Зеленский сделал персональные изменения в составе СНБО - вместо Рябикина введен Федоров
Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Павла Рябикина, уволенного с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе главы государства №180/2023 от 24 марта.
Президент утвердил в персональном составе СНБО Михаила Федорова в новой должности - вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министра цифровой трансформации Украины.
20 марта Верховная Рада Украины проголосовала за отставку Павла Рябикина с должности министра по стратегическим отраслям промышленности Украины, а Михаила Федорова – с должности вице-премьер-министра Украины - министра цифровой трансформации Украины.
В то же время парламент назначил Федорова на должность вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министра цифровой трансформации Украины.
Рябикина планируется назначить послом Украины в Китайской Народной Республике.
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просранной"Мрии"), а не потусить. а если всего того по тем или иным причинам нет - зачем рандомные люди в рнбо? типа, имитация деятельности?
Тільки такій людині і можна довірити безпеку України.
«міністра з питань стратегічних галузей промисловості України»…
«віце-прем'єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністра цифрової трансформації України»…
Такого нема в уряді США.
У Німетчині, наприклад, в уряді нема « міністерства культури». А Культура е…
Таке враження, що Україна дуже заможна держава, яка може собі дозволіти тримати багато державних службовців.
- Кому з двох ви поставили запитання? І хто з вас двох його поставив?
І чому ніхто з них вам не відповів, а відповіла третя особа? - Дивина!
РНБО - КВН.
ОП - Квартал-95 + Партія регіонів.
КМ та ВР - команда вболівальниць ОП.
Україна існує тільки завдяки ЗСУ та союзникам всупереч всім намаганням ЗЄвлади.
Закрита за відсутністю складу злочину ,чи просто загубилася,....
Артистам ролі поміняли.