Россия вряд ли сможет набрать еще 400 тысяч солдат для войны против Украины, - Bloomberg
Кремль стремится в этом году набрать до 400 тысяч контрактников, чтобы пополнить свои ряды. Но все больше экспертов сходятся во мнении, что эта цель РФ не реалистична.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Масштабная вербовочная кампания позволит Кремлю избежать еще одной принудительной мобилизации резервистов. Почти все 300 000 военнослужащих, мобилизованных осенью, находятся на поле боя в Украине, но за последние месяцы России не удалось взять ни одного большого города", - говорится в материале.
Отмечается, что для пополнения и расширения своей армии в России уже началась кампания по набору контрактников. Региональные чиновники получили квоты на набор и рассылают потенциальным добровольцам повестки для прихода в призывные комиссии, где им предлагается записаться в ряды армии РФ.
Bloomberg сообщает, что цель привлечения 400 000 контрактников в этом году, скорее всего, нереалистична. Это примерно равно количеству профессиональных войск, которые были в России до начала вторжения 24 февраля 2022 года.
"В нынешних обстоятельствах я не думаю, что они смогут набрать людей в армию, за исключением, возможно, несгибаемых патриотов или людей, имеющих финансовые проблемы. Я не вижу возможности для них совершить еще один большой рывок в Украине, если они не перейдут к экономике военного времени и военного положения", - сказала старший научный сотрудник Института политики Дару Массикот.
Как пишет Bloomberg, РФ не готова к такому набору людей, особенно в преддверии выборов весной следующего года, на которых российский диктатор Владимир Путин, скорее всего, будет баллотироваться на пятый срок.
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Враховуючи, що вони ще з минулого літа почали наполегливо вербувати населення?
Якби було легко , і ніщо їм не заважало , то вони б ще торік набрали б скільки їм потрібно .
Я відповідаю: а чому ж вони цими "10000 танків" не захоплять Київ, буквально стіною?
Що називається, "з язика зняв"
А гомо-еректус-московітус - навіть що одягати на своє драні дупи ... Тум їм не Афріка , де можно бігати з голими дупами й с калашами ! Але я бачу , що з "калашами" теж насуєвається велика дупа у моковитів !
Так що додаткового м"яса вони можуть на шуармувати йще 2 милійона без перешкоди . Але це не будуть вже рекрути , а буде вже шуарма для піджарки . Гола , боса й голодна -- озброєнна балалайками й заточками ...
Московити можуть десять разів оприлюднювати відповідні відео й навіть десь через треті країни закупити щось там дрібне й дрібними партіями . Але назовіть хоча б одну причину , чому Китаю це потрібно , а я вже готовий назвати 100 , чому Сі зробить усе (навіть розтріляє тих , хто продав третім країнам ці пайки) щоб не нарватися на санкції .
Просто уявіть собі , що Інтель й Гугл не сможуть працювати з Китаєм в умовах санцій й їх "жовта зборка" переїде з Китаю в Тайвать , або в Малазію й тут йще одна "вішенька на торті" .
2. Вас послухати , то Китай це один зі світових лідерів по виробу їжи й текстилю на душу населення . Але в реалі -- 76 місто в світі . Середній китаєць їсть м"ясо один раз в місяць . Й його головна їжа -- це рис . Товстих або не просто недестрофічних китайців можливо побачити лише в Пекіні й Шанхаї . Тільки 2 провінції живуть . Інші - тупо голодають .
Китай це імпортер їжі , а не її експортер .
А розмови про санкції проти Китаю не дорівнюють реальним санкціям....
А санцію поки на стадії розмови , бо й за цілій останній рік кривавої війни Сі підтримував виключно на рівні розмови (бла-бла-бла) й виключно в ООН й на Радбезі виключно не "проти" голосував , а утримувався . Тобто він дотримуєтся поки йще санцій проти Московії навіть крайще певних країн, що голосувати проти московитів , але щось там "на ліво толкають" .
Й головне - після рішення суддів в Гаазі й ***** змінився статус ...
Ви просто до кінця йще усвідомили що таке ордер Гааги на арешт . Як й те , що можливо політики ЕС й США не завжди рішучі , особливо ті , що вже при владі . Але там завжди існує зворотній з"язок . Тоді політиків штовхають судді , а йще журналісти , а йще опозіційні політики , які обіцяю своїм виборцям , що ось вони покарають комуняк з Китаю й введуть санції . В вільному суспільстві суспільна думка майже завжди "вистрілює" .
Ви думаєте евпропейці й янки забули , через яку країну вони 2 роки втрачали роботу , статки , силіли по домах ?!
Й просто приведіть приклад того , коли останній рік Китай чимось суттєвим допоміг ********** в цій війні крім рівня "бла-бла-бла" . А якщо як правий й цього не було цей рік , що змінється в майбутньому , щоб Китай почав щось суттєве постачати московитам ?!
Я в майбутньому бачи лише додаткові комерційні ризики .
Ви забуваєте , що в комерції в 99% втрата репутації важливіша за ситуативну маржу !
Великі гіганти нічого не втратили, тому що всі дирки їм закрили друком грошей і оборонними замовленнями, та і заводи де переважно у них??? в тому ж Китаю і вони так само отримують профіт....
тому вийдіть із свого ілюзорного світу де тільки чорне і біле, воно пересікається там де великі гроші
Але судді встипили в гру .
2. Маленька деталюшка 99% ********* ноухау й техрологій , яке виробляє світ належить й головне створює той самий "захід" . Кажучи це вже по макроекономічному показнику країни , що пітримують й є ініціаторами санкцій це 70% світового ВВП . Тому в мене гомеричний регіт визвала Ваша сентенція , що мовляв "можуть надірватися" .
Бідолага Юрій Візбор , й тим більш його молода онука , пісню якого й голос якої використали в московитській агитці "А зіма будєт бальшайя" . Я точно знаю , що родина Візборів (в Юрія мати була українкою) цю війну не підтримала , але тихо промовчала ...
Ну що почули цю "зіму бальшую" європейці ? Двічи регіт . Європейці навіть карантини витримали й масові звільнення від "китайської корони" . Ось це для їх було суттєве падіння рівня життя ...
А санції проти Китаю змінять на 30-50% ціни на електронику , яку вони купляють не частійше раз на 5 років . Й це усе .
Почуйте йще раз -- від розриву економічних стосунків страждає в 10 більше так країна , проти якої санкції тим більш , що ця країна не виробляє ноухау й технологій й повністю залежить від тих країн які ці технології виробляють .
Двусторонній зв"язок про який натякають усі ліваки світу він дійсно є , але правда полягає в утому , що він в сторону нетехнологічно розвинутого гравця слабкійший .
Захід - це так звані https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F ліберальні демократії (демократичні держави з ринковою економікою) . Як правило, термін охоплює https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Західну Європу , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8 Сполучені Штати , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канаду , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F Австралію , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Нову Зеландію та https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Центральну Європу [https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0 джерело? ], але межі плавають.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82 https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Західний_світ
Більшість високих технологій безумовно розробляються , а потім з їх використанням виробляється продукція в Китаї, бо там низька собівартість виготовлення. В Китай провідні компанії світу вклали сотні мільярдів доларів, там створені мільйони робочих місць, тому порушувати цей взаємовигідний товарно-грошовий ланцюжок в найближчий час ніхто не збирається. Надалі Китай буде помагати рашці і економічно співпрацювати з США і ЄС. Звертати виробництво в Китаї західні компанії не будуть, більше того товарооборот у них не зменшується. До прикладу з США в 2022 році обсяги торгівлі рекордно збільшились, тому продовжуйте сміятися над припущеннями, бо факти говорять про інше
А мобилизация = отсутствие мотивации.
Конгресмени в США вже підняли це питання перед президентом , але з нашої сторони подібних прохань щось не чути ..
Залишилось на другу хвилю м'ясо відповідно другого сорту.
А на третю, якщо пітьма доживе, то вже піде жива метвячина, яку і пси не їдять, бо третього сорту не буває.
... Ага, іще можуть обіцянками про великі гроші, нагороди і скору славу звабити на контракт із пару десятків тисяч жовторотих строчників 19-23, в яких здоров'я як і дурі - через край.
В такому віці ні каліцтва, а ні смерті не бояться, бо життя б'є ключем і здається, що все - попереду і все - в твоїх силах. Але все це - до першого-ліпшого обстрілу на фронты та 200-х і важких 300-х такиж же однолітків...
Она набирает
Воров
Насильников
Мародеров
А этого говна в ней больше ,чем 400000
І набере його ще мільйони.
Не треба надіятись що в росіян закінчиться мясо. Це тупо і небезпечно.
Кремль в цій війні готовий вбити 10 мільйонів свого мяса мінімум. І саме на знищення такої кількості росіян нам треба розраховувати якщо ми хочемо цю війну зупинити. Бо можна її буде зупинити лиш тоді коли лічильник росіянських втрат перетне цю цифру. А до того навіть коли ми вийдемо на свої кордони - війна не зупиниться, і рф буде нас обстрілювати, робити мясні наступи, освоювати нові види зброї та саме головне руйнуватиме нашу економіку перетворюючи нас в показову руїну.
Колючий дріт, достатня кількість кулеметів, мінометів та *********** до них.
Таким чином за день знищувалися десятки тисяч солдатів.
Як тільки це буде в достатній кількості - навіть мільйон мобілізованих вже не матимуть сенсу
Рашка заради "світлої ідеї" відправляла на убій мільйони, тому набрати контрактників в достатній кількості для подальшого загострення бойових дій зможе, мене більше турбує у скільки власних мобілізованих Україні обійдеться нейтралізація і утилізація цієї навали, бо ми в людському потенціалі варварам програємо на жаль кратно.
Так що можливо до осені московити побіжать - через те що їх артилерія не матиме чим стріляти