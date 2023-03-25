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Группа сенаторов США призвали Байдена предоставить МУС доказательства военных преступлений России

сша,сенат

Двухпартийная группа сенаторов США призвала администрацию президента Байдена поделиться с Международным уголовным судом доказательствами российских военных преступлений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Законодатели заявили, что "приветствуют значительную помощь", предоставленную администрацией для документирования преступлений во время войны России против Украины. Они также признают роль Международного уголовного суда в расследовании подобных инцидентов и призывают администрацию Байдена поддержать МУС и поделиться доказательствами с прокурорами.

"Нынешняя двухпартийная акция Конгресса по усилению этой поддержки была осуществлена в сотрудничестве с вашей администрацией, чтобы сбалансировать все взгляды на отношения США с МКС. Однако через несколько месяцев, когда МУС начал работать над раскрытием дел против российских чиновников, включая самого Путина, Соединенные Штаті, как сообщается, еще не поделились ключевыми доказательствами, которые могли бы помочь в этих преследованиях", – говорится в письме сенаторов.

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США (26637) Сенат США (501) Международный уголовный суд (233) военные преступления (1435)


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Необхідно розуміти що головний злочин кацапстану в тому, що вони організували війну для знищення нас як народу. Це геноцид.

І це злочин не тільки їх верхівки, а злочин всього кацапського недонароду.
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25.03.2023 02:19 Ответить
Да что то администрация США вообще забуксовала, даже десяток Ф -16 не дают, хотя би для ПВО
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25.03.2023 06:53 Ответить
"США выделили $100 млн на обучение украинских пилотов.
Американское правительство выделило 100 миллионов долларов на подготовку украинских военных пилотов."
Так что и самолеты скоро будут на подходе..
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25.03.2023 09:13 Ответить
Я єту сказку слишал от Швеца, пол года назад
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25.03.2023 10:53 Ответить
Ну, сто миллионами Штаты разбрасываться не будут. Просто так..
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25.03.2023 11:07 Ответить
 
 