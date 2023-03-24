Лубинец ответил ООН относительно "нарушений" прав российских пленных: "Это РФ до сих пор блокирует доступ к нашим военнопленным"
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец не согласен с выводами Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине о том, что украинская сторона нарушает права российских военнопленных и требует доказательств казней.
Об этом Лубинец написал в телеграм-канале, комментируя отчет миссии ООН, в котором она заявила об ответственности "обеих сторон", передает Цензор.НЕТ.
"Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине презентовала два новых доклада - об обращении с военнопленными и общей ситуации с правами человека в Украине за шесть месяцев до 31 января 2023 года.
Выводы Миссии подтверждают совершение Россией массовых военных преступлений на территории Украины, нарушение прав человека и пренебрежение всеми нормами международного гуманитарного права.
Гибель и ранение мирных граждан, произвольные задержания, нападения, смертные казни, насильственные исчезновения, пытки, сексуальное насилие – такие преступные действия совершает агрессор.
Что касается обращения с военнопленными.
Удивительно, что во время неоднократных личных встреч с главой Миссии Матильдой Богнер и постоянным координатором системы ООН в Украине Денизом Брауном, ни разу ими не был поднят вопрос обращения с российскими военнопленными. К тому же хотелось бы услышать неоспоримые факты и аргументы, на которых основываются выводы Миссии относительно возможных нарушений со стороны украинской стороны.
Еще раз подчеркиваю, Украина придерживается Женевских конвенций, международного права и открыта для международных организаций.
Это Россия преступно вторглась на нашу землю, убивает и похищает украинских граждан и блокирует доступ к нашим военнопленным. Масштабы бесчеловечного обращения и пыток – скрываются.
Призываю ООН, а также все мировое сообщество давить на РФ и требовать допуска к местам содержания украинских военнопленных", - заявил Лубинец.
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bo uves´ svit znae, 6o bony bezbozni BREHUNY
usi vony bre6ut´- usim, usjudy i pro use 💩
А точнійше - там було до 1948 . Поки остання конвенція це положення не відмінили .
Як й визнала партизан як військових зі усіма відповідними правами у випадку потрапляння у полон . Саме тому ростріл калоборантів й ворожих гайляйтерів є звичайною війсковою операцією .
Це сталося як наслідок того , що жодного нациста не вдалось засудити за ростріл партизан й за співпрацю з партизанами . Бо до 1948 року вони юридично підпадали під термін бандитизм .
Головна Ваша помилка полягає в утому , що Ви впевенні , нібито невизнання людожерами прав людини атоматично відміняє права людини для тих , кого ці людожери контролюють ?!
А по суті усе з точністю до напаки --- це черговий доказ й додатковий війсковий злочин це саме "невизнання" . А Женевська конвенція одна зі складових части прав людини .
Ото казала відразу - на уранові копальні, зараз би було хоч за що люлей отримувати..
А опитати воїнів ЗСУ, ДПСУ, НГ, які повернулися з полону (з тієї ж Оленівки) і зробити звіт на підставі їх свідчень релігія не дозволяє? Чи МКЧХ каже, що ті слова не може підтвердити, тому фактів знущань, катувань, вбивств - не існує?
Нагадує зашореного коня: дорога наче і є, але узбіччя не видно...
ще одна контора пише під диктовку фсб
https://dai.ly/k1KJEv7q5XGSaEyWzcw
І ось якось це все дивним чином співпало - висновки Моніторингової місії ООН і оце інтерв'ю.
росіяни готуються до викрадення тварин із біосферного заповідника "Асканія-Нова" на лівобережжі Херсонщини.
Значення "Асканії-Нової" для росіян зросло після звільнення Силами оборони України правого берега Херсонщини.