Украину вычеркнули из черного списка стран, которые разрушают противодействие коррупции, - Совет Европы
Группа государств Совета Европы против коррупции (GRECO) приветствовала прогресс в предотвращении коррупции в отношении членов парламента, судей и прокуроров в Украине.
Об этом говорится в опубликованном в пятницу отчете, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
В отчете приводится оценка прогресса, достигнутого в выполнении рекомендаций, предоставленных стране в 2017 году по предотвращению коррупции среди членов парламента, судей и прокуроров.
GRECO пришла к выводу, что Украина достигла определенных улучшений, выполнив удовлетворительно или удовлетворительным образом 15 из 31 рекомендации. Из остальных рекомендаций девять были выполнены частично, а семь не были выполнены вообще.
"Военное время привело к необходимости введения военного, чрезвычайного положения и корректировки приоритетов. В таком контексте примечательно, что Украина, тем не менее, продолжила работу по имплементации рекомендаций GRECO. Даже если работа еще впереди, как указано в этом отчете, своевременное представление Украиной информации в GRECO, а также достигнутый прогресс заслуживают высокой оценки", - говорится в отчете.
GRECO делает вывод, что текущий уровень выполнения рекомендаций больше не является "глобально неудовлетворительным", как это было после предыдущего отчета, опубликованного в апреле 2022 года.
Группа обратилась к Украине с просьбой предоставить отчет о мерах, принятых для воплощения невыполненных рекомендаций до 31 марта 2024 года.
В отчет указывается, что сессия GRECO одобрила вычеркивание Украины из своего черного списка государств, где происходят структурные изменения, разрушающие противодействие коррупции, или те, где состояние противодействия коррупции является "глобально неудовлетворительным".
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хто під слідством з діючих міністрів, нач ВЦА чи оточення моні?
а ні хто...
а саме вони заправляють всім і вся
а що вичеркнули з списка, це правильно
бо Українська влада над цим списком
Джерело:
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Виконано 50% рекомендацій. Ще працювати і працювати в цьому напрямку.
Але хто ж це буде робити, якщо всі правоохоронні та антикорупційні органи, окрім громадських, під ненажерливими Кротами?
- Видишь суслика?
- Нет
- А по отчету написано, что есть ...
навряд чи воно зрозуміє
Цих всіх скотів треба під круглодобове відеоспостереження і прослушку, з зняттям інформації з кожного телеграма, а доходи у будь-якого їх члена сім'ї або пов'язаної з ними особи мають стати автоматично темою для розслідування. А народу встановити оплату за любу інформацію про вимагання гроошей або створення корупційних умов для цього. Виключати з списку рано, воєнний час є тільки обтяжуюючою обставиною для уродів.