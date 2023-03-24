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Россия использовала в Сумской области аналог американских планирующих бомб, - Defense Express. ФОТО

бомба

Российские войска использовали сегодня ночью для ударов по Сумщине свои аналоги американских JDAM-ER.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense Express.

Стал известен тип планирующей бомбы, которую рашисты использовали для ударов по Сумской области в ночь на 24 марта. Defense Express из собственных источников получил фото обломков, на которых можно узнать так называемый аналог JDAM-ER, о существовании которого впервые стало известно в начале января этого года", – говорится в сообщении.

Его впервые применили по оккупированному Донецку, когда эта авиабомба упала в северо-западном районе города 12 марта. А по информации от командования Воздушных сил ВСУ российские войска совершили сброс 11 планирующих бомб, как минимум часть из которых являются именно аналогами JDAM-ER, о тчем свидетельствуют фото.

Россия использовала в Сумской области аналог американских планирующих бомб, - Defense Express 01

"Аналогічні уламки були якраз зафіксовані у самому Донецьку, де було точно відомо про використання комплекту, який перетворює звичайну 500-кг фугасну ФАБ-500М-62 на плануючу з корекцією за супутниковою навігацією. Зокрема, про це говорить форма крил, а також кріплення", - пояснює видання. Россия использовала в Сумской области аналог американских планирующих бомб, - Defense Express 02

"Крайне важно узнать происхождение электронных компонентов, что, возможно, позволит подавить каналы их поставки. Возможно, определить завод-производитель готового изделия, реальную сложность производства такого вида боеприпаса в РФ, а также технологический уровень производства, что позволит оценить реальные производственные возможности", - отмечает он. издания.

Напомним, сегодня ночью враг нанес удар по Сумщине. Есть погибшие и раненые.

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бомба (369) обстрел (27071) Сумы (1142)


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Топ комментарии
+30
Китай. Вони навіть можуть у себе на заводах випускати кацапські ********** з кацапським маркуванням або взагалі без нього.
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24.03.2023 15:25
+25
Если Путин прилетит в Армению, его арестуют. Ереван присоединился к Римскому статуту

Конституционный суд Армении посчитал, что Римский статут соответствует Основному закону страны. Решение окончательное и вступает в силу с момента опубликования.

Таким образом, если Путин приедет в Армению, его могут арестовать по ордеру суда в Гааге.
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24.03.2023 15:22
+22
"планувалось" нас бомбити як сирійців, але не так сталось як кацапам гадалось, тому довелось на швидку руку робити плануючі боеприпаси.
Що доречі є дуже паганою звісткою для нас, у них тих бомб як грязі в ******, а точність для потвор не важлива, наштампують і будуть прифронтові міста кошмарити.
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24.03.2023 15:31
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Если Путин прилетит в Армению, его арестуют. Ереван присоединился к Римскому статуту

Конституционный суд Армении посчитал, что Римский статут соответствует Основному закону страны. Решение окончательное и вступает в силу с момента опубликования.

Таким образом, если Путин приедет в Армению, его могут арестовать по ордеру суда в Гааге.
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24.03.2023 15:22 Ответить
Куй його там арештують
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24.03.2023 15:25 Ответить
Можуть. Якщо після арешту путіна вся верхівка Арменії матиме змогу разом з пуйлом негайно вилетіти в цивілізовану країну.
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24.03.2023 16:13 Ответить
Армяни продадуть-куплять-продадуть... 😂
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24.03.2023 16:33 Ответить
Куй він туди поїде
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24.03.2023 17:21 Ответить
Те що планувалось по масковитам, якимось дивним чином вдарило по українцям! Оман точно не до чого?
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24.03.2023 15:23 Ответить
"планувалось" нас бомбити як сирійців, але не так сталось як кацапам гадалось, тому довелось на швидку руку робити плануючі боеприпаси.
Що доречі є дуже паганою звісткою для нас, у них тих бомб як грязі в ******, а точність для потвор не важлива, наштампують і будуть прифронтові міста кошмарити.
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24.03.2023 15:31 Ответить
якщо петріоти потравити у 80 км від фронту і нашого кордону то їхні літаки з тими бомбами будуть падати їм самим на голову.Думаю генштаб про це думає.
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24.03.2023 15:34 Ответить
а кто дозволить петріотам стріляти а парєбрік? Так шо забудт про петріот
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24.03.2023 18:39 Ответить
"Плануючі", тобто баражуючі ********** з говна не зробишь? А вкрасти або купити це те що зазвичай московити роблять! Оман звісно не про крадіжку
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24.03.2023 15:35 Ответить
от та що ви кажете, у кацапів же немає технологій, певно з гівна та палок свої ракети ліплять.
давайте не будемо тут *************** наративи проштовхувати, кацапи не тупі.
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24.03.2023 15:57 Ответить
Так дійсно нанотехнологія 3 тисячоліття - планер
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24.03.2023 16:18 Ответить
ага не зробиш, совки такими бімбами ще з 70х балувались,як не раніше,і була це півтонна ****** здатна пролетіти добру сотню км,бо скидалась з міг-25рб який пер на 2.8 маха,так що нічого в плануючих авіабомбах немає,бо їх ще німаки юзали,і досить ефективно,італійські і британські лінкори не дадуть збрехати.
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25.03.2023 04:12 Ответить
Баражуючі, трлхи відрізняються від плануючих. Баражуючі ********** (бомби, касетні ********** і т.д.), подібні до безпілотників, мають якись двигун і знаходяться в повіті довгий час, літаючи по певному маршруту, закладеному в програму, чекаючи на команду атакувати ціль. Плануючі ********** не мають двигуна і запускаються з літака на певній відстані від цілі і летять до неї як планер (звідти і назва), дозволяючи літаку не виходити зону дії ППО або не пересікати кордон країни (як в нашому випадку).
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25.03.2023 17:07 Ответить
Они сделаны уже довольно давно. Просто применять начали только недавно. У орков есть и вариант "Гром" на 120 км. У нас стало лучше ПВО - перешли на удары с большего расстояния. Я всегда пишу всяким диванным ура-патриотам - недооценка врага ни к чему хорошему не приводит.
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24.03.2023 15:41 Ответить
технології були, але не було масового виробництва, бо планувалось нас утюжити як сирійців чи як США афган та ірак.
Але обламали зуби об наше ПВО та героїв пілотів, і почали шукати інші шляхи як нас вбивати.
хоча тут деякі дурники думають що кацапи голі та босі і через два-три тижні на нас із голою сракою попруть.
Нажаль ці потвори докладуть максимум зусиль щоб нам насолити.
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24.03.2023 16:00 Ответить
Китай. Вони навіть можуть у себе на заводах випускати кацапські ********** з кацапським маркуванням або взагалі без нього.
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24.03.2023 15:25 Ответить
+
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24.03.2023 15:26 Ответить
Американська розвідка не сліпа - з Китаю рух кожного снаряду відслідкує і плювали вони на маркеровку, а росії щоб досягти хоч якогось успіху потрібні сотні тисяч снарядів, а таку силу силену снарядів лише сліпий не побачить, до того ж Китай під ковпаком США, коли відслідковують кожен його крок
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24.03.2023 15:33 Ответить
Американська розвідка не всесильна. По факту китайскі міні та снаряди ще восени захопили на Харківщині.
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24.03.2023 15:35 Ответить
Але ці одинокі випадки ніяк не змінили хід війни, бо Китай перед цим міг поставити снаряди куди завгодно ще за часів Мао, звідки вони і потрапили до росії, не ставлячи за мету допомагати саме росії. А США відслідковують рух вантажів, який відбувається саме зараз
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24.03.2023 15:49 Ответить
США тоді були в курсі. Скоріш за все то був реекспорт китайських *********** з Північної Кореї. Ось, що тоди писали на сайті ТСН 12:26, 29.09.22 "Поки в уряді США не розголошують подробиці щодо типів зброї, але зазначають: таємна угода з Північною Кореєю свідчить про «розпач» Росії. Оскільки, ймовірно, Москва не в змозі виробляти найпростішу техніку для ведення війни."
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24.03.2023 16:03 Ответить
Та питання ж не в снарядах (точніше - авіабомби).
Питання в приладдях, які надіваються на бомбу перетворюючи її в плануючий ********* дальної дії і питання в системі навігації і керування - які перетворюють бомбу в високоточну ракету яку дуже важко збити...

Снарядів на кацапії вже майже немає - а ось важких бомб - неміряно...
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24.03.2023 15:43 Ответить
Надо було написити **********, помилився.
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24.03.2023 15:50 Ответить
какая ракета? На этой хрени нет двигателя, скорость как у планера, думаю сбить ее не проблема ракетой с радиовзрывателем
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24.03.2023 16:28 Ответить
А ты сначала попробуй её увидеть, не говоря уже о сбить планирующую маневренную цель.
Не неси ерунды.
Да и учесть стоимость бомбы и стоимость оборудования просто для выявления, не говоря уже стоимости ракеты чтобы сбить...

И учесть что сброшена она может быть с любой точки вне досягаемости ПВО....

Не неси ерунды а погугли о том что это.

погугли о GLSDB
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24.03.2023 20:01 Ответить
швидкість як у літака в момент пуску,а це може бути і 2 маха,так що не треба тут ляля,плюс малі розміри відповідно мала сигрнатура.
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25.03.2023 04:15 Ответить
Это не Китай. Орки и сами делают умные боеприпасы на основе модуля NVIDIA Jetson TX2. Например "Ланцет".
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24.03.2023 15:47 Ответить
Прогнозовано. Вони використовуватимуть проти нас усе, що мають і що здатне вбивати.
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24.03.2023 15:28 Ответить
Схоже на те, що кетай приєднується до парашної *********.
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24.03.2023 15:31 Ответить
ну ссані комуняки чітко сказали, через свій * мирний план* або Україна здається, або вони дают зброю сосії
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24.03.2023 15:32 Ответить
Тварюки тупо використовують Україну як полігон для своїх схиблених збочень!
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24.03.2023 15:32 Ответить
Потрібні Ф-15 з дальнобійними ракетами повітря-повітря для знищення рашиських літаків

А інакше - ніяк
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24.03.2023 15:36 Ответить
А також - з ракетами "повітря-земля". Для знищеня військових заводів.
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24.03.2023 15:53 Ответить
До Владивостока щось біля 9 тис. км.

Потрібні балістичні ракети на базі "Зеніту"
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24.03.2023 16:18 Ответить
Або удар з боку Японії.
Вірніше - Японського моря.
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24.03.2023 16:44 Ответить
Крайние МиГ-29, которые передает Польша и Словакия, модернизированы израильтянами под вооружение НАТО. Они могут вооружаться ракетами "воздух-воздух" на 100+ км.
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24.03.2023 16:17 Ответить
су27 і міг 29 з ракетами р-27ет на 120 км тихенько плачуть в куточку,бо їх навіть модернізовувати не прийшлось,бо штатне озброєння)))
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25.03.2023 04:17 Ответить
Кацапи вбивці,маніяки,насильники,мародери! Проклинаємо їх до сьомого коліна! Хай все їм повернеться бумерангом! Амінь!
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24.03.2023 15:37 Ответить
Значит этими вунтервафлями 8 лет бамбас донбили.
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24.03.2023 15:39 Ответить
Розум замість емоцій в 2019 році міг би зробити не можливим 24.02.2022
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24.03.2023 15:45 Ответить
КАЦАПЫ , ЖДИТЕ , вам такой сюрприз готовят , вы *******
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24.03.2023 15:48 Ответить
Випуск компонентів для керованого польоту десь розташовано - що каже розвідка ?
Шукати звідки чіпи - то імітація роботи: треба знищити завод, де це все виробляється.
І вивести з ладу аеродроми, з яких злітають носії.
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24.03.2023 15:49 Ответить
А Україні вже пів року роказують про таки бомби що йих планирують надати і ні..х..уя не дають все піз...д...ять на всяких самитах та обговорюваннях а в нас кожен день гинуть сотні громодян гинуть же не вони і не їхні діти а наші громодяни а вони сцукі дочекаються таких же бомб якщо Україна не втримается
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24.03.2023 15:51 Ответить
з дивану погано видно дають чи ні, а забув Байден вам особисто повинен лист прийому-передачі вислати
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24.03.2023 16:03 Ответить
В будь-якому разі поки що ніде не було жодної згадки про їх застосування. Тому, швидше за все, їх так і не надали. Бо "ескалація"...
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24.03.2023 16:29 Ответить
а ясно байден ніфіга не дає
навіть тут на цензорі здаєть була стаття про використання плануючих *********** ЗСУ.
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24.03.2023 17:51 Ответить
Не було. А Байден тепер літає своїми дронами ще на 150 км далі від Криму.
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24.03.2023 19:13 Ответить
И "к бабке не ходи" электронная начинка китайская, а может и вся бомба там сделана (как "москвич")!
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24.03.2023 16:05 Ответить
Якщо не вся бомба, то крила і система наведення.
До речі, супутники, з яких наводяться ці бомби - досі на орбіті ?
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24.03.2023 16:12 Ответить
Чи можна ставити "сигнал" джі-пі-ес або глонас на безпілотник ?
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24.03.2023 16:37 Ответить
сбивайте над территорией мордора и беларуссии
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24.03.2023 16:18 Ответить
Аналог не очень то и аналогичный . Американцы что дают - малого калибра , малого диаметра , да и вообще малого веса .
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24.03.2023 16:58 Ответить
Зато наше МО разработало яблоки по 52грн и я яйца по 17грн/кг . Вот мы орков яблоками и яйцами в ответ и забросаем.
Слава МО и резникову которые абсолютно ничего за год не создали, но зато обворовали все что можно - и все для победы.
Только неизвестно чьей.
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24.03.2023 17:29 Ответить
мне кажется что эти гады не остановятся даже если мы выйдем на границу 91 года , остается другой метод , а именно : с ВОЛКАМИ жить по ВОЛЧЬИ выть !!!! пока их жизнь не будет ИДЕНТИЧНОЙ нашей !!! как в Днепре , Запорожье , Буче ((((
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24.03.2023 18:40 Ответить
 
 