В течение 24 марта россияне нанесли по территории Украины 40 авиационных и 5 ракетных ударов, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал информацию по ударам российских оккупантов по территории Украины в течение 24 марта 2023 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В вечерней сводке отмечается: "В течение суток противник нанес 40 авиационных и 5 ракетных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Погибли мирные жители.
Высокой остается вероятность нанесения дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины, ведь российские оккупанты и дальше используют тактику террора".
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Юра Малко
показать весь комментарий24.03.2023 19:12 Ответить Мне нравится 2
alex orly
показать весь комментарий24.03.2023 19:14 Ответить Мне нравится 1
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