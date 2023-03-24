Россия использовала в Сумской области аналог американских планирующих бомб, - Defense Express. ФОТО
Российские войска использовали сегодня ночью для ударов по Сумщине свои аналоги американских JDAM-ER.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense Express.
Стал известен тип планирующей бомбы, которую рашисты использовали для ударов по Сумской области в ночь на 24 марта. Defense Express из собственных источников получил фото обломков, на которых можно узнать так называемый аналог JDAM-ER, о существовании которого впервые стало известно в начале января этого года", – говорится в сообщении.
Его впервые применили по оккупированному Донецку, когда эта авиабомба упала в северо-западном районе города 12 марта. А по информации от командования Воздушных сил ВСУ российские войска совершили сброс 11 планирующих бомб, как минимум часть из которых являются именно аналогами JDAM-ER, о тчем свидетельствуют фото.
"Аналогічні уламки були якраз зафіксовані у самому Донецьку, де було точно відомо про використання комплекту, який перетворює звичайну 500-кг фугасну ФАБ-500М-62 на плануючу з корекцією за супутниковою навігацією. Зокрема, про це говорить форма крил, а також кріплення", - пояснює видання.
"Крайне важно узнать происхождение электронных компонентов, что, возможно, позволит подавить каналы их поставки. Возможно, определить завод-производитель готового изделия, реальную сложность производства такого вида боеприпаса в РФ, а также технологический уровень производства, что позволит оценить реальные производственные возможности", - отмечает он. издания.
Напомним, сегодня ночью враг нанес удар по Сумщине. Есть погибшие и раненые.
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Конституционный суд Армении посчитал, что Римский статут соответствует Основному закону страны. Решение окончательное и вступает в силу с момента опубликования.
Таким образом, если Путин приедет в Армению, его могут арестовать по ордеру суда в Гааге.
Що доречі є дуже паганою звісткою для нас, у них тих бомб як грязі в ******, а точність для потвор не важлива, наштампують і будуть прифронтові міста кошмарити.
давайте не будемо тут *************** наративи проштовхувати, кацапи не тупі.
Але обламали зуби об наше ПВО та героїв пілотів, і почали шукати інші шляхи як нас вбивати.
хоча тут деякі дурники думають що кацапи голі та босі і через два-три тижні на нас із голою сракою попруть.
Нажаль ці потвори докладуть максимум зусиль щоб нам насолити.
Питання в приладдях, які надіваються на бомбу перетворюючи її в плануючий ********* дальної дії і питання в системі навігації і керування - які перетворюють бомбу в високоточну ракету яку дуже важко збити...
Снарядів на кацапії вже майже немає - а ось важких бомб - неміряно...
Не неси ерунды.
Да и учесть стоимость бомбы и стоимость оборудования просто для выявления, не говоря уже стоимости ракеты чтобы сбить...
И учесть что сброшена она может быть с любой точки вне досягаемости ПВО....
Не неси ерунды а погугли о том что это.
погугли о GLSDB
А інакше - ніяк
Потрібні балістичні ракети на базі "Зеніту"
Вірніше - Японського моря.
Шукати звідки чіпи - то імітація роботи: треба знищити завод, де це все виробляється.
І вивести з ладу аеродроми, з яких злітають носії.
навіть тут на цензорі здаєть була стаття про використання плануючих *********** ЗСУ.
До речі, супутники, з яких наводяться ці бомби - досі на орбіті ?
Слава МО и резникову которые абсолютно ничего за год не создали, но зато обворовали все что можно - и все для победы.
Только неизвестно чьей.