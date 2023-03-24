Если бы Украину приняли в НАТО на саммите в Вильнюсе, это было бы историческим решением, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что если бы Украину приняли в НАТО на саммите в Вильнюсе, это было бы историческим решением, однако мы будем считать достижением и весомый шаг к членству.

Об этом Кулеба сказал на совместном с литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава украинской дипломатии отметил, что судьба Европы и коллективной безопасности сегодня решается на поле боя в Украине. По его словам, лучшим стратегическим решением для возвращения мира и стабильности в Европу будет полноценное, безоговорочное, безусловное членство Украины в НАТО.

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"Безусловно, наша амбиция в том, чтобы на саммите в Вильнюсе мы как можно дальше продвинулись к достижению этой цели. Если бы нас приняли в НАТО на саммите в Вильнюсе, это было бы вообще исторически. Но даже если мы сделаем весомый шаг к членству, это уже мы будем считать достижением", - отметил Кулеба.

Он добавил, что во время сегодняшних переговоров подробно обсудил с главой МИД Литвы подготовку к саммиту в Вильнюсе.