої Господи.....
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24.03.2023 14:25
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24.03.2023 14:23 Ответить
Зарано
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24.03.2023 14:25 Ответить
Ага. По-моему как раз время закрепить в этом чёрном списке, пока вся эта зеленская нечисть у власти...
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24.03.2023 14:40 Ответить
неначасi
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24.03.2023 15:12 Ответить
дивні діла твої Господи.....
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24.03.2023 14:25 Ответить
Шкода обманутих у їхніх очікуваннях.
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24.03.2023 15:07 Ответить
За хабар викреслили, звісно))
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24.03.2023 14:26 Ответить
це за декілька розслідуваннь що до козлів відбувайлів
хто під слідством з діючих міністрів, нач ВЦА чи оточення моні?
а ні хто...
а саме вони заправляють всім і вся
а що вичеркнули з списка, це правильно
бо Українська влада над цим списком
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24.03.2023 14:26 Ответить
Так ще й раніше депутатка Верховної Ради, знана розміновувачка, заявила, що їй не зрозумілі закиди президента США Джо Байдена про корупцію в Україні.
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24.03.2023 14:32 Ответить
Так виглядає, ніби вона мала рацію!
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24.03.2023 15:09 Ответить
Дива твої, Господи, не мають меж=)))
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24.03.2023 14:32 Ответить
30% з заробітка віддай.. Нема в нас корупції. Кому ви в очі?
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24.03.2023 14:34 Ответить
В Европі давно корупція, окрадання у законі а в Німеччині немає жодного незалежного суду, все корумповано.
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24.03.2023 14:39 Ответить
У нас продолжают еще больше воровать денег, что за чушь пишут?!!!!!!!!!!!!
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24.03.2023 14:46 Ответить
Не може Боневтік обманювати !
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24.03.2023 15:10 Ответить
Это просто комплимент.Так надо, наверное . А с другой стороны, черный список так и останется черным. Для Украины, не для властных . Коррупционная Система против своего разрушения. Это очевидно даже по решениям вакс и более мелких решений других многочисленных судов.
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24.03.2023 14:50 Ответить
Це авансом )
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24.03.2023 15:01 Ответить
Мене заспокює те, що Зеля не тільки мене обдурив, і український народ, але ще й Захід.
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24.03.2023 15:05 Ответить
Цікаво, вони там реально настільки дурні, чи їм просто не хочеться зайвий раз гальмувати рух України до ЄС, тому роблять вигляд, що не помічають реальний стан справ?
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24.03.2023 15:19 Ответить
"GRECO дійшла висновку, що Україна досягла певних покращень, виконавши задовільно або у задовільний спосіб 15 з 31 рекомендації. З решти рекомендацій дев'ять були виконані частково, а сім не були виконані."

Джерело:

*
Виконано 50% рекомендацій. Ще працювати і працювати в цьому напрямку.
Але хто ж це буде робити, якщо всі правоохоронні та антикорупційні органи, окрім громадських, під ненажерливими Кротами?
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24.03.2023 15:21 Ответить
Від таких чорних списків було б більше користі, якщо б вони супроводжувалися персональними санкціями.
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24.03.2023 15:22 Ответить
Група звернулася до України з проханням надати звіт ... Джерело:

- Видишь суслика?
- Нет
- А по отчету написано, что есть ...
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24.03.2023 15:28 Ответить
Певно,на позитивний результат вплинули зупинка системи закупівель "прозоро",ігнорування чиновників подачі майнових декларацій,і відсутність дикого лементу антикорупціонерів щодо страшенної,небаченої української корупції.
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24.03.2023 15:32 Ответить
..нехилый такой себе аванс Найвэлычнившивому с его ворами-предателями, опекунами бенями-дермаками-арахнидами..
навряд чи воно зрозуміє
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24.03.2023 15:44 Ответить
Тепер вони не руйнують протидію, а просто є її корегувальниками
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24.03.2023 15:50 Ответить
Судді, прокурори, депутати як брали хабарі при кравчуку, кіучмі, ющенку, янику, пороху так і беруть і при зелі, внаслідок чого у країну не ідуть інвестиції. не створюються робочі місця, а бюджет розпилюється. Я уявляю, що буде робиттись під час громадних коштів на відновлення.
Цих всіх скотів треба під круглодобове відеоспостереження і прослушку, з зняттям інформації з кожного телеграма, а доходи у будь-якого їх члена сім'ї або пов'язаної з ними особи мають стати автоматично темою для розслідування. А народу встановити оплату за любу інформацію про вимагання гроошей або створення корупційних умов для цього. Виключати з списку рано, воєнний час є тільки обтяжуюючою обставиною для уродів.
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24.03.2023 16:01 Ответить
аванс...
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24.03.2023 16:19 Ответить
Хороший анекдот!
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24.03.2023 17:27 Ответить
дивні дива - чим більше крадеш, тим в тебе менше бачать корупції...
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24.03.2023 18:29 Ответить
і шо то вони там підписують??? хто і що встановив? яблука як були по 50, так і залишились, я вже промовчу про ліки та прилади - там таємниця, покрита покривалом "прозорро"
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24.03.2023 20:55 Ответить
 
 