Дело Сенниченко: экс-руководителя Одесского припортового завода освободили под залог, экс-советника Фонда госимущества будут держать под стражей
ВАКС вынес ряд решений по делу экс-председателя ФГИУ.
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отказался арестовать бывшего исполняющего обязанности Одесского припортового завода Николая Синицу, которого подозревают по делу экс-главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко и в завладении 500 млн грн средств госпредприятий, в частности, "Одесского припортового завода" и "Объединенной горно-химической компании", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.
Николая Синицу отпустили под залог в 5,9 млн грн.
"Суд отказал в применении меры пресечения в виде содержания под стражей и избрал подозреваемому меру пресечения в виде 5 904 800 грн залога. Также суд возложил на него ряд процессуальных обязанностей", — говорится в сообщении САП.
В прокуратуре уже заявили, что планируют оспорить решение в Апелляционной палате ВАКС.
Еще одному участнику преступной схемы — бывшему советнику председателя ФГИУ Юрию Липке - суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
"Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к указанному подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 5,368 млн грн залога", — говорится в сообщении САП.
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Як же Сенниченко міг очолити злочинну групу, якщо згідно Закону України "Про Фонд державного майна України":
"...
Фонд державного майна України відповідальний перед Президентом України.
Діяльність Фонду державного майна України спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Особливості спеціального статусу Фонду державного майна України визначаються https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституцією та законами України, актами Президента України і полягають в особливому порядку призначення на посаду та звільнення з посади Голови Фонду державного майна України."?