Группа сенаторов США призвали Байдена предоставить МУС доказательства военных преступлений России

Двухпартийная группа сенаторов США призвала администрацию президента Байдена поделиться с Международным уголовным судом доказательствами российских военных преступлений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Законодатели заявили, что "приветствуют значительную помощь", предоставленную администрацией для документирования преступлений во время войны России против Украины. Они также признают роль Международного уголовного суда в расследовании подобных инцидентов и призывают администрацию Байдена поддержать МУС и поделиться доказательствами с прокурорами.

"Нынешняя двухпартийная акция Конгресса по усилению этой поддержки была осуществлена в сотрудничестве с вашей администрацией, чтобы сбалансировать все взгляды на отношения США с МКС. Однако через несколько месяцев, когда МУС начал работать над раскрытием дел против российских чиновников, включая самого Путина, Соединенные Штаті, как сообщается, еще не поделились ключевыми доказательствами, которые могли бы помочь в этих преследованиях", – говорится в письме сенаторов.

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