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Новости Борьба с коррупцией
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Дело Сенниченко: экс-руководителя Одесского припортового завода освободили под залог, экс-советника Фонда госимущества будут держать под стражей

вакс

ВАКС вынес ряд решений по делу экс-председателя ФГИУ.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отказался арестовать бывшего исполняющего обязанности Одесского припортового завода Николая Синицу, которого подозревают по делу экс-главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко и в завладении 500 млн грн средств госпредприятий, в частности, "Одесского припортового завода" и "Объединенной горно-химической компании", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

Николая Синицу отпустили под залог в 5,9 млн грн.

"Суд отказал в применении меры пресечения в виде содержания под стражей и избрал подозреваемому меру пресечения в виде 5 904 800 грн залога. Также суд возложил на него ряд процессуальных обязанностей", — говорится в сообщении САП.

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В прокуратуре уже заявили, что планируют оспорить решение в Апелляционной палате ВАКС.

Еще одному участнику преступной схемы — бывшему советнику председателя ФГИУ Юрию Липке - суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к указанному подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 5,368 млн грн залога", — говорится в сообщении САП.

Автор: 

коррупция (8560) ОПЗ (259) САП (2064) ФГИУ (664) Сенниченко Дмитрий (64)


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24.03.2023 23:24 Ответить
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25.03.2023 01:39 Ответить
Не розумію: чому "справа Сенниченка", а не "справа про створення організованої злочинної організації у вищих органах виконавчої влади"?

Як же Сенниченко міг очолити злочинну групу, якщо згідно Закону України "Про Фонд державного майна України":
"...
Фонд державного майна України відповідальний перед Президентом України.

Діяльність Фонду державного майна України спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Особливості спеціального статусу Фонду державного майна України визначаються https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституцією та законами України, актами Президента України і полягають в особливому порядку призначення на посаду та звільнення з посади Голови Фонду державного майна України."?
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24.03.2023 23:35 Ответить
Як тільки визнають, Яцик перший на черзі.
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25.03.2023 01:20 Ответить
Хтось може назвати хоч одного призначенця Zeленського, який не був би замішаний у корупційних або антидержавних схемах? Таких просто немає! баканов, кулінич, вітренко, дємченко, рєзніков, , татаров, дєрьмак, хламідія, бенедіктова, таран, кірюша шевченко, мецгер, трухін, сухачов, бужанський... Тобто проблема не в самій ZeкоМанді, а саме в тому хто привів до влади цих виродків-мародерів і посадив їх на державні посади.
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25.03.2023 06:30 Ответить
Наразі ми просто недооцінюємо роль зенелоха, дякую йому засвітився весь гній і непотріб, який є в хворому організмі нашого суспільства і державних органах... також і за часів попєрєдніків....
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25.03.2023 08:36 Ответить
...15 лет с конфискацией,во время 3 мировой войны думаю справедливо ..
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25.03.2023 07:36 Ответить
 
 