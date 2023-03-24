Миссия ООН в новом отчете о ситуации в Украине заявила об ответственности "обеих сторон"
Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине 24 марта представила доклад об обращении с военнопленными и общей ситуации с правами человека в Украине. Ответственность за продолжение нарушений глава миссии Матильда Богнер возложила на "обе стороны конфликта".
"Жестокость и масштабное влияние на гражданское население, которое мы наблюдали в течение последнего года, будут продолжаться, если обе стороны конфликта не обеспечат полное соблюдение международного гуманитарного права", – сказала она, представляя доклад, пишет Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, миссия, в частности, обеспокоена самовольными казнями 25 российских и 15 украинских военнопленных.
Богнер уточнила, что ее команда опросил более 400 военнопленных, примерно по 200 с каждой стороны. При этом, добавила она, Украина предоставила экспертам ООН беспрепятственный конфиденциальный доступ к официальным местам интернирования российских военнопленных, а Россия такой доступ не предоставила.
"Начну с российских военнослужащих, находящихся в плену в Украине. Мы глубоко обеспокоены зафиксированными нами произвольными казнями относительно 25 российских военнопленных и лиц, прекративших участие в военных действиях, совершенных ВСУ. Часто это происходило сразу после захвата в плен на поле боя. Хотя нам известно, что органы власти Украины начали расследование по пяти случаям, охватывающим 22 жертвы, мы не имеем данных о судебных производствах по поводу вероятных виновников", - заявила глава миссии.
По ее словам, почти половина из 229 российских военнопленных, с которыми разговаривали члены миссии, заявляли о пытках или жестоком обращении с ними. "Большинство таких случаев происходило на первых этапах задержания и допроса", – сказала Богнер.
"О обращении с украинскими военнопленными - мы также глубоко обеспокоены произвольными казнями 15 украинских военнопленных вскоре после того, как они были захвачены в плен российскими войсками. ЧВК "Вагнер" осуществил 11 из таких казней", - сказала она.
По данным ООН, большинство украинских военнопленных, попавших в плен во время боя, перед интернированием подвергались пыткам и жестокому обращению.
"Военные РФ и сотрудники ФСБ пытали их для получения военной информации, устрашения, унижения и мести, отмечается в докладе… Пытки включали избиения, пытки электрическим током, в некоторых случаях – нанесение огнестрельных или колотых ран. Распространенным явлением была имитация казни", – отметила Богнер.
По ее словам, "условия содержания многих украинских военных были шокирующими", а доступ к медицинской помощи часто был недостаточным или вообще не было. В докладе отмечается, что пятеро украинских военнопленных скончались во время интернирования из-за нехватки медицинской помощи.
"Количество задокументированных случаев пыток и жестокого обращения во время интернирования в пенитенциарных учреждениях шокирует, более 84% людей подверглись такому обращению. Работники этих учреждения подвергали этих пленных так называемым "поздравительным избиениям" после их прибытия, регулярно избивали, пытали электрическим током в камерах или во время прогулок по территории учреждений", – заявила Богнер.
Она добавила, что бывшие украинские военнопленные сообщили, что боялись еженедельных походов в душ, которые неизбежно завершались избиением и унижением, часто с сексуальным подтекстом.
"Когда нарушения происходят, нужно принимать необходимые меры прежде всего в рядах самой армии, а также через проведение полных и эффективных расследований, привлечение к ответственности виновных и командующих ими", - подытожила глава миссии.
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Нормальний такий захист від ООН Організація якій варто довіряти.....
А чому вона не згадала тих, кого оті потвори вбили в Україні? Над ким знущалися.. Тих, кого ті гидоти гвалтували? Чому про це тиша? Про діточок наших чому мовчить вона?
https://www.obozrevatel.com/politics-news/guterresh-prodolzhit-vstrechatsya-s-putinyim-dazhe-posle-ordera-na-arest-gaagskogo-tribunala.htm Гутерреш продолжит встречаться с Путиным даже после ордера на арест Гаагского трибунала
З такими закидонами ми ще й винні репарації будемо
Висновок комісії:
Відповідальність за продовження порушень голова місії Матильда Богнер поклала на "обидві сторони конфлікту". Джерело:
НЕМА СЛІВ...
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все, хіба треба ще якихось пояснень???
Далі можна було не читати.
1. Довести кацапию до капитуляции.
2. Начать получать репарации.
3. Разогнать ООН *****.
И главная - дожить до всего этого.
1. Війна ммє тривати якомога довше, щоб розжирілі політикани могли регуляоно включати стурбометр та імітувати корисну діяльність
2. Оголосити винними у війні "обидві сторони" , бо: А) Кассаби за такі заяви доплатять нафторжублів; Б) Якщо не займати чітку позицію під час війни, то потім можна легко пристати на сторону переможця, якому потім можна продавати послуги моніторнгових місій, давати напрокат миротворців і т.д.
Нас прийшли вбивати, а ми "не чемно і не дружньо" приймаємо вбивць???
Если есть желание прошу ознакомиться с моими предложениями по этому поводу, я их изложил в своей статье, которая опубликована на авторских темах, под названием " ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ НУЖЕН НОВЫЙ МИР".
А якщо інопланетяни нападуть, в них що теж стріляти не можна, бо щось там у Женеві підписали?
Тобто в основу доповіді покладені опитування? Навіть якщо кацапів не піддавали тортурам, то вони збрешуть і оком не моргнув, хай приїде на черговий обмін полоненими і подивиться у якому стані повертають українців і з якими відгодованими ряхами їдуть у свої ***..я загарбники
у вбистві чи згвалтуванні винні обидві сторони?
Таке враження що в ООН вважають що то Україна напала на нащасну Московію.
А когда в духе равноправия и толерантности после доклада "об обращении с военнопленными и общей ситуации с правами человека в Украине." мы почитаем доклад об обращении с военнопленными и общей ситуации с правами человека в Расии"?