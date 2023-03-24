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Вечером 24 марта в Краматорске раздались взрывы, в городе объявили воздушную тревогу

краматорськ

В Краматорске вечером 24 марта раздались взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Звуки были слышны около 23:00. Произошло это за минуту до сигнала ракетной опасности.

Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытия, как только начинают выть сирены. Там необходимо находиться до тех пор, пока не будет данных об отбое.

Смотрите также: Последствия ночного ракетного удара по Краматорску. ФОТОрепортаж

Автор: 

Краматорськ (2275) обстрел (27071)


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24.03.2023 23:38 Ответить
 
 