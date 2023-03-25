МИД - миссии ООН касательно обращения с пленными: Нельзя возлагать ответственность на жертву агрессии
МИД Украины прокомментировал доклад Мониторинговой миссии ООН в Украине по ситуации с правами человека в Украине и доклад по обращению с военнопленными.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.
"Министерство иностранных дел Украины приняло во внимание доклады, подготовленные Мониторинговой миссией ООН в Украине, а именно очередной доклад по ситуации с правами человека в Украине и доклад по обращению с военнопленными.
Мы благодарны мониторинговой миссии за ее работу, в частности, документирование нарушений международного права в сфере прав человека и международного гуманитарного права, совершенных РФ в контексте вооруженной агрессии против Украины.
В то же время считаем неприемлемым возложение ответственности на жертву агрессии. Согласно Уставу ООН, Украина имеет право на самозащиту.
Как неоднократно отмечал МИД Украины, украинская сторона рассчитывает, что миссия ООН будет избегать любых шагов, которые могут трактоваться как уравнение жертвы и агрессора", - говорится в заявлении.
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блискавки, мля...
Що Путін, що Китай, що колгосп ООН, створений Сталіном, не тільки урівнює жертву з агресором, а намагається паралізувати жертву під насильником.
А тут, бачиш, жертва згвалтування пручається..неподобство!
Падли..
...На то мість бачимо, що наші заклики не були почуті, тому вважаємо даний звіт упередженим та таким, що працює в інтересах агресора
https://dai.ly/k1KJEv7q5XGSaEyWzcw
І ось якось це все дивним чином співпало - висновки Моніторингової місії ООН і оце інтерв'ю.
жертва, в нашому випадку має право на все, без виключення..
і пояснення одно
вата прийшла нас вбити.....
Зараз ще існує ООН. Переспектива такаж. Який з неї зиск,
агресію в Україні не зупинено , а ще вистача хамства звинувачивати
жертву агресії. ********** вимага перегляду структури цієї
міжнародної організації , зокрема Ради Безпеки, та існування
там постійних членів , та права вето.
бо немає війни, в ж СВО, тож ми захопили "спєціялістів" і ООН ні до чого
то якщо нас в гівно за таке вмочили то хоч розкажіть як то було, ми порадіємо.
Які можуть бути "претензії"?