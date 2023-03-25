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Новости Агрессия России против Украины
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МИД - миссии ООН касательно обращения с пленными: Нельзя возлагать ответственность на жертву агрессии

мзс

МИД Украины прокомментировал доклад Мониторинговой миссии ООН в Украине по ситуации с правами человека в Украине и доклад по обращению с военнопленными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.

"Министерство иностранных дел Украины приняло во внимание доклады, подготовленные Мониторинговой миссией ООН в Украине, а именно очередной доклад по ситуации с правами человека в Украине и доклад по обращению с военнопленными.

Мы благодарны мониторинговой миссии за ее работу, в частности, документирование нарушений международного права в сфере прав человека и международного гуманитарного права, совершенных РФ в контексте вооруженной агрессии против Украины.

В то же время считаем неприемлемым возложение ответственности на жертву агрессии. Согласно Уставу ООН, Украина имеет право на самозащиту.

Как неоднократно отмечал МИД Украины, украинская сторона рассчитывает, что миссия ООН будет избегать любых шагов, которые могут трактоваться как уравнение жертвы и агрессора", - говорится в заявлении.

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МИД (6947) ООН (4167) военные преступления (1434)


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Топ комментарии
+18
ООН уникатиме будь-яких кроків, що можуть трактуватися як урівняння жертви та агресора"?

Що Путін, що Китай, що колгосп ООН, створений Сталіном, не тільки урівнює жертву з агресором, а намагається паралізувати жертву під насильником.
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25.03.2023 07:58
+18
ООН-гавно.
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25.03.2023 08:04
+13
Угу, заклякнути й отримувати задоволення.

А тут, бачиш, жертва згвалтування пручається..неподобство!

Падли..
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25.03.2023 08:07
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Правила форума Совет форумчан
прокидайтеся вже, створіть чергову частину швидкого реагування...((
блискавки, мля...
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25.03.2023 07:55 Ответить
Хто це зробить? Ескортниц, яку послицею відправили в Болгарію?
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25.03.2023 07:59 Ответить
Сподіваюся ця місія, надасть звіт своєї роботи, і по Підарашці, яка є членом ООН....
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25.03.2023 07:57 Ответить
сподівайтесь далі, рахунок на кругленьку суму із рашки членам комісії вже переведено
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25.03.2023 09:44 Ответить
вони не можуть, рашка їх не пускає, а ящо вони не можуть там потрапити, не можуть і оцінку зробити. а якщо не можуть оцінку зробити, мабуть автоматом вважають що "все там харашо". Колись і дуже скоро їх просто відправлять за русскім кораблем, і не тільки українці це зроблять. Забембали, корупція як міль, цілий Світ попсула.
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25.03.2023 12:08 Ответить
ООН уникатиме будь-яких кроків, що можуть трактуватися як урівняння жертви та агресора"?

Що Путін, що Китай, що колгосп ООН, створений Сталіном, не тільки урівнює жертву з агресором, а намагається паралізувати жертву під насильником.
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25.03.2023 07:58 Ответить
Угу, заклякнути й отримувати задоволення.

А тут, бачиш, жертва згвалтування пручається..неподобство!

Падли..
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25.03.2023 08:07 Ответить
ООН-гавно.
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25.03.2023 08:04 Ответить
А треба на міжнародному рівні запровадити відповідальність за політичну корупцію та за безпідставне обвинувачення у вчиненні воєнних злочинів, які не грунтуються на належних та допустимих доказів.
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25.03.2023 08:09 Ответить
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25.03.2023 08:44 Ответить
суки ООНовські!
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25.03.2023 08:18 Ответить
Так кацапи офіційно не воюють. Це все - терористи.
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25.03.2023 08:18 Ответить
Ну а продовження де, Кулєба? Дипломати хрінові, а мокнути, слід дописати в кінці

...На то мість бачимо, що наші заклики не були почуті, тому вважаємо даний звіт упередженим та таким, що працює в інтересах агресора
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25.03.2023 08:20 Ответить
ООН на сьогодні це імпотент щодо реагування на міжнародні злочини з агресій держав диктатур.... і це мабуть вигідно диктаторам спонсорам ООН.... їхня ОЗАБОЧЕНІСТЬ на злочини людства дратує своєю безпорадністю
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25.03.2023 08:22 Ответить
До речі, тут нещодавно на кацапській помийці виклали інтерв'ю з Джоном Макінтайром - зрадником з Іноземного Легіону. Так ось, у ньому він говорив зокрема про нібито тортури, які застосовують до кацапських полонених українці:

https://dai.ly/k1KJEv7q5XGSaEyWzcw

І ось якось це все дивним чином співпало - висновки Моніторингової місії ООН і оце інтерв'ю.
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25.03.2023 08:44 Ответить
буде дуже погано коли Україну звинуватять в перевищенні вамооборони
жертва, в нашому випадку має право на все, без виключення..
і пояснення одно
вата прийшла нас вбити.....
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25.03.2023 09:07 Ответить
Продажне ООНо! Яке після війни треба розігнати! А теперішніх чиновників які продалися притягнути до відповідальності!
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25.03.2023 09:14 Ответить
Була при Гітлері Ліга Націй, чим вона закінчила присутність СРСР.
Зараз ще існує ООН. Переспектива такаж. Який з неї зиск,
агресію в Україні не зупинено , а ще вистача хамства звинувачивати
жертву агресії. ********** вимага перегляду структури цієї
міжнародної організації , зокрема Ради Безпеки, та існування
там постійних членів , та права вето.
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25.03.2023 09:19 Ответить
Сколько троцкистов в ООН развелось! Вышинский ждёт....
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25.03.2023 09:31 Ответить
рашиських військовополонених немає!
бо немає війни, в ж СВО, тож ми захопили "спєціялістів" і ООН ні до чого
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25.03.2023 09:41 Ответить
і то, ми й так з тими найманцями-терористами нянькаємося, і всі статути їм і конвенції, то вже 9 років продовжується, "мой народ буде гинути поки ви засідаєте на своїх безкінечних засіданнях" Зоряні Війни Прихована загроза.
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25.03.2023 12:02 Ответить
Там тоже грешники заседают, которые Бога не боятся
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25.03.2023 10:03 Ответить
у звіті сказано що наші вбили 25 полонених москалів.

то якщо нас в гівно за таке вмочили то хоч розкажіть як то було, ми порадіємо.
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25.03.2023 10:41 Ответить
це може тоді, коли під час здачі в полон, хтось з кацапів відкрив вогонь на ураження, всіх кацапів і постріляли. Когось з нашіх той ублюдок, який навіть до полону здатися. курва, без подлятини не міг, серйозно поранив.
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25.03.2023 12:04 Ответить
Кацапи завжди волали, що вони не підписували "Женевську конвенцію"!
Які можуть бути "претензії"?
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25.03.2023 11:04 Ответить
 
 