Россия использовала в Сумской области аналог американских планирующих бомб, - Defense Express. ФОТО

Российские войска использовали сегодня ночью для ударов по Сумщине свои аналоги американских JDAM-ER.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense Express.

Стал известен тип планирующей бомбы, которую рашисты использовали для ударов по Сумской области в ночь на 24 марта. Defense Express из собственных источников получил фото обломков, на которых можно узнать так называемый аналог JDAM-ER, о существовании которого впервые стало известно в начале января этого года", – говорится в сообщении.

Его впервые применили по оккупированному Донецку, когда эта авиабомба упала в северо-западном районе города 12 марта. А по информации от командования Воздушных сил ВСУ российские войска совершили сброс 11 планирующих бомб, как минимум часть из которых являются именно аналогами JDAM-ER, о тчем свидетельствуют фото.

"Аналогічні уламки були якраз зафіксовані у самому Донецьку, де було точно відомо про використання комплекту, який перетворює звичайну 500-кг фугасну ФАБ-500М-62 на плануючу з корекцією за супутниковою навігацією. Зокрема, про це говорить форма крил, а також кріплення", - пояснює видання.

"Крайне важно узнать происхождение электронных компонентов, что, возможно, позволит подавить каналы их поставки. Возможно, определить завод-производитель готового изделия, реальную сложность производства такого вида боеприпаса в РФ, а также технологический уровень производства, что позволит оценить реальные производственные возможности", - отмечает он. издания.

Напомним, сегодня ночью враг нанес удар по Сумщине. Есть погибшие и раненые.

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