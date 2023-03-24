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Новости Агрессия России против Украины
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Корректировщица российских ракетных ударов по больницам Николаева проведет за решеткой 11 лет, - СБУ

сбу

Вражеский информатор из Николаевской области проведет 11 лет за решеткой. Именно по ее наводке оккупанты нанесли ракетные удары по четырем инфраструктурным объектам в Николаеве. Среди них – местные больницы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

По данным следствия, вражеским информатором является местная жительница, бывшая чиновник оборонного предприятия, поддержавшая полномасштабное вторжение РФ. По указанию врага женщина собирала информацию о местоположениях объектов военной и критической инфраструктуры на территории региона.

Полученные данные передавала агрессору в виде отметок на электронных картах и фотографиях с привязкой к местности.

Свои деструктивные взгляды активно распространяла в прокремлевских Телеграм-каналах в виде сообщений и комментариев. Таким образом, она попала в поле зрения российской спецслужбы, которая привлекла женщину к сотрудничеству через администратора одного из подконтрольных пабликов.

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В ходе обысков у фигурантки обнаружен мобильный телефон, который она использовала в преступной деятельности.

На основании собранных доказательств суд признал ее виновной по статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения);

▪️ ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные должностным лицом).

Автор: 

Николаевская область (2118) СБУ (19886) суд (25091)


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Топ комментарии
+21
Якщо загинули люди то має сидіти довічно як вбивця без права на помилування.
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24.03.2023 14:45
+20
11 лет? А кто-то подскажет сколько людей погибло от наводок этого выродка?
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24.03.2023 14:43
+14
м'який вирок, дуже м'який..., я б ще зрозуміла, якщо по військовім об'єктам вона коригувала, війна все ж таки..., а по лікарням..., це вже щось поза межами людського...
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24.03.2023 14:51
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11 лет? А кто-то подскажет сколько людей погибло от наводок этого выродка?
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24.03.2023 14:43 Ответить
Якщо загинули люди то має сидіти довічно як вбивця без права на помилування.
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24.03.2023 14:45 Ответить
на гіляку запроданця !!!
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24.03.2023 14:51 Ответить
Вот если б таких выродков реально вешали на гiляку, то и желающих б поубавилось...
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24.03.2023 15:05 Ответить
Навіть якщо не загинули.
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24.03.2023 21:33 Ответить
а так прочитав ...мов по лікарнях проведе все своє життя...думав побили місцеві зрадницю.
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24.03.2023 14:45 Ответить
їй все одно не жити
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24.03.2023 14:49 Ответить
м'який вирок, дуже м'який..., я б ще зрозуміла, якщо по військовім об'єктам вона коригувала, війна все ж таки..., а по лікарням..., це вже щось поза межами людського...
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24.03.2023 14:51 Ответить
Русский мир он такой... Безжалосный и беспощадный... Без памяти и совести.
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24.03.2023 14:57 Ответить
Кацапи нелюди.
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24.03.2023 14:58 Ответить
Для сідєльців колаборантів потрібно виділяти на утримання разом з харчами не більше мінімальної пенсії і ту щоб розікрало міністерство юстиції.
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24.03.2023 14:57 Ответить
Зрадників утримувати виключно на ту суму яку вони заробили шиттям рукавиць в одиночній камері.
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24.03.2023 15:01 Ответить
Угу..І годувати виключно яйцями по 17 грн/шт та яблуками по 52 грн/кг.
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24.03.2023 15:47 Ответить
ну ... це спецпрайсом особисто для рєзнік(ов)а...
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24.03.2023 17:46 Ответить
Я мав на увазі,що ці виродки шили б рукавиці день і ніч без перерви,щоб заробити собі на необхідні калорії.Мабуть треба пошити пар 300,щоб заробити собі на одне яйце.
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24.03.2023 17:55 Ответить
А як вже вирок винесли, то скажіть: ім'я і прізвище. І що така-то-то співробітниця ПО "ЗОРЯ".
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24.03.2023 14:59 Ответить
У відкритому доступі має бути реєстр відомих зрадників разом з членами їх родин по всім лініям. Засуджених і тих хто під підозрою. Потрапляння в цей список важливо для роботодавців, бо "яблучко від яблуньки недалеко котиться"...
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24.03.2023 15:05 Ответить
у Харкові 5 умовно дають, не там працювала
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24.03.2023 15:03 Ответить
спробуйте ще раз, але зрозуміло сформулюйте
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24.03.2023 15:19 Ответить
У Харкові рулять колаборанти і любителі русского міра та етнічні русскіе.
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24.03.2023 15:19 Ответить
Ще стільки років годувати цю наволоч.
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24.03.2023 15:26 Ответить
Що там з розслідуванням по вбивству Вадатурського? Знайшли вже навідника?
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24.03.2023 15:32 Ответить
Вона має прізвище та ім'я? Може вона невидима, що не опублікували фото?
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24.03.2023 15:39 Ответить
мало дали
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24.03.2023 15:56 Ответить
 
 