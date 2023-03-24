РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6666 посетителей онлайн
Новости
5 437 10

"Безграничная дружба" между Китаем и Россией, похоже, имеет некоторые границы, - Боррель

боррель,жозеп

По словам главы дипломатии Евросоюза, Китай не перешел для Запада никаких "красных линий".

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель убежден, что сотрудничество между Китаем и РФ имеет свои пределы, и КНР не переходит "красные линии" для Запада. Об этом сообщает The Guardian, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

Боррель отметил, что Европа должна приветствовать любые попытки Китая дистанцироваться от России, которые, в частности, заключаются в отказе предоставлять стране-агрессору оружие.

"Эта безграничная дружба, похоже, имеет некоторые пределы", – сказал он.

Читайте также: Боррель ответил на "ракетные угрозы" Медведева: ЕС будет защищать Международный уголовный суд от любого внешнего вмешательства

По словам главного дипломата ЕС, Китай не перешел для Запада никаких "красных линий", а предложения Китая о мире свидетельствуют, что тот не хочет становиться союзником России в полной мере.

Чиновник предполагает, что Пекин сейчас хочет играть роль координатора, а не посредника. Евросоюз должен приветствовать такие инициативы, невзирая на их недостатки.

"Поскольку Россия приветствовала предложения Китая, он выступает в роли, которую, я думаю, мы должны продвигать", – добавил Жозеп Боррель.

Автор: 

Китай (2959) россия (95489) Боррель Жозеп (784)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
показать весь комментарий
24.03.2023 22:24
+3
"а пропозиції Китаю про світ свідчать" На цензорі своя бавовна
показать весь комментарий
24.03.2023 23:09
+2
Китай безнежно любит россию... и безотлагательно...
показать весь комментарий
24.03.2023 22:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Китай безнежно любит россию... и безотлагательно...
показать весь комментарий
24.03.2023 22:22 Ответить
Китай на всех ложил.
показать весь комментарий
25.03.2023 01:34 Ответить
показать весь комментарий
24.03.2023 22:24 Ответить
Китайский план издевательский. После многолетней провальной политики они решили поиграть в уважение Китая.
показать весь комментарий
24.03.2023 22:35 Ответить
"а пропозиції Китаю про світ свідчать" На цензорі своя бавовна
показать весь комментарий
24.03.2023 23:09 Ответить
От же ж та "чєлюсть" бідненька у модераторів...
показать весь комментарий
24.03.2023 23:14 Ответить
показать весь комментарий
25.03.2023 00:06 Ответить
Тролит рф?
показать весь комментарий
25.03.2023 00:42 Ответить
Обіцяти - не значить оженитися.
показать весь комментарий
25.03.2023 03:11 Ответить
деякі межі, - Боррель Урал ????? волга??
показать весь комментарий
25.03.2023 06:21 Ответить
 
 