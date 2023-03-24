Украину вычеркнули из черного списка стран, которые разрушают противодействие коррупции, - Совет Европы

Группа государств Совета Европы против коррупции (GRECO) приветствовала прогресс в предотвращении коррупции в отношении членов парламента, судей и прокуроров в Украине.

Об этом говорится в опубликованном в пятницу отчете, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

В отчете приводится оценка прогресса, достигнутого в выполнении рекомендаций, предоставленных стране в 2017 году по предотвращению коррупции среди членов парламента, судей и прокуроров.

GRECO пришла к выводу, что Украина достигла определенных улучшений, выполнив удовлетворительно или удовлетворительным образом 15 из 31 рекомендации. Из остальных рекомендаций девять были выполнены частично, а семь не были выполнены вообще.

"Военное время привело к необходимости введения военного, чрезвычайного положения и корректировки приоритетов. В таком контексте примечательно, что Украина, тем не менее, продолжила работу по имплементации рекомендаций GRECO. Даже если работа еще впереди, как указано в этом отчете, своевременное представление Украиной информации в GRECO, а также достигнутый прогресс заслуживают высокой оценки", - говорится в отчете.

Читайте также: Нельзя оставлять место для коррупции в Минобороны – наша обязанность не скандалить, а менять, – Свирко

GRECO делает вывод, что текущий уровень выполнения рекомендаций больше не является "глобально неудовлетворительным", как это было после предыдущего отчета, опубликованного в апреле 2022 года.

Группа обратилась к Украине с просьбой предоставить отчет о мерах, принятых для воплощения невыполненных рекомендаций до 31 марта 2024 года.

В отчет указывается, что сессия GRECO одобрила вычеркивание Украины из своего черного списка государств, где происходят структурные изменения, разрушающие противодействие коррупции, или те, где состояние противодействия коррупции является "глобально неудовлетворительным".