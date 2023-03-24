Вечером 24 марта в Краматорске раздались взрывы, в городе объявили воздушную тревогу
В Краматорске вечером 24 марта раздались взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
Звуки были слышны около 23:00. Произошло это за минуту до сигнала ракетной опасности.
Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытия, как только начинают выть сирены. Там необходимо находиться до тех пор, пока не будет данных об отбое.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
5 копійок
показать весь комментарий24.03.2023 23:38 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль