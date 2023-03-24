Наша цель – чтобы Украина стала полноценным членом НАТО, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Целью Литвы на саммите НАТО в Вильнюсе станет приближение Украины к получению полноценного членства в Альянсе.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава литовской дипломатии отметил, что Вильнюс будет играть определенную роль в том, что можно достичь на саммите НАТО.

"Наша цель – чтобы Украина могла приблизиться к НАТО и стать страной, не просто приглашенной, а полноценным членом. Я не вижу архитектуру европейской безопасности, где Украина не является ее членом. Это значит, что никто в Европе не будет в безопасности, пока Украины там нет", – сказал Ландсбергис.

Напомним, саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля.

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