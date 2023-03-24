Фон дер Ляйен и Макрон посетят Китай, чтобы обсудить войну в Украине
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эмманюэль Макрон в начале апреля посетят Пекин для переговоров с китайским руководством о войне России против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поедет в первую неделю апреля в Китай вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщил 24 марта спикер Еврокомиссии, не предоставив никаких подробностей.
Макрон также подтвердил, что фон дер Ляйен будет сопровождать его во время визита в Пекин, где он собирается встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином.
После саммита лидеров ЕС в Брюсселе Макрон заявил, что попросил президент Еврокомиссии поехать в КНР, чтобы представить там "единый голос". Он призвал Пекин помочь убедить Москву прекратить войну против Украины, передает AFP.
В феврале Китай представил документ с призывом к срочным мирным переговорам и "политическому урегулированию". Макрон назвал такие усилия положительными, однако настаивает, что мир в Украине можно достичь только после вывода войск РФ.
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Лучше б Бахмут. Или в Изюм. Или в Двуречну.
Як мінімум Китай повинен бути нейтральним. То ж їхати обов'язково в Китай, нічого в тому немає
все під небом, а розумій сам як хочеш