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Новости Помощь Украине
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Моравецкий о помощи Украине: Германия не была настолько щедрой, как должна быть

матеуш,моравецький

Польский премьер подверг критике объемы помощи Украине от ФРГ.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию занять лидерскую позицию по вопросам помощи Украине, а также раскритиковал объемы нынешних поставок. Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

Моравецкий отметил, что Германия должна "отправлять больше оружия, больше боеприпасов и давать больше денег Украине, потому что это самая богатая страна на сегодняшний день".

"Они не были настолько щедрыми, как должны быть. Я все еще призываю их к этому", - сказал глава польского правительства, подчеркнув, что не совершает нападки на ФРГ, а "только констатирует очевидное".

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В то же время, Моравецкий подтвердил, что Германия все же изменила свою политику, отменив запрет на отправление оружия в зону боевых действий и объявив массовые инвестиции в модернизацию собственной армии.

"Три месяца назад Германия говорила, что это невозможно – теперь это возможно, то есть они меняют свой подход", – отреагировал он на решение Берлина отправить в Украину боевые танки Leopard.

Кроме того, он подверг критике прежнюю энергетическую политику Германии, которая в значительной степени зависела от импорта российского газа, что, как считает польский премьер, привело Европу на опасный путь.

Моравецкий добавил, что свои взгляды на поддержку Украины он обсудил с немецким канцлером Олафом Шольцом: "Я время от времени об этом говорю. Я прошу его о большей поддержке. Это все, что я могу сделать".

Германия (6949) помощь (7794) Моравецкий Матеуш (287)


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Топ комментарии
+14
Пускай брат Поляк нас не ругает,мы совершили квантовый скачёк с тех времён когда даже самолёты с джавелинами не могли залетать в наше пространство воздушное,Мы избавляемся от путинских купленных мразей,мы улучшаемся и будем ещё лучше...Доклад закончил.Слава Украине!!
с уважением казахский немец
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24.03.2023 22:53
+8
Спасибо, дружище.
К сожалению, основная масса эмигрантов из рашки и Казахстана сидит на скабеевских телеканалах и ненавидит украинцев.

Ein russischstämmiger Deutscher muss 1500 Euro Strafe zahlen, weil er mit einem "Z" auf dem T-Shirt am Arbeitsplatz in Hessen erschienen ist. Das Geld geht an eine Organisation, die auch Ukrainern hilft.

Der 49 Jahre alte Wiesbadener, der als Elektriker bei einem Elektronikunternehmen in Walluf beschäftigt ist, lebt seit 1992 in Deutschland und ist deutscher Staatsbürger. Seine Informationen über die Welt und aktuelle Entwicklungen bezog er allerdings vorwiegend aus russischen Medien. Er habe daher ********, dass in der Ukraine Nazis an die Macht gekommen seien, sagte der geständige Angeklagte im Gerichtssaal.
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24.03.2023 22:55
+3
У середовищі зрадофілів, чомусь прийнято критикувати німців, однак давайте проаналізуємо сухі цифри. Якщо подивитися на суму загальної допомоги за минулий рік, то виявиться, що Німеччина сьогодні в топ-3 країн, як з військової, так і економічної допомоги. І це з урахуванням того, що 12 місяців тому бюргери не хотіли сюди слати навіть каски і броніки. А зараз і панцергаубиці єпашать кацапню на передку, іриски збивають рашистські ракети в тилу, леопарди готуються на прорив... А ще передано безкоштовно тисячі одиниць усілякої техніки: і швидкі для міст, і пожежні, і міські автобуси, і спецтехніка для фронту. Отже, німці пройшли гігантський для них шлях, і за це їм велика подяка🇩🇪🇺🇦.
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25.03.2023 06:16
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Пускай брат Поляк нас не ругает,мы совершили квантовый скачёк с тех времён когда даже самолёты с джавелинами не могли залетать в наше пространство воздушное,Мы избавляемся от путинских купленных мразей,мы улучшаемся и будем ещё лучше...Доклад закончил.Слава Украине!!
с уважением казахский немец
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24.03.2023 22:53 Ответить
Спасибо, дружище.
К сожалению, основная масса эмигрантов из рашки и Казахстана сидит на скабеевских телеканалах и ненавидит украинцев.

Ein russischstämmiger Deutscher muss 1500 Euro Strafe zahlen, weil er mit einem "Z" auf dem T-Shirt am Arbeitsplatz in Hessen erschienen ist. Das Geld geht an eine Organisation, die auch Ukrainern hilft.

Der 49 Jahre alte Wiesbadener, der als Elektriker bei einem Elektronikunternehmen in Walluf beschäftigt ist, lebt seit 1992 in Deutschland und ist deutscher Staatsbürger. Seine Informationen über die Welt und aktuelle Entwicklungen bezog er allerdings vorwiegend aus russischen Medien. Er habe daher ********, dass in der Ukraine Nazis an die Macht gekommen seien, sagte der geständige Angeklagte im Gerichtssaal.
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24.03.2023 22:55 Ответить
Бедная Германия.Мне ее уже жалко.
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25.03.2023 00:59 Ответить
Именно. Мы тут также. Смерть русне.
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25.03.2023 09:57 Ответить
Герасим із своїми "мясниками" в бундесвері почувались "по домашньому". І ті взаємно.
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25.03.2023 02:02 Ответить
а настільки це наскільки?
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25.03.2023 03:55 Ответить
У середовищі зрадофілів, чомусь прийнято критикувати німців, однак давайте проаналізуємо сухі цифри. Якщо подивитися на суму загальної допомоги за минулий рік, то виявиться, що Німеччина сьогодні в топ-3 країн, як з військової, так і економічної допомоги. І це з урахуванням того, що 12 місяців тому бюргери не хотіли сюди слати навіть каски і броніки. А зараз і панцергаубиці єпашать кацапню на передку, іриски збивають рашистські ракети в тилу, леопарди готуються на прорив... А ще передано безкоштовно тисячі одиниць усілякої техніки: і швидкі для міст, і пожежні, і міські автобуси, і спецтехніка для фронту. Отже, німці пройшли гігантський для них шлях, і за це їм велика подяка🇩🇪🇺🇦.
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25.03.2023 06:16 Ответить
Это так и есть. Я думаю еще есть и тайные поставки
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25.03.2023 10:02 Ответить
Через два дня после нападения на Украину была первая поставка Германии в Украину - ПТРК и ПЗРК.
По военной и экономической помощи Германия на втором месте после США.
И это без учета возмещения за военные поставки из еврофонда EPF. Крупнейший вкладчик - Германия. Крупнейший получатель возмещения - Польша. В каждой поставке военной техники Польши - 25% оплачено Германией.
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26.03.2023 01:57 Ответить
Дякую всім країнам за допомогу, але коли одні робили це не задумуючись, будучи в більшій зоні ризику, шульци і Ко, продовжували шукати мир в очку *****.....
дозволивши підарашці провести мобілізацію, знищити тисячі наших воїнів...
а тепер, коли орда поперла з новою силою, це обійдеться нам і світу, в двічі більшою ціною....
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25.03.2023 08:48 Ответить
Ще настане час незабаром, коли кожний політик та кожний президент будуть вважати себе винними у тому, що мало допомагали, мало давали, мало підтримували тих, хто захищав їхнє мирне та жирне життя, яке вони так довго та дбайливо для себе та своїх народів будували.
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25.03.2023 10:12 Ответить
Лол, Польша просто заплатила России полмиллиарда за нефть, а Германия нет. Германия платит за все свои пожертвования и другие, в то время как Польша высасывает пиявки из EUPF и истощает его бюджет.
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26.03.2023 01:49 Ответить
 
 