Зеленский сделал персональные изменения в составе СНБО - вместо Рябикина введен Федоров

Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Павла Рябикина, уволенного с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе главы государства №180/2023 от 24 марта.

Президент утвердил в персональном составе СНБО Михаила Федорова в новой должности - вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министра цифровой трансформации Украины.

20 марта Верховная Рада Украины проголосовала за отставку Павла Рябикина с должности министра по стратегическим отраслям промышленности Украины, а Михаила Федорова – с должности вице-премьер-министра Украины - министра цифровой трансформации Украины.

В то же время парламент назначил Федорова на должность вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министра цифровой трансформации Украины.

Рябикина планируется назначить послом Украины в Китайской Народной Республике.

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