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Новости Война
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Президент Бразилии да Силва предлагает создать мирный клуб для переговоров о завершении войны в Украине

да,сілва

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложит создать мирный клуб вместе с Китаем для завершения войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Свое предложение президент сделает во время визита в Китай и встречи с лидером страны Си Цзиньпином. В настоящее время Бразилия пытается поменять "политику изоляции", проводимую бывшим президентом Жаиром Болсонаром.

"Мы очень заинтересованы в содействии или помощи создать какую-то встречу, которая приведет к мирному процессу. Президент столько раз говорил, что он много слышит о войне, но очень мало слов о мире. Его интересуют мирные разговоры", - заявил глава МИД Бразилии Мауро Виейра .

Сам президент Бразилии также ранее говорил, что хочет создать группу стран, которые бы вели мирные переговоры с Украиной и РФ для прекращения войны.

"Я предлагаю создать группу стран, которые постараются сесть за стол переговоров с Украиной и Россией, чтобы попытаться найти мир", - заявил да Силва.

Также читайте: Путин рискует попасть под арест, если приедет в Бразилию, - министр МИД Виейра

Бразилия (305) Китай (2959)


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Топ комментарии
+42
най та абізяна займається своїми карнавалами а не лізе до дорослих з своїми ************* пропозиціями
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25.03.2023 01:37
+24
Бразилія велика виключно розміром. Ось чому в неї є споріднення з великокацапами.
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25.03.2023 01:41
+22
Як президент великої країни може бути таким довбо@обом?
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25.03.2023 01:37
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Правила форума Совет форумчан
най та абізяна займається своїми карнавалами а не лізе до дорослих з своїми ************* пропозиціями
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25.03.2023 01:37 Ответить
Сільва не абізяна. Абізян до влади в Бразилії не пускають. Сильва гірше ніж абізяна - Сильва освічений комуняка, засновник бразильської Робітничої Партії.
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25.03.2023 03:06 Ответить
в Бразилії є робочі ?
там одні шоколадні опи! 😂
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25.03.2023 10:04 Ответить
А, поговорить?

Финальный вопрос дамы…
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25.03.2023 04:28 Ответить
"Президент Бразилии да Силва предлагает создать мирный клуб для переговоров о завершении войны-"
А если бы во время Второй Мировой войны президент Бразилии предложил создать "мирный клуб" для переговоров о завершении войны, интересно, как бы антигитлеровская коалиция и остальные на это отреагировали?
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25.03.2023 09:49 Ответить
"сьогодні в клюбі будуть танці" -

у курви сільви карнавал підгорає
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25.03.2023 09:58 Ответить
Як президент великої країни може бути таким довбо@обом?
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25.03.2023 01:37 Ответить
Бразилія велика виключно розміром. Ось чому в неї є споріднення з великокацапами.
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25.03.2023 01:41 Ответить
... а також є фавели, тобто такі ж нетрі як і в **********...
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25.03.2023 03:11 Ответить
Ну, тут акуратніше, бо бразилець і нам таку пред'яви кинуте може.
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25.03.2023 07:28 Ответить
так це лівак. нічого дивного
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25.03.2023 07:49 Ответить
Я за мир. Але я не розумію яким чином будуть спонукати країну, яка потерпає від загарбника, до миру з окупантом. Чомусь всі шукають засоби як гвалтованій жінці змастити поранення, а не спосіб знешкодження гвалтівника. Ана сама вінавата? Що це за *****?
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25.03.2023 01:38 Ответить
як би спочатку, щоб було навколо чого вести розмови, варто визначити і окреслити причини початку цієї війни, яка розрозрослась до великих масштабів, людських і технічних ресурсів, але однією із сторін все ще називається спецоперацією
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25.03.2023 09:36 Ответить
А еще лучше - отдельную структуру ООН с миллионным бюджетом, комиссии, заседания, пленумы, протоколы, решения, совещания, т.д. и т.п.
А Украина, вместе с Западом, как отстреливала орков, так и будем отстреливать. До границ 1991 года.
Каждому свое.
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25.03.2023 01:39 Ответить
буде клуб любителів рашистських неофашистів
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25.03.2023 01:40 Ответить
він вже давно існує на грошіки ху@лостана.
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25.03.2023 07:47 Ответить
Дайте етому наркоману наркотики ради мира
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25.03.2023 01:44 Ответить
этот клуб есть и он называется оон. еще есть магате. еще много их в общем. но - все не работают.
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25.03.2023 01:46 Ответить
Все гениальное - просто. Формула мира, проще чем 2х2. Кацапы идут ***** (за паребрик). Для этого не нужно создавать никаких груп, никаких столов переговоров. Хотите помочь с наступлением мира? Формула проста, даже первоклассник ее поймет.
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25.03.2023 01:46 Ответить
Які ж ви всі миролюбиві, а ще жадібні до грошей, як на мене тільки повний довбень може щось блеяти про мир після всього що парашинці натворили
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25.03.2023 01:50 Ответить
На самому початку другої світової війни, прем'єр Великобританії Черчилль казав, "неможливо домовитись з агресором, коли ти слабкий, як і з левом, коли твоя голова у нього в пащі". Домовитись звичайно було б доцільніше, але чи захоче ворог, котрий взагалі не хоче, щоб існувала наша країна. З цього приводу ізраїльська прем'єрка Голда Меїр казала, "Наші вороги хочуть нас вбити, це не залишає нам шансів до будь якого компромісу".
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25.03.2023 01:53 Ответить
ПУСТЬ С ФАВЕЛАМИ СВОИМИ СНАЧАЛА РАЗБЕРЁТСЯ !!!
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25.03.2023 01:55 Ответить
Кацапія має зникнути з планети Земля назавжди!!!
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25.03.2023 01:55 Ответить
О, обозвалась вяликая держава бразилия 😁 ... 20 миллионов живет в фавелах, и если завтра полиция и армия с этих фавел уйдет то бразилия тут же закночится, ибо первым делом эти злобные бичи пойдут грабить своих любимых сограждан поудачливее ...

Единственный клуб который может собрать бразилия, это клуб для решения вопроса любимой жены в китайском гареме ...
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25.03.2023 02:00 Ответить
Ну, вот она и решает этот самый вопрос. А претендентов на роль жены - не обязательно самой любимой, просто любой - множество, и в самых неожиданных местах. Все знают откуда ветер дует, и что он будет дуть долго. Мировой порядок - как и любой порядок - надо наводить. И иметь на это, желание, терпение, и средства. Иначе, раз - и кто-то другой его уже наводит. И союзники косят лиловым глазом куда-то в сторону.
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25.03.2023 02:11 Ответить
Бразилія СПІВАЕ під дудку Китая, бо завязла з Китаем у междусобойчиках . Ось що сказали тому бразильцу зробити китайці з хутиним , то він і робить .
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25.03.2023 03:28 Ответить
А як приз запропонує дівчат з переможців танцю "самба". Генерали пісчаних кар'єрів.
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25.03.2023 02:06 Ответить
ДеСильва большой друх байдена. Что то они с Блинкеном в один голос о дипломатии заговорили.
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25.03.2023 02:45 Ответить
Идешь козе в затрещину , хитрожопый рашистский паренЬок
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25.03.2023 07:20 Ответить
То явно кацап
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25.03.2023 09:54 Ответить
aby "створити якусь зустріч"... nagadue, yak ranishe baly vlashtovuvaly monarhy
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25.03.2023 02:51 Ответить
Повилазили гівнюки які корчать із себе миротворців і знатоків.То Ердоган то Щольц то Макрон тепер вже це лайно.Ніяк ці п"дари не зрозуміють що рашка повинна здохнути щоб світ дихав спокійно .А потім добити пухляша і Іран з виродком сирійским і буде тиша.Інакше ми за крок до шантажу терористами ядеркою.
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25.03.2023 03:02 Ответить
Так званий президент. Сільва - кримінальний злочинець, який був допущений до виборів незаконно бразильським верховним судом з подачі Edson Fachin, який ініціював анулювання його (Сільви) кримінального засуджедження за корупцію, за яку Сільва уже встиг відсидіти.
Все в традиціях комуняк, яким Сільва і є.
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25.03.2023 03:05 Ответить
О! То це бразільський януковіч! Ну це вже справжній карнавал і ярмарок марнославства...
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25.03.2023 03:17 Ответить
Угу, і бразильські Ківалови та Вовки на додачу.
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25.03.2023 03:26 Ответить
ні це бразильский зе - совковий популіст
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25.03.2023 06:30 Ответить
Vá se foder...
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25.03.2023 03:19 Ответить
Знаемо ми бразільськіх друзів

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25.03.2023 03:20 Ответить
Треба зробити аналитику ЯК КРАЇНА ДЕ БАГАТО ОБІЗЯН ( 🤣) голосуе в ООН по українському питанню і одразу стане ясне , що Бразилія не на боці України
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25.03.2023 03:22 Ответить
Чому ви постійно пишете: - "війна в Україні", а не "війна росії проти України" ?
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25.03.2023 04:11 Ответить
Українська дипломатія погано поацює, якщо різні китайські і бразильські комуняки поимушують Україну до мирної капітуляції
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25.03.2023 04:22 Ответить
взагалі нічого не робить- кулеба ж кожен день як шаріков ізрекає дурість
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25.03.2023 06:18 Ответить
Президент Бразилії Сільва йди чотко по курсу за російським кораблем
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25.03.2023 06:30 Ответить
усі "клуби" для імпотентів-пердунів - після відводу військ Московії до кордонів України 1991 року
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25.03.2023 06:37 Ответить
А сауна в клубі буде? А більярд? А повії?
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25.03.2023 06:44 Ответить
а ти хто такий? мадьяро-кацап? чи бразіло -бурят?
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25.03.2023 07:04 Ответить
Что ты предлагаешь ,хитрожопый любитель мЫра, сдаться ,чтобы вся Украина стала Бучей ?
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25.03.2023 07:25 Ответить
а на якому фронті особисто ти? Чергова сволота здирляндії* Або манкурт мокшанський
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25.03.2023 07:30 Ответить
Дружите с китайцами, бразилы... И скоро у вас не будет ни джунглей, ни обезьян, ни карнавала. В КНР самбу-ламбаду не танцуют, там марширую

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25.03.2023 07:01 Ответить
... І в цьому клубі пиню привітати, - побачить цю падлюку на параші, за грою в півника з неголеним убивцей, або у юрті раком на підлозі татари шоб його є#али в сраку! (с) Лесь. Гамлет.
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25.03.2023 07:02 Ответить
О, "клуб" - це саме те, що їм потрібно: там можна і відпочити, і повеселитися, і головне - розслабитися.
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25.03.2023 07:05 Ответить
Сьогодні в клюбі танці ....
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25.03.2023 07:27 Ответить
Ще один миротворець виліз.
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25.03.2023 07:10 Ответить
Зрозуміло ! Да Сильва підігрує Зелі, щоб він повернувся до Оманських перемовин !
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25.03.2023 07:34 Ответить
Сіда краще на пляшу, миролюб х.єв
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25.03.2023 07:46 Ответить
ми хочемо миру, а кацапи хочуть, щоб нас не було. який компроміс тут може бути?
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25.03.2023 08:45 Ответить
Клоуни цирку кремля активізувалися
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25.03.2023 10:18 Ответить
Бразилия дожна знать, что мирный клуб уже создан, и уже мирно уничтожает военный потенциал
кремля для завершения войны.
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25.03.2023 10:33 Ответить
усі перемовини зводяться лише до одного пункту - чи згодна Україна віддати свої території росії щоб та отримала передишку та наклепала ще танків, снарядів та ракет щоб відібрати вже і те, що відразу ми їм не віддали.

і не треба обманюватися - зараз слово МИР це російський наратив, український наратив це ПЕРЕМОГА.
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25.03.2023 10:44 Ответить
Обратите внимание где производят кокаин и героин, те все за мирние переговори)))
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25.03.2023 10:52 Ответить
Бідолаха напевно перебрав "муки" бразильської...
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25.03.2023 11:07 Ответить
Пусть тявкает что хочет, вже скоро контрнаступ ЗСУ зламає всі плани популістів.
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25.03.2023 11:23 Ответить
Как обычно нищеброды лезут со своим "свинным рылом"/предложением туда, куда собака х¥й не совала. ВВП Бразилии на душу населения между Суринамом и Азербайджаном, а они в геополитику... "Дебилы ***!" (с)
Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
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25.03.2023 11:34 Ответить
Хто тільки не лізе до України з «мирними» угодами. Всі-нах! Ми самі все заємо.
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25.03.2023 12:13 Ответить
 
 