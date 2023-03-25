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Зеленский сделал персональные изменения в составе СНБО - вместо Рябикина введен Федоров

рнбо,зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Павла Рябикина, уволенного с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе главы государства №180/2023 от 24 марта.

Президент утвердил в персональном составе СНБО Михаила Федорова в новой должности - вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министра цифровой трансформации Украины.

20 марта Верховная Рада Украины проголосовала за отставку Павла Рябикина с должности министра по стратегическим отраслям промышленности Украины, а Михаила Федорова – с должности вице-премьер-министра Украины - министра цифровой трансформации Украины.

В то же время парламент назначил Федорова на должность вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министра цифровой трансформации Украины.

Рябикина планируется назначить послом Украины в Китайской Народной Республике.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский ввел санкции против 300 физических и 141 юридического лица, в списке - гражданин Сирии Башар Асад и иранский производитель "Шахедов"

СНБО (4431) Рябикин Павел (69) Федоров Михаил (506)


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Топ комментарии
+12
Міноборони - Привоз.
РНБО - КВН.
ОП - Квартал-95 + Партія регіонів.
КМ та ВР - команда вболівальниць ОП.

Україна існує тільки завдяки ЗСУ та союзникам всупереч всім намаганням ЗЄвлади.
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25.03.2023 02:03
+8
більше ділітантів, всяких і різних.
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25.03.2023 00:35
+8
голову своєї передвиборчої компанії звісно ж треба ставити, тим більше й вибори на носі, цей пан спеціалізується на рекламних компаніях в соцмережах, це як раз той кому треба подякувати за "ми зробимо їх разом", завдяки таким панам виграються вибори, політтехнології замість демократії.
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25.03.2023 01:06
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Правила форума Совет форумчан
більше ділітантів, всяких і різних.
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25.03.2023 00:35 Ответить
І кого, як на вашу думку, треба було призначати?
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25.03.2023 00:44 Ответить
голову своєї передвиборчої компанії звісно ж треба ставити, тим більше й вибори на носі, цей пан спеціалізується на рекламних компаніях в соцмережах, це як раз той кому треба подякувати за "ми зробимо їх разом", завдяки таким панам виграються вибори, політтехнології замість демократії.
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25.03.2023 01:06 Ответить
даже хз, военных специалистов \ энергетиков \ спецов по оборонной промышленности \ планированию-строительству оборонных сооружений \ транспорта \ эвакуации людей и материально-технических ценностей \ медицины \ финансов - война вроде, нет? рнбо это ж типа для того чтобы порешать оперативно то что идет очень хреново по тем или иным причинам (ну, типа просранной "Мрии"), а не потусить. а если всего того по тем или иным причинам нет - зачем рандомные люди в рнбо? типа, имитация деятельности?
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25.03.2023 01:23 Ответить
Звісно, що нікого, крім інтернет-шахрая Федорова, не може бути. Дуже чесна та відповідальна людина.

Тільки такій людині і можна довірити безпеку України.
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25.03.2023 02:06 Ответить
дарма ви так... Ще два довбодятли вміють грати на пісюаніні, так чому не них?
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25.03.2023 03:22 Ответить
Вражає існування в українському укряді дуже «цікавих» міністерств та посад

«міністра з питань стратегічних галузей промисловості України»…

«віце-прем'єр-­міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністра цифрової трансформації України»…

Такого нема в уряді США.

У Німетчині, наприклад, в уряді нема « міністерства культури». А Культура е…

Таке враження, що Україна дуже заможна держава, яка може собі дозволіти тримати багато державних службовців.
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25.03.2023 04:48 Ответить
Кожного з вас тут по два.
- Кому з двох ви поставили запитання? І хто з вас двох його поставив?
І чому ніхто з них вам не відповів, а відповіла третя особа? - Дивина!
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25.03.2023 06:59 Ответить
цього разу не ділетант політтехнолог, спеціалізується на рекламних компаніях в соцмережах передвиборчих рекламах насамперед скоро він голова передвиборчої компанії Зеленського був. О то як раз йому треба дякувати за ті міфичні 73% які щезли як роса на сонці одразу після виборів. Головне зробити було галас, ніби їх було багато і вони були готові на все крім Порошенка, ну й зробили.
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25.03.2023 01:10 Ответить
Хтось дуже пропихує. Ніякого "кумовства", чи як там нам обіцяли.
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25.03.2023 00:38 Ответить
вони й не куми (бо євгеї)... Так, купка .нальних експерементаторів на чолі з ОПою.
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25.03.2023 03:26 Ответить
замість Рябікіна введено Федорова а еще не хватает Иванова петрова Захарова ильина Смирнова Гаврилова Сергеева и андреева
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25.03.2023 01:23 Ответить
Міноборони - Привоз.
РНБО - КВН.
ОП - Квартал-95 + Партія регіонів.
КМ та ВР - команда вболівальниць ОП.

Україна існує тільки завдяки ЗСУ та союзникам всупереч всім намаганням ЗЄвлади.
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25.03.2023 02:03 Ответить
Цікаво,яка доля у кримінальної справи,за якою пан Фьодоров(в 2019 точно) проходив співучасником ?
Закрита за відсутністю складу злочину ,чи просто загубилася,....
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25.03.2023 05:02 Ответить
зелені почвари ні на що не здатні
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25.03.2023 06:20 Ответить
"какая разница" "мудрому нАріду" Рябінікін чи Федоров.

Артистам ролі поміняли.
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25.03.2023 06:40 Ответить
ничего не поможет- оружия не дают
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25.03.2023 08:57 Ответить
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25.03.2023 09:53 Ответить
 
 