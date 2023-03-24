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Наша цель – чтобы Украина стала полноценным членом НАТО, - глава МИД Литвы Ландсбергис

ландсбергіс

Целью Литвы на саммите НАТО в Вильнюсе станет приближение Украины к получению полноценного членства в Альянсе.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава литовской дипломатии отметил, что Вильнюс будет играть определенную роль в том, что можно достичь на саммите НАТО.

"Наша цель – чтобы Украина могла приблизиться к НАТО и стать страной, не просто приглашенной, а полноценным членом. Я не вижу архитектуру европейской безопасности, где Украина не является ее членом. Это значит, что никто в Европе не будет в безопасности, пока Украины там нет", – сказал Ландсбергис.

Напомним, саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля.

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Автор: 

Литва (2459) НАТО (9977) членство в НАТО (1510) Габриэлюс Ландсбергис (157)


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Ландсбергіс впевнений, а от Квартал-95 ще думає...
Юзік ісчьо не рєшил...
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24.03.2023 20:17 Ответить
Ландсбергіс впевнений, а от шуфричі, бойки, безуглі, єрмачки з татаровими та іншими адептами руZZкого міра ще не отримали методички з кремля....
Дякуємо, Литва!!
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24.03.2023 23:14 Ответить
во, а то с утра никаких новостей по НАТЕ
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24.03.2023 21:24 Ответить
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25.03.2023 01:59 Ответить
 
 