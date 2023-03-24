Оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия на Луганщине - в некоторые села нельзя попасть без спецпропусков, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о фильтрационных мерах российских оккупантов в Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Во временно захваченных населенных пунктах Луганской области оккупанты продолжают оказывать давление на мирных жителей. Все сложнее становится передвигаться между населенными пунктами. В частности, в село Плугатар могут попасть только местные жители по специальным пропускам".

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