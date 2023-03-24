Наша цель – чтобы Украина стала полноценным членом НАТО, - глава МИД Литвы Ландсбергис
Целью Литвы на саммите НАТО в Вильнюсе станет приближение Украины к получению полноценного членства в Альянсе.
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Глава литовской дипломатии отметил, что Вильнюс будет играть определенную роль в том, что можно достичь на саммите НАТО.
"Наша цель – чтобы Украина могла приблизиться к НАТО и стать страной, не просто приглашенной, а полноценным членом. Я не вижу архитектуру европейской безопасности, где Украина не является ее членом. Это значит, что никто в Европе не будет в безопасности, пока Украины там нет", – сказал Ландсбергис.
Напомним, саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Юзік ісчьо не рєшил...
Дякуємо, Литва!!