Моравецкий о помощи Украине: Германия не была настолько щедрой, как должна быть

Польский премьер подверг критике объемы помощи Украине от ФРГ.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию занять лидерскую позицию по вопросам помощи Украине, а также раскритиковал объемы нынешних поставок. Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

Моравецкий отметил, что Германия должна "отправлять больше оружия, больше боеприпасов и давать больше денег Украине, потому что это самая богатая страна на сегодняшний день".

"Они не были настолько щедрыми, как должны быть. Я все еще призываю их к этому", - сказал глава польского правительства, подчеркнув, что не совершает нападки на ФРГ, а "только констатирует очевидное".

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В то же время, Моравецкий подтвердил, что Германия все же изменила свою политику, отменив запрет на отправление оружия в зону боевых действий и объявив массовые инвестиции в модернизацию собственной армии.

"Три месяца назад Германия говорила, что это невозможно – теперь это возможно, то есть они меняют свой подход", – отреагировал он на решение Берлина отправить в Украину боевые танки Leopard.

Кроме того, он подверг критике прежнюю энергетическую политику Германии, которая в значительной степени зависела от импорта российского газа, что, как считает польский премьер, привело Европу на опасный путь.

Моравецкий добавил, что свои взгляды на поддержку Украины он обсудил с немецким канцлером Олафом Шольцом: "Я время от времени об этом говорю. Я прошу его о большей поддержке. Это все, что я могу сделать".