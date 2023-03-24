К проекту совместного производства боеприпасов для Украины привлечены уже 20 стран, - Кулеба

20 стран Европы уже присоединились к проекту совместного производства боеприпасов для Украины.

Об этом рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба на брифинге с литовским коллегой Габриэлиусом Лансбергисом в Киеве в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Кулеба отметил, что Украина высоко ценит подписанный 20 марта проект Европейского оборонного агентства по совместному производству боеприпасов 155-го калибра.

"По состоянию на сейчас к этому проекту уже присоединились 19 государств-членов Европейского Союза и Норвегия. То есть 20 стран, которые будут задействованы в той или иной форме в совместном производстве чрезвычайно нужного Украине боеприпаса 155-го калибра", - сказал Кулеба.

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Министр подчеркнул, что это "действительно революционный шаг", поскольку все эти страны будут работать над тем, чтобы помощь снарядами Украине стала стратегической.