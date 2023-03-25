Президент Бразилии да Силва предлагает создать мирный клуб для переговоров о завершении войны в Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложит создать мирный клуб вместе с Китаем для завершения войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Свое предложение президент сделает во время визита в Китай и встречи с лидером страны Си Цзиньпином. В настоящее время Бразилия пытается поменять "политику изоляции", проводимую бывшим президентом Жаиром Болсонаром.

"Мы очень заинтересованы в содействии или помощи создать какую-то встречу, которая приведет к мирному процессу. Президент столько раз говорил, что он много слышит о войне, но очень мало слов о мире. Его интересуют мирные разговоры", - заявил глава МИД Бразилии Мауро Виейра .

Сам президент Бразилии также ранее говорил, что хочет создать группу стран, которые бы вели мирные переговоры с Украиной и РФ для прекращения войны.

"Я предлагаю создать группу стран, которые постараются сесть за стол переговоров с Украиной и Россией, чтобы попытаться найти мир", - заявил да Силва.

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