Залужный обсудил с начальником Штаба обороны Великобритании Радакином ситуацию в Бахмуте и усиление украинской ПВО
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакином.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Главкома ВСУ в фейсбуке.
"Проинформировал коллегу об оперативной ситуации по всей линии фронта. На Бахмутском направлении – наиболее сложно. Благодаря титаническим усилиям Сил обороны обстановку удается стабилизировать", – сообщил Залужный.
Также стороны обсудили вопросы усиления украинской ПВО.
"Благодаря помощи партнеров мы держимся и непременно одержим победу!" - подчеркнул главком ВСУ.
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Чайка Київ
показать весь комментарий24.03.2023 22:42 Ответить Мне нравится 3
Николай Тесля #421235
показать весь комментарий25.03.2023 01:04 Ответить Мне нравится 0
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