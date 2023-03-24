Враг ведет наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Силы обороны отразили 38 атак, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 24 марта 2023 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "В течение суток противник нанес 40 авиационных и 5 ракетных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Погибли мирные жители.

Высокой остается вероятность нанесения дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины, ведь российские оккупанты и дальше используют тактику террора.

Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. На них украинские воины отразили более 38 вражеских атак.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок врага не обнаружено. На территории республики Беларусь продолжаются меры по боевой подготовки подразделений вооруженных сил Российской Федерации. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей. Пв течение суток враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Городище Черниговской области; Харьковка, Искрисковщина, Ворожба, Белополье, Реки и Мирополья на Сумщине, а также Басовое, Ветеринарное, Казачья Лопань, Красное, Огурцово, Волчанск, Амбарное и Тополя Харьковской области.

В Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества и вблизи населенных пунктов Гряниковка и Белогоровка. Совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Каменка, Двуречная, Гряниковка, Западное, Купянск и Песчаное Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Диброва и Белогоровка - Луганской области, а также Терны и Спорное Донецкой области.

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В Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который содержат наши защитники, а также в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское и Ступочки Донецкой области. Обстрелял населенные пункты Миньковка, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Железное, Северное и Торецк.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское и Победа Донецкой области. Удачи не имел. Многочисленные вражеские обстрелы по Авдеевке, Тоненькому, Нетайловому, Ласточкиному, Георгиевке, Марьинке, Победе, Новомихайловке, Угледару, Пречистовке и Золотой Ниве Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. В то же время обстреливает населенные пункты Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степное Запорожской области; Белозерка и Херсон.

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Во временно захваченных населенных пунктах Луганской области захватчики продолжают оказывать давление на мирных жителей. Все сложнее передвигаться между населенными пунктами. В частности, в село Плугатар могут попасть только местные жители по специальным пропускам.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Наши защитники сбили беспилотные летательные аппараты противника Шахед-136 и Ланцет.

Украинские ракетчики и артиллеристы, в то же время, поразили 2 пункта управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 2 зенитно-ракетных комплекса, склад боеприпасов, артиллерийское подразделение на огневой позиции и 2 станции радиоэлектронной борьбы.

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