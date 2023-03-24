Лубинец ответил ООН относительно "нарушений" прав российских пленных: "Это РФ до сих пор блокирует доступ к нашим военнопленным"

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец не согласен с выводами Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине о том, что украинская сторона нарушает права российских военнопленных и требует доказательств казней.

Об этом Лубинец написал в телеграм-канале, комментируя отчет миссии ООН, в котором она заявила об ответственности "обеих сторон", передает Цензор.НЕТ.

"Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине презентовала два новых доклада - об обращении с военнопленными и общей ситуации с правами человека в Украине за шесть месяцев до 31 января 2023 года.

Выводы Миссии подтверждают совершение Россией массовых военных преступлений на территории Украины, нарушение прав человека и пренебрежение всеми нормами международного гуманитарного права.

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Гибель и ранение мирных граждан, произвольные задержания, нападения, смертные казни, насильственные исчезновения, пытки, сексуальное насилие – такие преступные действия совершает агрессор.

Что касается обращения с военнопленными.

Удивительно, что во время неоднократных личных встреч с главой Миссии Матильдой Богнер и постоянным координатором системы ООН в Украине Денизом Брауном, ни разу ими не был поднят вопрос обращения с российскими военнопленными. К тому же хотелось бы услышать неоспоримые факты и аргументы, на которых основываются выводы Миссии относительно возможных нарушений со стороны украинской стороны.

Еще раз подчеркиваю, Украина придерживается Женевских конвенций, международного права и открыта для международных организаций.

Это Россия преступно вторглась на нашу землю, убивает и похищает украинских граждан и блокирует доступ к нашим военнопленным. Масштабы бесчеловечного обращения и пыток – скрываются.

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Призываю ООН, а также все мировое сообщество давить на РФ и требовать допуска к местам содержания украинских военнопленных", - заявил Лубинец.