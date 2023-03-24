Дело Сенниченко: экс-руководителя Одесского припортового завода освободили под залог, экс-советника Фонда госимущества будут держать под стражей

ВАКС вынес ряд решений по делу экс-председателя ФГИУ.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отказался арестовать бывшего исполняющего обязанности Одесского припортового завода Николая Синицу, которого подозревают по делу экс-главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко и в завладении 500 млн грн средств госпредприятий, в частности, "Одесского припортового завода" и "Объединенной горно-химической компании", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

Николая Синицу отпустили под залог в 5,9 млн грн.

"Суд отказал в применении меры пресечения в виде содержания под стражей и избрал подозреваемому меру пресечения в виде 5 904 800 грн залога. Также суд возложил на него ряд процессуальных обязанностей", — говорится в сообщении САП.

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В прокуратуре уже заявили, что планируют оспорить решение в Апелляционной палате ВАКС.

Еще одному участнику преступной схемы — бывшему советнику председателя ФГИУ Юрию Липке - суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к указанному подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 5,368 млн грн залога", — говорится в сообщении САП.