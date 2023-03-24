"Угрожали зашить рот черными нитками, избивали и издевались": 29 марта в Киеве покажут фильм-расследование о похищении россиянами украинских детей

Журналисты сняли фильм-расследование о похищении россиянами украинских детей. 17-летняя Маша и 18-летняя Настя, которых россияне обманом вывезли в оккупированный Крым, фотографировали и снимали условия проживания, обучения и обращения с украинскими детьми на подконтрольных россиянам территориях. Детям с патриотической позицией угрожали "зашить рот черными нитками". Некоторых избивали и всячески издевались. Девушки назвали имена обидчиков и причастных к похищению россиянами украинских детей.

Об этом рассказала журналистка Анна Бабинец, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне обманом вывезли 17-летнюю Машу и 18-летнюю Настю в Крым, где заставляли вставать под русский гимн, читать русские книги и забыть об украинском языке. Детям с партиотической позицией угрожали "зашить рот черными нитками". Некоторых избивали и всячески издевались.

Девушки по просьбе Слідства.Інфо фотографировали и снимали условия проживания, обучения и обращения с ними на подконтрольных россиянам территориях. Они назвали нам имена обидчиков и причастных к похищению россиянами украинских детей.

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В какой-то момент мы поняли, что собранная информация угрожает Маше и Насте и их нужно срочно вывозить в безопасное место. Взялась за эту спецоперацию Юлия Химерик.

На следующей неделе мы покажем фильм-расследование о смелых украинских девушках, которые собрали очень важные доказательства геноцида украинцев. Это больно отдавать себе отчет, но россияне похищают наших детей десятками тысяч, чтобы зомбировать и при необходимости отправить воевать под российским флагом.

Все, что мы можем делать сейчас – собирать доказательства геноцида, обнародовать их и ускорять судный день для Путина.

Здесь регистрация на показ в Киеве, приходите", – рассказала журналистка.