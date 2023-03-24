Залужный обсудил с начальником Штаба обороны Великобритании Радакином ситуацию в Бахмуте и усиление украинской ПВО

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакином.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Главкома ВСУ в фейсбуке.

"Проинформировал коллегу об оперативной ситуации по всей линии фронта. На Бахмутском направлении – наиболее сложно. Благодаря титаническим усилиям Сил обороны обстановку удается стабилизировать", – сообщил Залужный.

Также стороны обсудили вопросы усиления украинской ПВО.

"Благодаря помощи партнеров мы держимся и непременно одержим победу!" - подчеркнул главком ВСУ.

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