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Новости Война
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Миссия ООН в новом отчете о ситуации в Украине заявила об ответственности "обеих сторон"

богнер,матильда

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине 24 марта представила доклад об обращении с военнопленными и общей ситуации с правами человека в Украине. Ответственность за продолжение нарушений глава миссии Матильда Богнер возложила на "обе стороны конфликта".

"Жестокость и масштабное влияние на гражданское население, которое мы наблюдали в течение последнего года, будут продолжаться, если обе стороны конфликта не обеспечат полное соблюдение международного гуманитарного права", – сказала она, представляя доклад, пишет Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, миссия, в частности, обеспокоена самовольными казнями 25 российских и 15 украинских военнопленных.

Богнер уточнила, что ее команда опросил более 400 военнопленных, примерно по 200 с каждой стороны. При этом, добавила она, Украина предоставила экспертам ООН беспрепятственный конфиденциальный доступ к официальным местам интернирования российских военнопленных, а Россия такой доступ не предоставила.

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"Начну с российских военнослужащих, находящихся в плену в Украине. Мы глубоко обеспокоены зафиксированными нами произвольными казнями относительно 25 российских военнопленных и лиц, прекративших участие в военных действиях, совершенных ВСУ. Часто это происходило сразу после захвата в плен на поле боя. Хотя нам известно, что органы власти Украины начали расследование по пяти случаям, охватывающим 22 жертвы, мы не имеем данных о судебных производствах по поводу вероятных виновников", - заявила глава миссии.

По ее словам, почти половина из 229 российских военнопленных, с которыми разговаривали члены миссии, заявляли о пытках или жестоком обращении с ними. "Большинство таких случаев происходило на первых этапах задержания и допроса", – сказала Богнер.

"О обращении с украинскими военнопленными - мы также глубоко обеспокоены произвольными казнями 15 украинских военнопленных вскоре после того, как они были захвачены в плен российскими войсками. ЧВК "Вагнер" осуществил 11 из таких казней", - сказала она.

По данным ООН, большинство украинских военнопленных, попавших в плен во время боя, перед интернированием подвергались пыткам и жестокому обращению.

"Военные РФ и сотрудники ФСБ пытали их для получения военной информации, устрашения, унижения и мести, отмечается в докладе… Пытки включали избиения, пытки электрическим током, в некоторых случаях – нанесение огнестрельных или колотых ран. Распространенным явлением была имитация казни", – отметила Богнер.

По ее словам, "условия содержания многих украинских военных были шокирующими", а доступ к медицинской помощи часто был недостаточным или вообще не было. В докладе отмечается, что пятеро украинских военнопленных скончались во время интернирования из-за нехватки медицинской помощи.

"Количество задокументированных случаев пыток и жестокого обращения во время интернирования в пенитенциарных учреждениях шокирует, более 84% людей подверглись такому обращению. Работники этих учреждения подвергали этих пленных так называемым "поздравительным избиениям" после их прибытия, регулярно избивали, пытали электрическим током в камерах или во время прогулок по территории учреждений", – заявила Богнер.

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Она добавила, что бывшие украинские военнопленные сообщили, что боялись еженедельных походов в душ, которые неизбежно завершались избиением и унижением, часто с сексуальным подтекстом.

"Когда нарушения происходят, нужно принимать необходимые меры прежде всего в рядах самой армии, а также через проведение полных и эффективных расследований, привлечение к ответственности виновных и командующих ими", - подытожила глава миссии.

Автор: 

ООН (4167) военные преступления (1434)


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Топ комментарии
+76
ООНа все більше ''дніще'' пробиває! Ліпить горбатого до стіни!
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24.03.2023 19:37
+65
Це лише є підтвердженням що ООН наразі просто лайНОО...
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24.03.2023 19:37
+46
Шоб они сдохли , падлы проплаченные .
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24.03.2023 19:37
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ООНа все більше ''дніще'' пробиває! Ліпить горбатого до стіни!
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24.03.2023 19:37 Ответить
Чого вартий Небензя, напевне вони з нього беруть приклад
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24.03.2023 19:43 Ответить
Чого вартий Небензя? А ти розумієш скільки бабла він заносить туди? Чи ти думаєш шо той латентний долбо#бізм шо демонструє ООН то чіясь обгрунтована, зважена позиція? Після тих злочинів, викрадення дітей??? ЦЕ КОРУПЦІЯ. Нєфтєдоллари.
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24.03.2023 20:17 Ответить
Й*бвашумісіюООН!
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24.03.2023 19:37 Ответить
Шоб они сдохли , падлы проплаченные .
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24.03.2023 19:37 Ответить
Це лише є підтвердженням що ООН наразі просто лайНОО...
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24.03.2023 19:37 Ответить
Це вони про тих кацапів яких розстріляли врядок? Там на відео все було зафіксовано. Силуляція здачі в полон = смерть. Крапка.
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24.03.2023 19:37 Ответить
ООН, йди *****.
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24.03.2023 19:39 Ответить
ООН безглуда тупа організація, купку ідіотів які ***** не роблять
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24.03.2023 19:39 Ответить
Видать пуйло не кисло денег передал,другого ответа нет и не будет.оОн стало реально лигой проплаченных проституток а не той организацией которой должна быть изначально,мировым судьей между всеми нациями,в остатке нефтебаксы купили души и совесть этой организации ( по факту кто платит тот и танцует )
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24.03.2023 20:09 Ответить
а не сходити оон в очко
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24.03.2023 19:40 Ответить
Матильда идёт за русским военным кораблём. Даже бежит.
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24.03.2023 19:41 Ответить
от де вони усі... *************, в оон засідають
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24.03.2023 19:41 Ответить
Тобто українські громадяни, яким в полоні, пардон, яйця різали, та кидали в яму після масового розстрілу їх не турбують?
Нормальний такий захист від ООН Організація якій варто довіряти.....
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24.03.2023 19:42 Ответить
тепер кцпм точно пздць
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24.03.2023 19:43 Ответить
Вона згадала лише полонених?
А чому вона не згадала тих, кого оті потвори вбили в Україні? Над ким знущалися.. Тих, кого ті гидоти гвалтували? Чому про це тиша? Про діточок наших чому мовчить вона?
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24.03.2023 19:43 Ответить
Не змогли вигадати відмазу для кацапів, мабудь, посоромились заявити, що українці катували та ґватували кацапських діточо в трусах пришпилиних до хреста.
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24.03.2023 22:14 Ответить
они их не интересуют. Их волнуют только пленные кацапы. Что мы их в Ж*пу не поцеловали....
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24.03.2023 23:06 Ответить
Метою роботи українського представництва в оон повинно бути припинення/реорганізація цієї ганебної нікчемної контори.
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24.03.2023 19:44 Ответить
чим цю падлу прошили? Чому ця підарасіна не може осягнути елементарну істину: "Нас вбивають на нашій же землі біси кацапські, а не навпаки..."
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24.03.2023 19:45 Ответить
Білярдним києм?
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24.03.2023 22:16 Ответить
оон-івська свинюка
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24.03.2023 19:47 Ответить
Очманіла, бездарна, непотрібна контора ООН! Масову страту полонених в Оленівці вже розслідували?! А то виходить так - каци не пускають а їм вірять! Нєт тєла - нєт дєла! Суууки!🤬
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24.03.2023 19:47 Ответить
ООН була створена для запобiгання вiйнам, i жодного разу "не змогла". натомiсть вони перетворилися на головного спонсора тероризму.
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24.03.2023 19:47 Ответить
Amnesty и Human Rights приструнили, на арену вышли клоуны из ООН.
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24.03.2023 19:49 Ответить
Так гутереш друг путіна
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24.03.2023 19:49 Ответить
Так і є.
https://www.obozrevatel.com/politics-news/guterresh-prodolzhit-vstrechatsya-s-putinyim-dazhe-posle-ordera-na-arest-gaagskogo-tribunala.htm Гутерреш продолжит встречаться с Путиным даже после ордера на арест Гаагского трибунала
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24.03.2023 23:14 Ответить
Які немічні і ниці!!!
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24.03.2023 19:49 Ответить
А зараз ми ще винуватими станемо, бо відбивались. Це як жертві згвалтування закидають звинувачення у перевищенні самооборони, бо вона вбила гвалтівника пілкою для нігтів, пробивши око.

З такими закидонами ми ще й винні репарації будемо
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24.03.2023 19:49 Ответить
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24.03.2023 19:50 Ответить
Розбийте цій ситій суці *****.
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24.03.2023 19:50 Ответить
Україна надала експертам ООН безперешкодний конфіденційний доступ до офіційних місць інтернування російських військовополонених, а Росія такого доступу не надала. Джерело:

Висновок комісії:
Відповідальність за продовження порушень голова місії Матильда Богнер поклала на "обидві сторони конфлікту". Джерело:

НЕМА СЛІВ...
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24.03.2023 19:52 Ответить
FUCKING BLUNT ORGANIZATION
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24.03.2023 19:52 Ответить
от куда у нас вiйського полоненнi кацапы, если они нам даже войну не оголошували ? во всём мире это называются террористы ...
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24.03.2023 19:52 Ответить
Навіть Гіркін "заявляет, что никакого правого статуса у так называемой "СВО" нет, а значит все российские солдаты, которые поехали в Украину воевать с украинцами - военные преступники."
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24.03.2023 19:55 Ответить
А ті що їх захищають-співучасники!!!
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24.03.2023 19:58 Ответить
Треба бути дуже ніжним і терплячим до божевільного маньяка, що заліз в твою хату і роповідає, що тебе в принципі існувати не повинно. Руйнує все довкола, грабує все, до чого може дотягнутися. Вбиває, гвалтує. Треба поважати права цієї гидоти
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24.03.2023 19:55 Ответить
Бабенка то из Австралии , не зря видимо пишут , что китаезы всю Австралию скупили. Довольно странная позиция у пани Матильды.
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24.03.2023 19:55 Ответить
от не потрібно через одну кончіту, цілий материк оббріхувати... Для когось і препізебіл- лідор вЗесвіту.
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24.03.2023 21:05 Ответить
їм самим не соромно? говноїди кончені.
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24.03.2023 19:55 Ответить
"Богнер уточнила, що її команда опитала понад 400 військовополонених, приблизно по 200 з кожного боку. При цьому, додала вона, Україна надала експертам ООН безперешкодний конфіденційний доступ до офіційних місць інтернування російських військовополонених, а Росія такого доступу не надала. "

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24.03.2023 19:56 Ответить
а що тут взагалі коментувати? ООН утворена в 1945р в відповідь на неефективну роботу Ліги Націй, яка не справилася зі своєю роботою по забезпеченню миру. так ось неефективна Ліга Націй виключила СССР зі свого складу через 2 неділі після нападу СССР на Фінляндію. "ефективна" ООН не здатна ні на реформи ні на те щоб викинути Московію зі свого складу навіть через рік після початку агресії проти України. ООН - паразитарна організація має бути ліквідована. нічого окрім роздратування ця організація не визиває.
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24.03.2023 19:57 Ответить
к хренам собачим закрити оон, червоних хрест та інші подібні організації, обсолютно непотрібні, що кормляться з рук рашки. Ще трохи і вийде, що ми напали на росію і ми країна агресор. оон це пропагандистський майданчик путіна: Наприклад: небензя несе чергову дичину про комарів, а півсвіту це слухає. І багато сприймають всерйоз. Отак виникає хибне сприймання того, що відбувається. Це має бути припинене.
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24.03.2023 19:58 Ответить
"Україна надала експертам ООН безперешкодний конфіденційний доступ до офіційних місць інтернування російських військовополонених, а Росія такого доступу не надала"
все, хіба треба ще якихось пояснень???
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24.03.2023 19:59 Ответить
Безуглій в ООН саме місце...
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24.03.2023 20:00 Ответить
Без слів! ((( Бо цензурних не доберу.
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24.03.2023 20:00 Ответить
Так і хочется її зноги в башню гепнути і відправити на підвал у динири..хай би потім ********* про сторони..курва тупа або проплачена
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24.03.2023 20:01 Ответить
матильда богнер сучище малохольне чи підмазане кацапами?, може воно бйонуте мішком щебня по голові? нести подібний треш нормальна людина не може.
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24.03.2023 20:01 Ответить
Парадокс в том, что нынешная ООН - это даже не беззубая организация, а более того, организация, которая является рупором и агентом террориста и агрессора.
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24.03.2023 20:02 Ответить
"Україна надала експертам ООН безперешкодний конфіденційний доступ до офіційних місць інтернування російських військовополонених, а Росія такого доступу не надала."

Далі можна було не читати.
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24.03.2023 20:03 Ответить
Маячня.
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24.03.2023 20:05 Ответить
А какая вообще польза от нынешней ООН? Это сборище бюрократов коррупционеров ни к чему не пригодных кроме как поговорить. Кто может мне сказать практический толк от этого бестолкового толковища?
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24.03.2023 20:05 Ответить
Пишуть, що якби не ООН, то РФ вже давно застосувала ЯЗ.
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24.03.2023 20:09 Ответить
Інспектори ООН, мабуть, забули, що ми на своєї землі і маємо право знищувати агресорів будь-якими засобами і знаряддями. Нашу землю орки повиння полишати тільки у чорних пакетам. Смерть оркам і ганьба ооновським соплежуям.
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24.03.2023 20:07 Ответить
мечты:
1. Довести кацапию до капитуляции.
2. Начать получать репарации.
3. Разогнать ООН *****.
И главная - дожить до всего этого.
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24.03.2023 20:08 Ответить
Мрії чинуш із ООН:
1. Війна ммє тривати якомога довше, щоб розжирілі політикани могли регуляоно включати стурбометр та імітувати корисну діяльність

2. Оголосити винними у війні "обидві сторони" , бо: А) Кассаби за такі заяви доплатять нафторжублів; Б) Якщо не займати чітку позицію під час війни, то потім можна легко пристати на сторону переможця, якому потім можна продавати послуги моніторнгових місій, давати напрокат миротворців і т.д.
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24.03.2023 20:23 Ответить
Так, і це почалось з моменту заснування ООН. Під цим "моніторингом" наклепали нескінченну купу фейків про Другу Світову війну. Якщо впаде рашка, все повісять на неї, якщо впаде Україна, то звинуватять Україну в усьому, навіть жертв ГУЛАГу спишуть на Україну. Саме на це й розраховував путін, починаючи війну. Бо він з архівів дуже детально знає як це працювало починаючи з 1946-го.
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24.03.2023 21:28 Ответить
Так і хочеться сказати цій місії "ідіть у ср#ку !!!
Нас прийшли вбивати, а ми "не чемно і не дружньо" приймаємо вбивць???
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24.03.2023 20:16 Ответить
пані Богнер, ви особисто - путінська підстилка. З обох сторін
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24.03.2023 20:16 Ответить
ООН давно уже себя дискредитировала, как главный институт контроля по соблюдению международного права, после окончания войны эту организацию необходимо распустить, вместо неё нужно создать абсолютно новый орган, с новым положением и самое главное, с новыми возможностями воздействия на нарушителей мирового порядка.

Если есть желание прошу ознакомиться с моими предложениями по этому поводу, я их изложил в своей статье, которая опубликована на авторских темах, под названием " ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ НУЖЕН НОВЫЙ МИР".
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24.03.2023 20:19 Ответить
ст. треба перекласти хоча б англ.
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25.03.2023 07:19 Ответить
Бесполезная организация на подачках рашистов.
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24.03.2023 20:21 Ответить
Після таких заяв керівників ООН висновок один - це зборище фанатів пуйла та раші
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24.03.2023 20:21 Ответить
ООН, Чому ви язика у сраку заткнули, коли плешивий розповідав, що "Украини нєт, мови нєт, істории нєт, вас нєт " .... І це країні, історія якої ведеться з четвертого століття ...😡 Чи ви, падли, не знали, чим закінчуються такі вислови ... Якщо не знали, то не маєте права взагалі мати назву "оон" ...
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24.03.2023 20:21 Ответить
така організація в якій країни які постійно головують в РБ ООН і порушують статут-взагалі не потрібна.
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24.03.2023 20:36 Ответить
На войне все может быть, сколько случаев что обычные люди записываються в ЗСУ чтобы отомстить за своих убитых, изнасилованых жен и детей, были и видосы где они просто не выдерживали и стреляли. Но русня сама сделала их такими, почему ООН это не уточняет. Мы дали доступ инвалидам с ООН в наши тюрьмы и лагеря пленных, русня не дала, о чем можно еще говорить.
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24.03.2023 20:37 Ответить
Жорстокість і масштабний вплив на цивільне населення, які ми спостерігали протягом останнього року, триватимуть, якщо обидві сторони конфлікту не забезпечать повне дотримання міжнародного гуманітарного права", Вибачте за матюки - про що ти" ******", Я хренєю, як страждає русняве цивільне населення. Іди на йух монінторінгова місія ООН. Пора і ООН, за корабльом посилать
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24.03.2023 20:38 Ответить
Фактично ця Matilda Bogner заявила, що ракетні удари по житловим будинкам викликані тим, що вони опитали росіян і дізналися від них про 25 розстріляних полонених. Це на 100% проплачений російськими грошами звіт.
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24.03.2023 21:39 Ответить
ДЕБІЛИ.
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24.03.2023 20:41 Ответить
Ну як ше можна прокоментувати цей трешняк від чинуш оон? пуйло скупило цю контору починаючи від гуттеріша до прибиральниці. Самий час цю контору розганяти.
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24.03.2023 20:45 Ответить
І після подібних цинічних заяв Україна мовчки продовжить залишатися членом цього лицемірного збіговиська та платити туди внески? Вони там зовсім ох*їли?
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24.03.2023 20:52 Ответить
Ми лише програємо від виходу з ООН. Це сувора реальність - миром править воєнна перемога та гроші. Якщо ЗСУ захоплять маскву та створять трибунал, який судитиме не лише путіна та військових, а усіх громадян рф як членів країни терориста, то всі утруться та закриють рота. А поки триває війна, то будуть отакі "звіти" з цифрами та висновками за гроші.
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24.03.2023 21:48 Ответить
По-моєму, всі ці Женевскі конвенції повне фуфло,тому що ставлять на один рівень відповідальності окупанта і того хто від нього захищається.Це ще допустимо якщо дві сторони воюють на якійсь чужій території.Виходячи зі здорового глузду зобов'язання по цим конвенціям має нести оккупант і тільки оккупант.Він апріорі винний з того моменту,коли переступив зі зброєю чужий кордон.Короче, шо конвенції-гівно,що саме ООН-гівно.
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24.03.2023 20:54 Ответить
Взагалі не зрозуміло чому ми повинні дотримуватись конвенції коли рф не ратифікувала Женевську конвенцію та відкрито заявляє що не підкорятиметься цім правилам?
А якщо інопланетяни нападуть, в них що теж стріляти не можна, бо щось там у Женеві підписали?
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24.03.2023 21:52 Ответить
бесполезная организация
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24.03.2023 20:57 Ответить
Богнер уточнила, що її команда опитала понад 400 військовополонених, приблизно по 200 з кожного боку Джерело:
Тобто в основу доповіді покладені опитування? Навіть якщо кацапів не піддавали тортурам, то вони збрешуть і оком не моргнув, хай приїде на черговий обмін полоненими і подивиться у якому стані повертають українців і з якими відгодованими ряхами їдуть у свої ***..я загарбники
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24.03.2023 21:00 Ответить
Так, саме опитування Це ж ООН
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24.03.2023 23:04 Ответить
усі біди українського народу під час агресії орків тобі тупа матільда на голову...
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24.03.2023 21:05 Ответить
задовго до окупації України,куйло 3,14рації ,аналогічно операції "оманській", по скупці зрадників України,як і по підкупу лоббістів рашистських інтерсів серед політиків країн і міжнародних організацій в ООН. ОБСЄ.НАТО.серед релігійних діячів(папік з Риму) провадив давно.Не виключено ,що доповідачка з числа тих, котра отримала на біжутерію,або особисту гігієну , якусь копійчину з кишені рашистського вбивці,
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24.03.2023 21:11 Ответить
Тепер зрозуміли, з ким маєте справу? Надали докази... Які були перевернуті шановними панами з оон і піднесені світу як докази військових злочинів України. Це можливо було передбачити. "На основі свідчень російських військовополонених". Знайшли кому вірити. Нація брехунів. Вірити ніяким оонам також не можна, лише ЗСУ.
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24.03.2023 21:14 Ответить
Коментарі совок.
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24.03.2023 21:37 Ответить
Как будто ООНовские леваки не взращены коммунистами и вся метадология не создана чтобы обличать злой капитализм и закрывать глаза на преступления СССР.
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25.03.2023 08:11 Ответить
Да причём здесь оон? Самим нужно быть в адеквате. Если есть преступление то кто бы его не совершил это преступление. Во вторую мировую гитлер напал на ссср и советские солдати хоть и защищались творили не менше преступлений чем немецкие и это факт. Дай бог силы и мужества нашим защитникам оставатся людми и не становится такими же как русские свиньйи.
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26.03.2023 09:44 Ответить
ООН - нікчемна організація.
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24.03.2023 21:38 Ответить
дуже логічно від продажної оон?

у вбистві чи згвалтуванні винні обидві сторони?
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24.03.2023 21:41 Ответить
Гнила, прокацапська і безтолкова організація, яку треба розрустити.
Таке враження що в ООН вважають що то Україна напала на нащасну Московію.
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24.03.2023 21:47 Ответить
А розірвало б тебе…
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24.03.2023 22:08 Ответить
Ця пані забулася з одним?. Що роблять москалі в Україні? Тому військовополонених аж ніяк не можна прирівнювати. Москалі-окупанти і цим сказано все.
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24.03.2023 22:16 Ответить
Бувший мєнт вбивця Золкін старається. Своїми допитами порушує Женевські конвенції. Старається дати привід на протест Кацапії.
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24.03.2023 22:45 Ответить
пусть эта богнер горит в аду вместе с кацапами. Пусть выведут свои войска, и будут ей права человека, ****ща кусок.
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24.03.2023 23:09 Ответить
ХавНОО, иди следом за... лигой наций
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24.03.2023 23:28 Ответить
Ставити на одну сходинку жертву й агресора це повний зашквар. Щоб з москалями обходились "тактовно", їм достатньо сидіти дома в своїх їпенях.
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24.03.2023 23:30 Ответить
Что за маразм, для начала пусть потребует вывести свинособак с Украины, а потом можно поговорить о каких-то правах. Какие права эти швабры хотят для агрессоров? Незаконно вторглись на чужую территорию, разрушают города, убивают гражданских. Да хоть всех их на удобрение пусти, заслужили. Ну да, международное право. Как говорится: "А воровал ты ее по советским законам?"
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25.03.2023 01:10 Ответить
НУ ТОДІ ЗАПРОШУЄМО МІСІЮ ООН В БУЧУ !!!
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25.03.2023 01:44 Ответить
Дарагая Матильда!
А когда в духе равноправия и толерантности после доклада "об обращении с военнопленными и общей ситуации с правами человека в Украине." мы почитаем доклад об обращении с военнопленными и общей ситуации с правами человека в Расии"?
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25.03.2023 08:55 Ответить
Эту повестку в ООН продавил Китай. Не верьте СМИ они манипулируют правдой
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25.03.2023 17:45 Ответить
Гниди продажні
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25.03.2023 22:23 Ответить
 
 