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Новости Война
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Фон дер Ляйен и Макрон посетят Китай, чтобы обсудить войну в Украине

макрон,фон,дер,ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эмманюэль Макрон в начале апреля посетят Пекин для переговоров с китайским руководством о войне России против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поедет в первую неделю апреля в Китай вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщил 24 марта спикер Еврокомиссии, не предоставив никаких подробностей.

Макрон также подтвердил, что фон дер Ляйен будет сопровождать его во время визита в Пекин, где он собирается встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином.

После саммита лидеров ЕС в Брюсселе Макрон заявил, что попросил президент Еврокомиссии поехать в КНР, чтобы представить там "единый голос". Он призвал Пекин помочь убедить Москву прекратить войну против Украины, передает AFP.

Читайте также: Если мы хотим мира в Украине, Байден должен встретиться с Си Цзиньпинем и обсудить "общий мирный план", - премьер Люксембурга Беттель

В феврале Китай представил документ с призывом к срочным мирным переговорам и "политическому урегулированию". Макрон назвал такие усилия положительными, однако настаивает, что мир в Украине можно достичь только после вывода войск РФ.

Автор: 

Еврокомиссия (1452) Китай (2959) Франция (3505) Макрон Эмманюэль (1302) Урсула фон дер Ляйен (512)


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Топ комментарии
+5
І знову спроба заглянути в очі диктатору і щось там гарне побачити обернеться його дупою.
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24.03.2023 22:54
+3
Не "китайський магніт", а "старечий маразм старої Європи"!
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24.03.2023 22:53
+2
Вот і всьо казці кінець терене Китай вирішує геополітику. США ставай в колейку будеш просить на царствованія. Це все хлопи заігровання в демократію перед автократією….
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24.03.2023 22:43
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Китайський магніт...
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24.03.2023 22:32 Ответить
Не "китайський магніт", а "старечий маразм старої Європи"!
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24.03.2023 22:53 Ответить
Нихрена себе куда попрутся.
Лучше б Бахмут. Или в Изюм. Или в Двуречну.
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25.03.2023 01:32 Ответить
Вот і всьо казці кінець терене Китай вирішує геополітику. США ставай в колейку будеш просить на царствованія. Це все хлопи заігровання в демократію перед автократією….
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24.03.2023 22:43 Ответить
Якщо це забезпечить територіальну цілість і суверенітет України без «умов» - то вперед.
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24.03.2023 22:56 Ответить
та де, китайці як і русскіє в дупі мали всі домовленності.
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24.03.2023 23:58 Ответить
Я скептично ставлюся, що можливо, але чим не влаштовує написане в попередньому пості?
Як мінімум Китай повинен бути нейтральним. То ж їхати обов'язково в Китай, нічого в тому немає
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25.03.2023 08:48 Ответить
І знову спроба заглянути в очі диктатору і щось там гарне побачити обернеться його дупою.
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24.03.2023 22:54 Ответить
А де ж прєславутий дзвінок сіпіньдзиня найвеличнішому лідеру **********?
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24.03.2023 22:57 Ответить
Виглядало так що він подзвонив але не Зе. Якщо ви зрозуміли про що я.
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25.03.2023 00:45 Ответить
Крепко занервничала жынка патрона-макарона, увидав с кем на Китай поедет суженый. Типаж один. Интрига! Зря едут клянчится к узкоглазым. Надо было премьера Японии брать. Тот зачитает молча---но ясно как гром среди ясного неба!
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24.03.2023 22:58 Ответить
геній дипломатії. наговорив загадками, прилетів, нічого не сказав, і тепер іншим потрібно летіти до нього щоб зрозуміти що ж він там надумав
все під небом, а розумій сам як хочеш
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24.03.2023 23:03 Ответить
вже до одного телефонували-їздили-вмовляли, тепер до іншого будуть їздити-вмовляти щоби що? щоб був паєнькою?
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24.03.2023 23:59 Ответить
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25.03.2023 01:51 Ответить
О! О! О! Оживився захід, заметушився! З'явилася надія абияк пригорнути цю "проблему"! Як же Україна заважає їм спокійненько, жирно жити! Саме Україна, а не парашка! Тому що парашка - головне джерело їхніх кишенькових доходів.
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25.03.2023 06:59 Ответить
 
 