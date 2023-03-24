Россия вряд ли сможет набрать еще 400 тысяч солдат для войны против Украины, - Bloomberg

Кремль стремится в этом году набрать до 400 тысяч контрактников, чтобы пополнить свои ряды. Но все больше экспертов сходятся во мнении, что эта цель РФ не реалистична.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Масштабная вербовочная кампания позволит Кремлю избежать еще одной принудительной мобилизации резервистов. Почти все 300 000 военнослужащих, мобилизованных осенью, находятся на поле боя в Украине, но за последние месяцы России не удалось взять ни одного большого города", - говорится в материале.

Отмечается, что для пополнения и расширения своей армии в России уже началась кампания по набору контрактников. Региональные чиновники получили квоты на набор и рассылают потенциальным добровольцам повестки для прихода в призывные комиссии, где им предлагается записаться в ряды армии РФ.

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Bloomberg сообщает, что цель привлечения 400 000 контрактников в этом году, скорее всего, нереалистична. Это примерно равно количеству профессиональных войск, которые были в России до начала вторжения 24 февраля 2022 года.

"В нынешних обстоятельствах я не думаю, что они смогут набрать людей в армию, за исключением, возможно, несгибаемых патриотов или людей, имеющих финансовые проблемы. Я не вижу возможности для них совершить еще один большой рывок в Украине, если они не перейдут к экономике военного времени и военного положения", - сказала старший научный сотрудник Института политики Дару Массикот.

Как пишет Bloomberg, РФ не готова к такому набору людей, особенно в преддверии выборов весной следующего года, на которых российский диктатор Владимир Путин, скорее всего, будет баллотироваться на пятый срок.

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