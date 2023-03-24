На Авдеевском направлении сейчас самое горячее, но атак стало меньше, враг выдыхается, - Силы обороны Таврического направления

Россияне за прошедшие сутки 31 раз атаковали украинские позиции на Донецком направлении, пытаются взять Авдеевку в кольцо.

Об этом сказал руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире общенационального телемарафона "Единые новости", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В районе Авдеевки не так, чтобы уж совсем горячо, но враг продолжает атаковать и саму Авдеевку, пытается взять ее в кольцо. Также боевые действия идут в направлении Марьинки, враг пытается атаковать наши позиции. Всего за прошедшие сутки враг 31 раз атаковал Донецкое направление, из них 15 – это Авдеевское направление. Должен отметить, что семь ночных штурмовых действий, на которые враг смог, это тоже было Авдеевское направление. То есть можно сказать, что на данном направлении самое горячее. Но потерь территорий за ночь не вышло. Надеемся, что на конец сегодняшнего дня будет тот же результат, а возможно и немного лучше", - сказал Дмитрашковский.

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Он уточнил, что неделю-две назад россияне атаковали Донецкое направление по 95 раз в сутки.

"То есть можно сказать, что враг тоже выдыхается. И на прошлой неделе он уже включал резервы - это было подразделение 98-й десантной бригады, было две роты танковых, которые присоединялись к боевым действиям. Они находились в резерве, и их приобщили к боевым действиям. Поэтому можно сказать, что враг основные свои силы уже исчерпал, понес достаточно большие потери личного состава и техники. Только за прошедшие сутки потерял более трех рот личного состава убитыми и ранеными", - рассказал руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

По словам Дмитрашковского, враг "в последнее время очень предсказуем и ведет наступательные действия с одной и той же лесополосы".

"Соответственно, к настоящему времени, артиллерия уже пристрелялась, и как только появляется враг на горизонте, сразу открывается огонь, отсекается бронегруппа, и остается пехота, которая, по существу, без поддержки брони обречена на гибель", - сказал спикер.

Дмитрашковский отметил, что Угледарское направление на сегодня несколько более спокойное, чем Авдеевское и Марьинское.

"Враг там довольно серьезно потерял в живой силе и технике. И в настоящее время, я так понимаю, что врагу нужно время для восстановления и пополнения резервов. Но постоянный "хлопок", который происходит в Мелитополе, в Бердянске, дает нам право думать о том, что мы поражаем пункты управления, склады боеприпасов и скопления живой силы, что на данном направлении восстановиться им пока не удастся", - сказал руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.