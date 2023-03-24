Минобороны Эстонии о войне: В РФ нарастает вербовочная кампания, в Украине приближается "танковый сезон"

В России начата новая военная вербовочная кампания – в отличие от предыдущих, она ориентирована на жителей крупных городов РФ.

Об этом сказал на брифинге в Минобороны Эстонии полковник Тармо Кундла, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.

Кундла отметил, новая российская кампания по вербовке в армию впервые направлена, в том числе, и на жителей крупных городов; раньше желающих искали преимущественно в периферийных регионах и в основном среди национальных меньшинств.

"Война теперь станет гораздо ближе к жителям западных регионов России", – уточнил полковник.

Он отметил, что официально кампания начнется 1 апреля, но все подготовительные работы почти завершены.

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Кроме того, с 1 апреля в России также начинается очередной призыв на срочную службу, который продлится до середины июля. Полковник Кундла напомнил, что для охвата большего количества новобранцев верхнюю планку призывного возраста подняли в РФ до 30 лет, и "все это существенно повышает нагрузку на военкоматы".

Кроме того, вербовку продолжают российские частные военные компании, например, в ЧВК "Вагнера" заявили о намерении набрать еще 30 000 наемников.

Полковник также прокомментировал ситуацию на фронте в Украине и сказал, что через две-три недели погода и почва уже не будут ограничивать маневры подразделений и тяжелой техники, и "тогда мы сможем увидеть, кто возьмет инициативу в свои руки".