Президент Бразилии да Силва предлагает создать мирный клуб для переговоров о завершении войны в Украине
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложит создать мирный клуб вместе с Китаем для завершения войны в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
Свое предложение президент сделает во время визита в Китай и встречи с лидером страны Си Цзиньпином. В настоящее время Бразилия пытается поменять "политику изоляции", проводимую бывшим президентом Жаиром Болсонаром.
"Мы очень заинтересованы в содействии или помощи создать какую-то встречу, которая приведет к мирному процессу. Президент столько раз говорил, что он много слышит о войне, но очень мало слов о мире. Его интересуют мирные разговоры", - заявил глава МИД Бразилии Мауро Виейра .
Сам президент Бразилии также ранее говорил, что хочет создать группу стран, которые бы вели мирные переговоры с Украиной и РФ для прекращения войны.
"Я предлагаю создать группу стран, которые постараются сесть за стол переговоров с Украиной и Россией, чтобы попытаться найти мир", - заявил да Силва.
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там одні шоколадні опи! 😂
Финальный вопрос дамы…
А если бы во время Второй Мировой войны президент Бразилии предложил создать "мирный клуб" для переговоров о завершении войны, интересно, как бы антигитлеровская коалиция и остальные на это отреагировали?
у курви сільви карнавал підгорає
А Украина, вместе с Западом, как отстреливала орков, так и будем отстреливать. До границ 1991 года.
Каждому свое.
любимыхсограждан поудачливее ...
Единственный клуб который может собрать бразилия, это клуб для решения вопроса любимой жены в китайском гареме ...
Все в традиціях комуняк, яким Сільва і є.
кремля для завершения войны.
і не треба обманюватися - зараз слово МИР це російський наратив, український наратив це ПЕРЕМОГА.
Слава Украïнi i Жыве Беларусь!