Украина может рассчитывать на поддержку США и Канады до конца войны, - Трюдо
Украина может рассчитывать на поддержку США и Канады в войну против Российской Федерации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.
Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в обращении в парламент в Оттаве вместе с президентом США Джо Байденом. Он отметил, что Канада предоставила Украине "значительную военную поддержку".
Как пишет CNN, речь идет об артиллерии, боеприпасах, бронетехнике и танках. Помимо этого, канадские вооруженные силы обучают украинских военнослужащих с 2015 года.
"Как вы хорошо знаете, господин президент, Канада будет и впредь твердо стоять на стороне Украины, чего бы это ни стоило. Вместе мы — партнеры, на которых Украина и мир могут рассчитывать", — подчеркнул Трюдо.
По мнению Байдена, президент РФ Владимир Путин не смог достичь своих целей вторжением в Украину.
"Угадайте, что? Его жажда земли и власти пока не оправдалась. Любовь украинского народа к своей стране победит", — сказал американский лидер о Путине.
Он также подтвердил, что США и Канада поддерживают Украину. Также Кремлю не удалось поколебать решимость альянса НАТО.
"Давайте еще раз подтвердим, что мы будем поддерживать ярко горящий факел свободы и поддерживать украинский народ", — подытожил Байден.
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Й мордяки у них як у їх куміра - ботокс і пластика
это трата ресурсов на врагов, которые пришли тебя убивать в твоем доме.
в то время как своих раненных навалом. зачем лечить врага? вылечишь такого, обменяешь, а ему ипотеку платить, куда он пойдет? праильна - снова в вагнера.
пусть его лечат там откуда он пришел. как там лечат, больше гарантированно калечат, многие из них никогда не вернутся повторно в строй.
Очікується, що до 2027 року Канада витратить на оборону лише близько 1,5 відсотка ВВП.
Військові витрати (% ВВП) у США були зареєстровані на рівні 3,4832 % у 2021 році.