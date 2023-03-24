"Безграничная дружба" между Китаем и Россией, похоже, имеет некоторые границы, - Боррель

По словам главы дипломатии Евросоюза, Китай не перешел для Запада никаких "красных линий".

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель убежден, что сотрудничество между Китаем и РФ имеет свои пределы, и КНР не переходит "красные линии" для Запада. Об этом сообщает The Guardian, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

Боррель отметил, что Европа должна приветствовать любые попытки Китая дистанцироваться от России, которые, в частности, заключаются в отказе предоставлять стране-агрессору оружие.

"Эта безграничная дружба, похоже, имеет некоторые пределы", – сказал он.

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По словам главного дипломата ЕС, Китай не перешел для Запада никаких "красных линий", а предложения Китая о мире свидетельствуют, что тот не хочет становиться союзником России в полной мере.

Чиновник предполагает, что Пекин сейчас хочет играть роль координатора, а не посредника. Евросоюз должен приветствовать такие инициативы, невзирая на их недостатки.

"Поскольку Россия приветствовала предложения Китая, он выступает в роли, которую, я думаю, мы должны продвигать", – добавил Жозеп Боррель.