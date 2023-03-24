Корректировщица российских ракетных ударов по больницам Николаева проведет за решеткой 11 лет, - СБУ

Вражеский информатор из Николаевской области проведет 11 лет за решеткой. Именно по ее наводке оккупанты нанесли ракетные удары по четырем инфраструктурным объектам в Николаеве. Среди них – местные больницы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

По данным следствия, вражеским информатором является местная жительница, бывшая чиновник оборонного предприятия, поддержавшая полномасштабное вторжение РФ. По указанию врага женщина собирала информацию о местоположениях объектов военной и критической инфраструктуры на территории региона.

Полученные данные передавала агрессору в виде отметок на электронных картах и фотографиях с привязкой к местности.

Свои деструктивные взгляды активно распространяла в прокремлевских Телеграм-каналах в виде сообщений и комментариев. Таким образом, она попала в поле зрения российской спецслужбы, которая привлекла женщину к сотрудничеству через администратора одного из подконтрольных пабликов.

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В ходе обысков у фигурантки обнаружен мобильный телефон, который она использовала в преступной деятельности.

На основании собранных доказательств суд признал ее виновной по статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения);

▪️ ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные должностным лицом).