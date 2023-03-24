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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия вряд ли сможет набрать еще 400 тысяч солдат для войны против Украины, - Bloomberg

ворог,кацап,росіянин,русня,орк,чмобік,мобілізований,чмобіки

Кремль стремится в этом году набрать до 400 тысяч контрактников, чтобы пополнить свои ряды. Но все больше экспертов сходятся во мнении, что эта цель РФ не реалистична.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Масштабная вербовочная кампания позволит Кремлю избежать еще одной принудительной мобилизации резервистов. Почти все 300 000 военнослужащих, мобилизованных осенью, находятся на поле боя в Украине, но за последние месяцы России не удалось взять ни одного большого города", - говорится в материале.

Отмечается, что для пополнения и расширения своей армии в России уже началась кампания по набору контрактников. Региональные чиновники получили квоты на набор и рассылают потенциальным добровольцам повестки для прихода в призывные комиссии, где им предлагается записаться в ряды армии РФ.

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Bloomberg сообщает, что цель привлечения 400 000 контрактников в этом году, скорее всего, нереалистична. Это примерно равно количеству профессиональных войск, которые были в России до начала вторжения 24 февраля 2022 года.

"В нынешних обстоятельствах я не думаю, что они смогут набрать людей в армию, за исключением, возможно, несгибаемых патриотов или людей, имеющих финансовые проблемы. Я не вижу возможности для них совершить еще один большой рывок в Украине, если они не перейдут к экономике военного времени и военного положения", - сказала старший научный сотрудник Института политики Дару Массикот.

Как пишет Bloomberg, РФ не готова к такому набору людей, особенно в преддверии выборов весной следующего года, на которых российский диктатор Владимир Путин, скорее всего, будет баллотироваться на пятый срок.

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Автор: 

армия РФ (19180) Bloomberg (220)


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Топ комментарии
+10
Та наберуть і більше, там дебільної худобини вистачає.
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24.03.2023 19:51
+10
Якби у кацапні не було проблем з танками , мобіками та іншим , вони б не товклися і досі - під Бахмутом .
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24.03.2023 20:17
+9
наберуть легко.. от тільки не назвуть камікадзе
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24.03.2023 19:38
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наберуть легко.. от тільки не назвуть камікадзе
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24.03.2023 19:38 Ответить
Чому ж досі не набрали, якщо "легко"?

Враховуючи, що вони ще з минулого літа почали наполегливо вербувати населення?
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24.03.2023 19:58 Ответить
за були тобі позвонити
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24.03.2023 21:10 Ответить
Не так воно в них все й легко . То тільки в нашій уяві - легко .
Якби було легко , і ніщо їм не заважало , то вони б ще торік набрали б скільки їм потрібно .
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24.03.2023 20:06 Ответить
Це приблизно як мені хтось сказав нещодавно: Караул! У кацапів 10000 танків!

Я відповідаю: а чому ж вони цими "10000 танків" не захоплять Київ, буквально стіною?
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24.03.2023 20:13 Ответить
Якби у кацапні не було проблем з танками , мобіками та іншим , вони б не товклися і досі - під Бахмутом .
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24.03.2023 20:17 Ответить
всіх закопаємо
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24.03.2023 19:44 Ответить
если отключить интернет, то через год наберут.
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24.03.2023 19:50 Ответить
Та наберуть і більше, там дебільної худобини вистачає.
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24.03.2023 19:51 Ответить
згоден.
Що називається, "з язика зняв"
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24.03.2023 20:09 Ответить
Вони в 1 світовій капітулювали, приблизно війна була за подібним сценарієм( великі втрати, втома, байдужість рос суспільства, внутрішня боротьба еліт, революція). Не хочу далі говорити про Винниченка і переворот, який розстріляв Болбочана - думаю ці події більш схожі на майдан Янукович Порошенко і війна, але втримали тоді.
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24.03.2023 21:08 Ответить
Хоча напевно Януковича не можна порівнювати з Скоропадським, який був за лагідну українізацію. Тільки не пишіть про малороса бо тупа башка не розуміє цей термін взагалі і звідки він пішов))) Порохоботи такі смішні
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24.03.2023 21:18 Ответить
Та куди "порохоботам" до "блазенят"! Останнім пальця покажи і тоді реготатимуть!
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25.03.2023 12:32 Ответить
Наще це писати, наберуть і ми всі це знаємо, там тупих дибілів повно. От тільки реальо їх будуть звати "Фарш, або Камікадзе".
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24.03.2023 19:53 Ответить
Там чмобіків багато, запитання -"де ми стільки набоїв візьмемо''.
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24.03.2023 19:54 Ответить
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24.03.2023 21:44 Ответить
Як раз проблема не в гарматному м"ясі , а тому , що навіть худоба яку готують через певний час на м"ясо повинно перед забоєм щось хрумати .
А гомо-еректус-московітус - навіть що одягати на своє драні дупи ... Тум їм не Афріка , де можно бігати з голими дупами й с калашами ! Але я бачу , що з "калашами" теж насуєвається велика дупа у моковитів !

Так що додаткового м"яса вони можуть на шуармувати йще 2 милійона без перешкоди . Але це не будуть вже рекрути , а буде вже шуарма для піджарки . Гола , боса й голодна -- озброєнна балалайками й заточками ...
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24.03.2023 19:54 Ответить
Китай постачає обмундирування і їжу швидкого приготування, вже є багато відео з китайськими субппайками...
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24.03.2023 19:58 Ответить
1. Тобто Китай усе жіття мріяв про санкції й як порвати економічні з"вязки з ЕС й США ?!

Московити можуть десять разів оприлюднювати відповідні відео й навіть десь через треті країни закупити щось там дрібне й дрібними партіями . Але назовіть хоча б одну причину , чому Китаю це потрібно , а я вже готовий назвати 100 , чому Сі зробить усе (навіть розтріляє тих , хто продав третім країнам ці пайки) щоб не нарватися на санкції .

Просто уявіть собі , що Інтель й Гугл не сможуть працювати з Китаєм в умовах санцій й їх "жовта зборка" переїде з Китаю в Тайвать , або в Малазію й тут йще одна "вішенька на торті" .

2. Вас послухати , то Китай це один зі світових лідерів по виробу їжи й текстилю на душу населення . Але в реалі -- 76 місто в світі . Середній китаєць їсть м"ясо один раз в місяць . Й його головна їжа -- це рис . Товстих або не просто недестрофічних китайців можливо побачити лише в Пекіні й Шанхаї . Тільки 2 провінції живуть . Інші - тупо голодають .

Китай це імпортер їжі , а не її експортер .
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24.03.2023 20:37 Ответить
Тому що Китаю вигідна ця війна він заробляє міліарди на купівлі ресурсів з раші нижче маркету і щей за юані...

А розмови про санкції проти Китаю не дорівнюють реальним санкціям....
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24.03.2023 20:52 Ответить
Ви дорівнюєте ситуативну маржу зі стратегічними питанням на десятирічча ?!

А санцію поки на стадії розмови , бо й за цілій останній рік кривавої війни Сі підтримував виключно на рівні розмови (бла-бла-бла) й виключно в ООН й на Радбезі виключно не "проти" голосував , а утримувався . Тобто він дотримуєтся поки йще санцій проти Московії навіть крайще певних країн, що голосувати проти московитів , але щось там "на ліво толкають" .

Й головне - після рішення суддів в Гаазі й ***** змінився статус ...

Ви просто до кінця йще усвідомили що таке ордер Гааги на арешт . Як й те , що можливо політики ЕС й США не завжди рішучі , особливо ті , що вже при владі . Але там завжди існує зворотній з"язок . Тоді політиків штовхають судді , а йще журналісти , а йще опозіційні політики , які обіцяю своїм виборцям , що ось вони покарають комуняк з Китаю й введуть санції . В вільному суспільстві суспільна думка майже завжди "вистрілює" .

Ви думаєте евпропейці й янки забули , через яку країну вони 2 роки втрачали роботу , статки , силіли по домах ?!

Й просто приведіть приклад того , коли останній рік Китай чимось суттєвим допоміг ********** в цій війні крім рівня "бла-бла-бла" . А якщо як правий й цього не було цей рік , що змінється в майбутньому , щоб Китай почав щось суттєве постачати московитам ?!

Я в майбутньому бачи лише додаткові комерційні ризики .
Ви забуваєте , що в комерції в 99% втрата репутації важливіша за ситуативну маржу !
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24.03.2023 21:35 Ответить
Ви абсолютно не володієте інформацією що відбувається в світі...
Великі гіганти нічого не втратили, тому що всі дирки їм закрили друком грошей і оборонними замовленнями, та і заводи де переважно у них??? в тому ж Китаю і вони так само отримують профіт....

тому вийдіть із свого ілюзорного світу де тільки чорне і біле, воно пересікається там де великі гроші
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25.03.2023 10:36 Ответить
Захід не готовий руйнувати взаємовигідні економічні відносини з Китаєм, бо і самі можуть надірватися. Але Китай буде підтримувати рашку, купляючи їх сировину і таким чином забезпечуватиме фінансування війни, а продаючи їй підсанкційні товари зменшувати ефект від шкоди західних санкцій.
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24.03.2023 21:35 Ответить
1. Нема такого поняття "захід" . Бо там політики окремо , судді й правовий корпус окремо, журналісти окремо й опозіційні лідери окремо . Так ... деякі окремі політики , яких Ви за незнанням того суспільства назвали "заходом" були б раді навіть відновити економічні стосунки з ****** .
Але судді встипили в гру .

2. Маленька деталюшка 99% ********* ноухау й техрологій , яке виробляє світ належить й головне створює той самий "захід" . Кажучи це вже по макроекономічному показнику країни , що пітримують й є ініціаторами санкцій це 70% світового ВВП . Тому в мене гомеричний регіт визвала Ваша сентенція , що мовляв "можуть надірватися" .
Бідолага Юрій Візбор , й тим більш його молода онука , пісню якого й голос якої використали в московитській агитці "А зіма будєт бальшайя" . Я точно знаю , що родина Візборів (в Юрія мати була українкою) цю війну не підтримала , але тихо промовчала ...

Ну що почули цю "зіму бальшую" європейці ? Двічи регіт . Європейці навіть карантини витримали й масові звільнення від "китайської корони" . Ось це для їх було суттєве падіння рівня життя ...
А санції проти Китаю змінять на 30-50% ціни на електронику , яку вони купляють не частійше раз на 5 років . Й це усе .

Почуйте йще раз -- від розриву економічних стосунків страждає в 10 більше так країна , проти якої санкції тим більш , що ця країна не виробляє ноухау й технологій й повністю залежить від тих країн які ці технології виробляють .
Двусторонній зв"язок про який натякають усі ліваки світу він дійсно є , але правда полягає в утому , що він в сторону нетехнологічно розвинутого гравця слабкійший .
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24.03.2023 22:03 Ответить
Це так, для загального кругозору)
Захід - це так звані https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F ліберальні демократії (демократичні держави з ринковою економікою) . Як правило, термін охоплює https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Західну Європу , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8 Сполучені Штати , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канаду , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F Австралію , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Нову Зеландію та https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Центральну Європу [https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0 джерело? ], але межі плавають.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82 https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Західний_світ

Більшість високих технологій безумовно розробляються , а потім з їх використанням виробляється продукція в Китаї, бо там низька собівартість виготовлення. В Китай провідні компанії світу вклали сотні мільярдів доларів, там створені мільйони робочих місць, тому порушувати цей взаємовигідний товарно-грошовий ланцюжок в найближчий час ніхто не збирається. Надалі Китай буде помагати рашці і економічно співпрацювати з США і ЄС. Звертати виробництво в Китаї західні компанії не будуть, більше того товарооборот у них не зменшується. До прикладу з США в 2022 році обсяги торгівлі рекордно збільшились, тому продовжуйте сміятися над припущеннями, бо факти говорять про інше
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25.03.2023 11:41 Ответить
от куда у кацапов солдаты ? если там одни варвары орки и шваброжопцы ...
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24.03.2023 19:58 Ответить
Там з гарматним м'ясом ніколи не було проблем.
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24.03.2023 19:58 Ответить
Из-за своих особенностей, вроде обороны в городах, это война превратилась в войну исключительно людскими ресурсами. Так что это важно, наберут или нет.
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24.03.2023 20:00 Ответить
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24.03.2023 20:06 Ответить
Мобилизации им не избежать, так как по самым скромным расчетам в этом году будет 500тыс невосполнимые потерь ( убитыми и инвалидами).
А мобилизация = отсутствие мотивации.
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24.03.2023 20:10 Ответить
Треба вирішувати з США постачання касетних *********** . Тоді буде пох скільки вони там наберуть того м'яса .
Конгресмени в США вже підняли це питання перед президентом , але з нашої сторони подібних прохань щось не чути ..
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24.03.2023 20:14 Ответить
Під час мобілізації за вересень-листопад 2022 на пітьмі вибрали весь більш-менш підготовлений і мотивований резерв з покоління 30+. Це - максимум, що в рашистів було.
Залишилось на другу хвилю м'ясо відповідно другого сорту.
А на третю, якщо пітьма доживе, то вже піде жива метвячина, яку і пси не їдять, бо третього сорту не буває.
... Ага, іще можуть обіцянками про великі гроші, нагороди і скору славу звабити на контракт із пару десятків тисяч жовторотих строчників 19-23, в яких здоров'я як і дурі - через край.
В такому віці ні каліцтва, а ні смерті не бояться, бо життя б'є ключем і здається, що все - попереду і все - в твоїх силах. Але все це - до першого-ліпшого обстрілу на фронты та 200-х і важких 300-х такиж же однолітків...
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24.03.2023 20:26 Ответить
Є пятий сорт мяса...Це свинособака порубана разом з будкою...
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24.03.2023 21:03 Ответить
А в нас з мобілізацією справи кращі чи гірші? Щось не ******* тут писати про нашу собілізацію
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24.03.2023 21:06 Ответить
Так Россия и не набирает солдат
Она набирает
Воров
Насильников
Мародеров
А этого говна в ней больше ,чем 400000
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24.03.2023 20:28 Ответить
Чому не зможе? Зможе , рабокацапи покірно йдуть подихати за ***** схибленого.
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24.03.2023 20:53 Ответить
Вони вже не можуть набирати такі кількості. Десятки тисяч в місяць вони ще дужають, а сотні тисяч вони вже не наберуть ніяк. От побачите що я правий. Їм треба було набирати в січні або лютому. Ну мвксимум в березні. Скоро квітень. Їхня пісня по цим масовим мобілізаціям спіта. Нічого вони вже не зроблять. Ну десятки тисяч набиратимуть, а сотні тисяч ну ніяк.
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24.03.2023 21:00 Ответить
Наші собаки,свині і коти жалуються на целюліт...А козложопі пруть і пруть...
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24.03.2023 21:00 Ответить
Пфф. А росії що треба солдатів? ВОНА НАБЕРЕ МЯСО.
І набере його ще мільйони.

Не треба надіятись що в росіян закінчиться мясо. Це тупо і небезпечно.

Кремль в цій війні готовий вбити 10 мільйонів свого мяса мінімум. І саме на знищення такої кількості росіян нам треба розраховувати якщо ми хочемо цю війну зупинити. Бо можна її буде зупинити лиш тоді коли лічильник росіянських втрат перетне цю цифру. А до того навіть коли ми вийдемо на свої кордони - війна не зупиниться, і рф буде нас обстрілювати, робити мясні наступи, освоювати нові види зброї та саме головне руйнуватиме нашу економіку перетворюючи нас в показову руїну.
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24.03.2023 21:00 Ответить
Тому для перемоги треба вбивати максимально багато росіян, ще більше робити інвалідами. Руйнувати вертикаль влади кремля. Показувати слабкість кремля. Воювати на території рф. Мотивувати царьків рф до не покори кремлю. І простими словами стати причиною розвалу рф на безліч улусів.
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24.03.2023 21:03 Ответить
Знищення мільйонів солдат піхоти - ця задача була успішно вирішена, ще в першу світову :
Колючий дріт, достатня кількість кулеметів, мінометів та *********** до них.
Таким чином за день знищувалися десятки тисяч солдатів.
Як тільки це буде в достатній кількості - навіть мільйон мобілізованих вже не матимуть сенсу
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25.03.2023 09:13 Ответить
За чутками, алкашу мєдвєдєву доручили залучити 400 тис. контрактників протягом 2023 року.
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24.03.2023 22:06 Ответить
Медведеву за водкой не поручат сходить. Он просто для "красоты".
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24.03.2023 22:22 Ответить
Состав первой армии вторжения в районе 180000 без учета вагнера, ахмата, лднр. Составам первой мобилизованной армии 250000, которая слилась вместе с первой армии, плюс 200000, как говорят в ютубе находятся у них в тренеровочных лагерях. Их сдерживают только мощности тренировочный лагерей. Одних служивых у них порядка 5-6 миллионов, с возартом 24-54 года. Если закрыть глаза на экономические проблемы при изьятии такого количества работяг - мяса под штурм и арт войну у них, как говна за баней.
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25.03.2023 00:47 Ответить
Я не бачу можливості для них зробити ще один великий ривок в Україні, якщо вони не перейдуть до економіки воєнного часу та воєнного стану" Джерело:
Рашка заради "світлої ідеї" відправляла на убій мільйони, тому набрати контрактників в достатній кількості для подальшого загострення бойових дій зможе, мене більше турбує у скільки власних мобілізованих Україні обійдеться нейтралізація і утилізація цієї навали, бо ми в людському потенціалі варварам програємо на жаль кратно.
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24.03.2023 21:29 Ответить
Тупі кацапи подумайте куди ділась ваша кадрова армія і перша хвиля мобіків
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25.03.2023 06:34 Ответить
А це неважливо, чи наберуть вони 400 тисяч. 90% втрат на цій війні від артилерії. Радянські запаси снарядів вже все Москалям потрібні мільйони снарядів. Снарядний голод. А зробити їх в необхідній кількості при існуючому режимі ідіотів - неможливо.
Так що можливо до осені московити побіжать - через те що їх артилерія не матиме чим стріляти
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25.03.2023 09:09 Ответить
 
 