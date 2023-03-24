Моравецкий о помощи Украине: Германия не была настолько щедрой, как должна быть
Польский премьер подверг критике объемы помощи Украине от ФРГ.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию занять лидерскую позицию по вопросам помощи Украине, а также раскритиковал объемы нынешних поставок. Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.
Моравецкий отметил, что Германия должна "отправлять больше оружия, больше боеприпасов и давать больше денег Украине, потому что это самая богатая страна на сегодняшний день".
"Они не были настолько щедрыми, как должны быть. Я все еще призываю их к этому", - сказал глава польского правительства, подчеркнув, что не совершает нападки на ФРГ, а "только констатирует очевидное".
В то же время, Моравецкий подтвердил, что Германия все же изменила свою политику, отменив запрет на отправление оружия в зону боевых действий и объявив массовые инвестиции в модернизацию собственной армии.
"Три месяца назад Германия говорила, что это невозможно – теперь это возможно, то есть они меняют свой подход", – отреагировал он на решение Берлина отправить в Украину боевые танки Leopard.
Кроме того, он подверг критике прежнюю энергетическую политику Германии, которая в значительной степени зависела от импорта российского газа, что, как считает польский премьер, привело Европу на опасный путь.
Моравецкий добавил, что свои взгляды на поддержку Украины он обсудил с немецким канцлером Олафом Шольцом: "Я время от времени об этом говорю. Я прошу его о большей поддержке. Это все, что я могу сделать".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
с уважением казахский немец
К сожалению, основная масса эмигрантов из рашки и Казахстана сидит на скабеевских телеканалах и ненавидит украинцев.
Ein russischstämmiger Deutscher muss 1500 Euro Strafe zahlen, weil er mit einem "Z" auf dem T-Shirt am Arbeitsplatz in Hessen erschienen ist. Das Geld geht an eine Organisation, die auch Ukrainern hilft.
Der 49 Jahre alte Wiesbadener, der als Elektriker bei einem Elektronikunternehmen in Walluf beschäftigt ist, lebt seit 1992 in Deutschland und ist deutscher Staatsbürger. Seine Informationen über die Welt und aktuelle Entwicklungen bezog er allerdings vorwiegend aus russischen Medien. Er habe daher ********, dass in der Ukraine Nazis an die Macht gekommen seien, sagte der geständige Angeklagte im Gerichtssaal.
По военной и экономической помощи Германия на втором месте после США.
И это без учета возмещения за военные поставки из еврофонда EPF. Крупнейший вкладчик - Германия. Крупнейший получатель возмещения - Польша. В каждой поставке военной техники Польши - 25% оплачено Германией.
дозволивши підарашці провести мобілізацію, знищити тисячі наших воїнів...
а тепер, коли орда поперла з новою силою, це обійдеться нам і світу, в двічі більшою ціною....