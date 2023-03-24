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"Угрожали зашить рот черными нитками, избивали и издевались": 29 марта в Киеве покажут фильм-расследование о похищении россиянами украинских детей

людей,викрадення

Журналисты сняли фильм-расследование о похищении россиянами украинских детей. 17-летняя Маша и 18-летняя Настя, которых россияне обманом вывезли в оккупированный Крым, фотографировали и снимали условия проживания, обучения и обращения с украинскими детьми на подконтрольных россиянам территориях. Детям с патриотической позицией угрожали "зашить рот черными нитками". Некоторых избивали и всячески издевались. Девушки назвали имена обидчиков и причастных к похищению россиянами украинских детей.

Об этом рассказала журналистка Анна Бабинец, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне обманом вывезли 17-летнюю Машу и 18-летнюю Настю в Крым, где заставляли вставать под русский гимн, читать русские книги и забыть об украинском языке. Детям с партиотической позицией угрожали "зашить рот черными нитками". Некоторых избивали и всячески издевались.

Девушки по просьбе Слідства.Інфо фотографировали и снимали условия проживания, обучения и обращения с ними на подконтрольных россиянам территориях. Они назвали нам имена обидчиков и причастных к похищению россиянами украинских детей.

Смотрите: 17 украинских детей, которых россияне депортировали из Харькова и Херсона, вернулись в Украину. ВИДЕО

В какой-то момент мы поняли, что собранная информация угрожает Маше и Насте и их нужно срочно вывозить в безопасное место. Взялась за эту спецоперацию Юлия Химерик.

На следующей неделе мы покажем фильм-расследование о смелых украинских девушках, которые собрали очень важные доказательства геноцида украинцев. Это больно отдавать себе отчет, но россияне похищают наших детей десятками тысяч, чтобы зомбировать и при необходимости отправить воевать под российским флагом.

Все, что мы можем делать сейчас – собирать доказательства геноцида, обнародовать их и ускорять судный день для Путина.

Здесь регистрация на показ в Киеве, приходите", – рассказала журналистка.

геноцид (416) дети (6490) россия (95489)


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Топ комментарии
+13
дівчата справжні герої! Сподіваюсь їх праця стане матеріалами обвинувачення в кримінальних звинуваченях проти кацапоротих
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24.03.2023 16:51
+7
найти и убить всех пдрсв
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24.03.2023 16:46
+4
Тобто їх наші завербували заздалегідь? В такому випадку це сміливі дівчата.
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24.03.2023 16:47
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найти и убить всех пдрсв
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24.03.2023 16:46 Ответить
Тобто їх наші завербували заздалегідь? В такому випадку це сміливі дівчата.
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24.03.2023 16:47 Ответить
звідти зв'язались
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24.03.2023 17:10 Ответить
дівчата справжні герої! Сподіваюсь їх праця стане матеріалами обвинувачення в кримінальних звинуваченях проти кацапоротих
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24.03.2023 16:51 Ответить
В первую очередь нужно знать кто допустил не вывоз наших детей перед окупацией! Как могли не вывезти интернаты, приюты!? Ладно дети с родителями, тут проблема родителей, что профукали своих детей из-за боязни оставить свои хаты... Конченные реально... А теперь они рассказывают о геноциде, а то что сами не думали вначале о детях!? Если, что я не русский бот, а украинский и за Украину.
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24.03.2023 21:58 Ответить
А русские реально конченные мрази
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24.03.2023 21:59 Ответить
А в фильме будет расследование почему детей не эвакуировали, если презик и ко ещё в 21м знали о наступлении?
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24.03.2023 23:04 Ответить
 
 