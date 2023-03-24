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Украина может рассчитывать на поддержку США и Канады до конца войны, - Трюдо

трюдо,джастін

Украина может рассчитывать на поддержку США и Канады в войну против Российской Федерации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в обращении в парламент в Оттаве вместе с президентом США Джо Байденом. Он отметил, что Канада предоставила Украине "значительную военную поддержку".

Как пишет CNN, речь идет об артиллерии, боеприпасах, бронетехнике и танках. Помимо этого, канадские вооруженные силы обучают украинских военнослужащих с 2015 года.

"Как вы хорошо знаете, господин президент, Канада будет и впредь твердо стоять на стороне Украины, чего бы это ни стоило. Вместе мы — партнеры, на которых Украина и мир могут рассчитывать", — подчеркнул Трюдо.

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По мнению Байдена, президент РФ Владимир Путин не смог достичь своих целей вторжением в Украину.

"Угадайте, что? Его жажда земли и власти пока не оправдалась. Любовь украинского народа к своей стране победит", — сказал американский лидер о Путине.

Он также подтвердил, что США и Канада поддерживают Украину. Также Кремлю не удалось поколебать решимость альянса НАТО.

"Давайте еще раз подтвердим, что мы будем поддерживать ярко горящий факел свободы и поддерживать украинский народ", — подытожил Байден.

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https://www.youtube.com/watch?v=b45bPQSH94o З Донецька і за РУССКИЙ МИР в Іспанії. Я би ПУТИНУ родила 5 детей. А за паспортом України - біженка!
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24.03.2023 22:49 Ответить
Жестяк. За такі відосики можна відразу позбавляти громадянства, відповідну інформацію надсилати до посольств країн, де оселились особи. А там за рішенням суду нехай стягують все з них, що отримали як біженці. І довічна заборона повернутись чи відвідати Україну..

Й мордяки у них як у їх куміра - ботокс і пластика
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24.03.2023 23:15 Ответить
А когда будет конец?
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25.03.2023 01:01 Ответить
отдавать пленных в одностороннем порядке, без возвращения наших, это не только долбоепизм, это предательство зе-шоблы
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24.03.2023 22:49 Ответить
это не просто пленные, это тяжелораненые пленные. им нужно дорогостоящее лечение, уход.
это трата ресурсов на врагов, которые пришли тебя убивать в твоем доме.
в то время как своих раненных навалом. зачем лечить врага? вылечишь такого, обменяешь, а ему ипотеку платить, куда он пойдет? праильна - снова в вагнера.
пусть его лечат там откуда он пришел. как там лечат, больше гарантированно калечат, многие из них никогда не вернутся повторно в строй.
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24.03.2023 23:19 Ответить
Ще й лікуємо повністю нашим коштом, а коли наш громадянин до лікарні потрапляє - родичам починають списки необхідних ліків, канцтоварів, побутової хімії, будматеріалів видавати. ГумазЬм він такий..
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25.03.2023 00:20 Ответить
"Як ви добре знаєте, пане президенте, Канада буде і надалі твердо стояти на боці України, чого б це не коштувало. Разом ми - партнери, на яких Україна і світ можуть розраховувати", - підкреслив Трюдо."

Очікується, що до 2027 року Канада витратить на оборону лише близько 1,5 відсотка ВВП.

Військові витрати (% ВВП) у США були зареєстровані на рівні 3,4832 % у 2021 році.
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24.03.2023 23:24 Ответить
 
 