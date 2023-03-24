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Новости Война
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Лубинец ответил ООН относительно "нарушений" прав российских пленных: "Это РФ до сих пор блокирует доступ к нашим военнопленным"

лубінець

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец не согласен с выводами Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине о том, что украинская сторона нарушает права российских военнопленных и требует доказательств казней.

Об этом Лубинец написал в телеграм-канале, комментируя отчет миссии ООН, в котором она заявила об ответственности "обеих сторон", передает Цензор.НЕТ.

"Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине презентовала два новых доклада - об обращении с военнопленными и общей ситуации с правами человека в Украине за шесть месяцев до 31 января 2023 года.

Выводы Миссии подтверждают совершение Россией массовых военных преступлений на территории Украины, нарушение прав человека и пренебрежение всеми нормами международного гуманитарного права.

Читайте также: Миссия ООН в новом отчете о ситуации в Украине заявила об ответственности "обеих сторон"

Гибель и ранение мирных граждан, произвольные задержания, нападения, смертные казни, насильственные исчезновения, пытки, сексуальное насилие – такие преступные действия совершает агрессор.

Что касается обращения с военнопленными.

Удивительно, что во время неоднократных личных встреч с главой Миссии Матильдой Богнер и постоянным координатором системы ООН в Украине Денизом Брауном, ни разу ими не был поднят вопрос обращения с российскими военнопленными. К тому же хотелось бы услышать неоспоримые факты и аргументы, на которых основываются выводы Миссии относительно возможных нарушений со стороны украинской стороны.

Еще раз подчеркиваю, Украина придерживается Женевских конвенций, международного права и открыта для международных организаций.

Это Россия преступно вторглась на нашу землю, убивает и похищает украинских граждан и блокирует доступ к нашим военнопленным. Масштабы бесчеловечного обращения и пыток – скрываются.

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Призываю ООН, а также все мировое сообщество давить на РФ и требовать допуска к местам содержания украинских военнопленных", - заявил Лубинец.

Автор: 

ООН (4167) Лубинец Дмитрий (459) военные преступления (1434)


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Топ комментарии
+24
Росія офіційно не оголошувала нам війну , терміну "спецоперация " в світовому праві немає , так що юридично російські військові є просто озброєною бандою (якими вони фактично і є ) і на них не розповсюджуються Женевські конвенції .Так що ООН потрібно закрити роти і показати свою принциповість в захисті прав українців які перебувають в полоні .
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24.03.2023 20:47
+19
Мало того що ООН це нікчемна і гнила контора,так вони ще й на Україну наїзджають. Й@баний позор🤦
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24.03.2023 20:34
+9
та як завжди гівноїди з ООН з зарплатами по 10 к у.е. роблять те, що вигідно рашці, як постійному члену ради ООН і одному з одновних спонсорів цієї нікчемної організації, яку давно треба розігнати сцяними тряпками.
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24.03.2023 20:33
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Правила форума Совет форумчан
та як завжди гівноїди з ООН з зарплатами по 10 к у.е. роблять те, що вигідно рашці, як постійному члену ради ООН і одному з одновних спонсорів цієї нікчемної організації, яку давно треба розігнати сцяними тряпками.
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24.03.2023 20:33 Ответить
Да зовсім ***** на них,вони нічого не вирішують.Головне присутність там нашого дипломата на засіданнях.********* і розійшлись
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24.03.2023 20:45 Ответить
Ну про зарплату в 10 к.у.е. це ви * загнули*! Якщо офіційно в Європарламенті зарплата євродепутата 7 к. у.е ( з різними доплатами доходить до 20 к.у.е) . можно тільки здогадуваться скільки ж ці *борци за справєдлівость* одержують. Їх утримує весь світ. Тільки толку з них ніякого. на жаль.
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24.03.2023 20:49 Ответить
За зарплату в 7 кілоує українські чиновники вищого рангу на роботу б не ходили. Вони ржуть з членів Європарламенту як з ніщєбродов.
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24.03.2023 21:18 Ответить
Мало того що ООН це нікчемна і гнила контора,так вони ще й на Україну наїзджають. Й@баний позор🤦
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24.03.2023 20:34 Ответить
ze gan´ba zi storony OON obvynuva4yvaty Ukrainu zi sliv kasapiv 🤨
bo uves´ svit znae, 6o bony bezbozni BREHUNY
usi vony bre6ut´- usim, usjudy i pro use 💩
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24.03.2023 20:46 Ответить
Росія офіційно не оголошувала нам війну , терміну "спецоперация " в світовому праві немає , так що юридично російські військові є просто озброєною бандою (якими вони фактично і є ) і на них не розповсюджуються Женевські конвенції .Так що ООН потрібно закрити роти і показати свою принциповість в захисті прав українців які перебувають в полоні .
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24.03.2023 20:47 Ответить
Україна, як потерпіла від російських терористів, має стосовно росіі та росіян право на ВСЕ.
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24.03.2023 21:44 Ответить
Якщо хтось першим став істи людей , чи дає така першість "право на усе" , в тому числі й канібалізм ?!
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24.03.2023 22:36 Ответить
Ви неправі в тому сенсі , що для того , щоб підпадати під норми Женевької конвенції потрібне "оголошення війни" .
А точнійше - там було до 1948 . Поки остання конвенція це положення не відмінили .
Як й визнала партизан як військових зі усіма відповідними правами у випадку потрапляння у полон . Саме тому ростріл калоборантів й ворожих гайляйтерів є звичайною війсковою операцією .

Це сталося як наслідок того , що жодного нациста не вдалось засудити за ростріл партизан й за співпрацю з партизанами . Бо до 1948 року вони юридично підпадали під термін бандитизм .

Головна Ваша помилка полягає в утому , що Ви впевенні , нібито невизнання людожерами прав людини атоматично відміняє права людини для тих , кого ці людожери контролюють ?!

А по суті усе з точністю до напаки --- це черговий доказ й додатковий війсковий злочин це саме "невизнання" . А Женевська конвенція одна зі складових части прав людини .
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24.03.2023 22:34 Ответить
Витек с Тургеневской ; " ..жодного нациста не вдалося засудити за розстріли партизан ..." А чому так ? Тому що псевдогуманісти не визнають колективну вину , а потрібно було щоб солдати вермахту , СС, інші,. самі намагалися довести що не вчиняли військових злочинів , так і в Україні зараз , ВСІ з рашистів хто перебуває в Україні підпадають під визначення як злочинці , і це вже їхні проблеми довести протилежне .
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25.03.2023 09:10 Ответить
А якщо ще взяти до уваги, що кацапи вийшли з Женевської конвенції, то виходить з кацапами можна робити, що заманеться.
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24.03.2023 22:42 Ответить
те оон повино ще дякувати що ми кацапів годуємо та на палі не саджаємо. хоча посажени на палю кацап це гарно та естетично
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24.03.2023 20:47 Ответить
Треба ООН вже саджати самих
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24.03.2023 21:49 Ответить
Цікаво, а є порівняльна таблиця умов утримання полонених? Бо на утримання одного кацапоїда з грошей платників податків йде 10 000 грн, вище прожиткового мінімуму українця. А ще їм платять за непильну роботу у євро.

Ото казала відразу - на уранові копальні, зараз би було хоч за що люлей отримувати..
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24.03.2023 20:47 Ответить
Звіт складено зі слів полонених рашистів, бо до них є доступ.
А опитати воїнів ЗСУ, ДПСУ, НГ, які повернулися з полону (з тієї ж Оленівки) і зробити звіт на підставі їх свідчень релігія не дозволяє? Чи МКЧХ каже, що ті слова не може підтвердити, тому фактів знущань, катувань, вбивств - не існує?

Нагадує зашореного коня: дорога наче і є, але узбіччя не видно...
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24.03.2023 20:49 Ответить
Чомусь в Україні від ООН завищені очікування
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24.03.2023 20:49 Ответить
пережиток совка
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24.03.2023 20:56 Ответить
По этому нечего придерживаться разных конвенций, а действовать по обстоятельствам без оглядки на разные оон, аmnesty international и пр. Все равно эти организации уравнивают агрессора и жертву.
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24.03.2023 20:56 Ответить
Не будьте такі наївні що мала дитина
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24.03.2023 21:26 Ответить
на мінні поля козлоту
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24.03.2023 21:10 Ответить
Воон за москальски печенькі та й таемні мільонні додатки до зарплат який завгодно звіт наклапають.
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24.03.2023 21:33 Ответить
Оце новина до того обговорення яке було на Цензорі сьогодні , що віддали кацапів важкопоранених Там дехто ******* рубав на всі сторони всіх підряд . Люди не можуть зрозуміти , що вести свою політику без оглядки на ООН і подібні організації з демократичних країн може тільки Ізраїль . На жаль ми не Ізраїль
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24.03.2023 21:35 Ответить
Зараз все вирішують гроші до продажних журналюг будь якого рівня. 3-5 "правильних" публікацій, і мадам Матільда сяде на пляшку просеко за власним бажанням.
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24.03.2023 22:35 Ответить
мабуть місія оон продалася фашистам з росії,
ще одна контора пише під диктовку фсб
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24.03.2023 21:36 Ответить
А не ох-їли ви там, гамнООН стране?!🤯🤯🤯 Бачу, треба Україні в суд скоро на них подавати. Мало того, що толку від вас мінус нуль, так ви, мразота, ще й цинічно нам щось пред'являєте?!?! А горіти вам з рашкою в попіл, с-ки!!!
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24.03.2023 21:47 Ответить
ООН -- это параша , для неопознанных тварей.
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24.03.2023 21:56 Ответить
До речі, тут нещодавно на кацапській помийці виклали інтерв'ю з Джоном Макінтайром - зрадником з Іноземного Легіону. Так ось, у ньому він говорив зокрема про нібито тортури, які застосовують до кацапських полонених українці:

https://dai.ly/k1KJEv7q5XGSaEyWzcw

І ось якось це все дивним чином співпало - висновки Моніторингової місії ООН і оце інтерв'ю.
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24.03.2023 22:02 Ответить
KHERSON-KHARKIV@KharkivKherson

росіяни готуються до викрадення тварин із біосферного заповідника "Асканія-Нова" на лівобережжі Херсонщини.
Значення "Асканії-Нової" для росіян зросло після звільнення Силами оборони України правого берега Херсонщини.
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24.03.2023 23:27 Ответить
Після цієї війни ООН зникне як непотріб, дешева ширма яка нічого не вартує.
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25.03.2023 00:18 Ответить
Шлите этих уродов нах. У нас в Азербайджане ( я оттуда родом), сепары вооружаются и в нас же стреляют, но виноваты мы.
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25.03.2023 01:54 Ответить
А "сєпари в Азербайджані" - це ХТО?
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25.03.2023 05:35 Ответить
..гнать тварей болот мацковии из Лиги Наций...
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25.03.2023 07:41 Ответить
Не ООН а какой то позор.
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25.03.2023 14:37 Ответить
 
 