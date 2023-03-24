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Новости Агрессия России против Украины Война
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В течение 24 марта россияне нанесли по территории Украины 40 авиационных и 5 ракетных ударов, - Генштаб

обстріл

Генштаб ВСУ обнародовал информацию по ударам российских оккупантов по территории Украины в течение 24 марта 2023 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "В течение суток противник нанес 40 авиационных и 5 ракетных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Погибли мирные жители.

Высокой остается вероятность нанесения дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины, ведь российские оккупанты и дальше используют тактику террора".

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Генштаб ВС (6254) обстрел (27071)


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Чим на це відповість ОПУ та Генштаб? Очевидно,як завжди, хвалькуватими історія про гігантську бавовну десь у Криму,Мелітополі,курську....таку гігантську,що крім генштабу її ніхто не бачить...
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24.03.2023 19:12 Ответить
Щось розліталися монголоїди!!! Треба їх трохи приземлити!!!! ППО, за вами слово!!!
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24.03.2023 19:14 Ответить
 
 