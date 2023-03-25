МИД - миссии ООН касательно обращения с пленными: Нельзя возлагать ответственность на жертву агрессии

МИД Украины прокомментировал доклад Мониторинговой миссии ООН в Украине по ситуации с правами человека в Украине и доклад по обращению с военнопленными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.

"Министерство иностранных дел Украины приняло во внимание доклады, подготовленные Мониторинговой миссией ООН в Украине, а именно очередной доклад по ситуации с правами человека в Украине и доклад по обращению с военнопленными.

Мы благодарны мониторинговой миссии за ее работу, в частности, документирование нарушений международного права в сфере прав человека и международного гуманитарного права, совершенных РФ в контексте вооруженной агрессии против Украины.

В то же время считаем неприемлемым возложение ответственности на жертву агрессии. Согласно Уставу ООН, Украина имеет право на самозащиту.

Как неоднократно отмечал МИД Украины, украинская сторона рассчитывает, что миссия ООН будет избегать любых шагов, которые могут трактоваться как уравнение жертвы и агрессора", - говорится в заявлении.

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