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Новости Война
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Зеленский о переговорах с Си Цзиньпином: Хочу поговорить, но не поступало предложение встретиться

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский не получал от Китая предложений по переговорам с Си Цзиньпином. Но он передал по дипломатическим каналам Пекину, что хочет этого диалога.

Об этом заявил глава государства в интервью японскому изданию The Yomiuri Shimbun, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как пишет издание, в отношении Китая, который предложил свой "мирный план" для урегулирования конфликта, Зеленский сказал, что не получал никаких предложений, и добавил, что обратился в Пекин с просьбой о сотрудничестве по мирному плану из 10 пунктов, предложенного украинской стороной, и проведения встречи на высшем уровне.

Глава государства выразил скептицизм по предложению Китая из 12 пунктов, призывающих к прекращению огня и мирных переговоров между Россией и Украиной, отметив, что на первом месте должно быть "уважение суверенитета и территориальной целостности".

"Я не получал предложения от Китая быть посредником. Мне не поступало предложение встретиться. Но я по дипломатическим каналам дал прямые сообщения, что хочу поговорить с лидером Китая Си Цзиньпином", - заявил Зеленский.

Читайте также: В МИД Китая избегают ответа на вопрос о переговорах Си Цзиньпина с Зеленским

Автор: 

Зеленский Владимир (20331) Китай (2959) Си Цзиньпин (281)


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Топ комментарии
+25
Зазирни ще китайозі вглаз.
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25.03.2023 08:46
+19
Нема такого перекладача,щоб на китайську перевів гундосню великого лідора
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25.03.2023 08:52
+19
Про що і як Зеленський хоче говорити? З попірцем, це неповага, а без попірця будуть марення людини з високою температурою. Подивитись в очі, це ми уже проходили. Аби похизуватись перед людьми? Мабудь, тільки це.
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25.03.2023 09:01
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Правила форума Совет форумчан
Видимо нечего сказать си послеи визита до *****
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25.03.2023 08:45 Ответить
Для дзінь дзіня він дрібна фігура щоб про щось розмовляти. Китайоза знає чия рука в сраці у ляльки.
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25.03.2023 08:55 Ответить
Про що і як Зеленський хоче говорити? З попірцем, це неповага, а без попірця будуть марення людини з високою температурою. Подивитись в очі, це ми уже проходили. Аби похизуватись перед людьми? Мабудь, тільки це.
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25.03.2023 09:01 Ответить
Ну то хай Пу із цим волохатим кулаком Дядька Сема й розмовляє!
Нам своє робить - кацапів мочити.
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25.03.2023 09:23 Ответить
Дійсним буйлом виявився Сі.
Порівнюючи із ним, Пу то маленький пісюн

Немає нам про що розмовляти із чайнезами


"Рax chaineza" ("китайский миропорядок") то для глобального Півдня із їхніми Предсєдателями, Лідерами, автократичними Президентами і проч. автократами, диктаторами, сатрапами, деспотами і вождями-каніблами

Гасло цьго "pax chaineza" - "гнобіть, грабуйте та вбивайте, а Піднебесна буде вами правити"
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25.03.2023 09:19 Ответить
Зазирни ще китайозі вглаз.
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25.03.2023 08:46 Ответить
Десь це вже було. До 24.02.2022.🤔 Той самий персонаж теж "в очі хотів зазирнути". Тільки не піь-дзіню, а ху-й-лу. Чого його так до монголо-китайців тягне?
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25.03.2023 09:03 Ответить
Це не так просто. Там очі, такі прищурені, що і не зазирнеш.
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25.03.2023 09:08 Ответить
яз0иком розсунь-і глянь.. в тебе добре виходить.. язиком..
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25.03.2023 10:54 Ответить
что ***** ***** может сказать только повторить инструкцию от бункерного дебила - белый флаг сдавайтесь
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25.03.2023 08:51 Ответить
Нема такого перекладача,щоб на китайську перевів гундосню великого лідора
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25.03.2023 08:52 Ответить
Пятак Пяточкин , щоб перекладач зміг перекладати з гундосого новояза на китайську , то це повинен бути наркозалежний фахівець , без варіантів ))
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25.03.2023 09:22 Ответить
Та вони й буйла так-сяк перекладали.
І це особистий перекладач Прєдсєдатєля Сі!
Так і не вивчив російську
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25.03.2023 09:25 Ответить
Україні ці перемовини не потрібні ! Але Зеля діє в розрізі оманськиї домовленностей.
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25.03.2023 08:57 Ответить
Справа на в перемовинах, ав їх меті.
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25.03.2023 09:00 Ответить
трохи про різницю між Сі та Зе
Сі думає лиш про економіку, вигоду та інтереси КНР
за такі речі, які робляться оточенням Зе і ним самим, в КНР розстрілюють накуй!!!
а все майно, у всіх причетних, до десятого коліна забирають в державу
а Зе навпаки, покриває тих хто розкрадає Україну, більше того, він сам призначає цих людей на посади.
призначає навіть тих, кого ЗМІ в відкриту, з доказами, вважають агентами фсб та відвертими корупціонерами, про що попереджають самого Зе, але він тупо вдає що нічого не чує та нічого не бачить.
от вся різниця між патріотом та зрадником
от різниця між Сі та Зе
і про який куй має говорити людина яка любить Батьківщину, з людиною, яка торгує Батьківщиною???
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25.03.2023 09:00 Ответить
Ви самі вже відповіли на своє питання - хоче поторгувати...
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25.03.2023 09:18 Ответить
за інтереси Китаю та китайців думав Ден, коли домовився про експорт китайських товарів в Америку.
Пу думає лише про себе любімого, інакше не поліз би на третій термін
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25.03.2023 09:29 Ответить
о, знову любителі комуністів вилізли, Сі очільник комуністичної партії Китаю, патріот він своє влади, а владу він хоче безмежну і коли це комуністи думали про економіку? ви ще розкажить що вони за екологію турбуються, а коли вони думали за інтереси КНР і громадян? це вони заради їх інтересів під"їзди в домах заварювали, якщо там хтось на ковід захворів? Це така турбота була, що ні за ліками ні за продуктами не сходити, ні щоб до лікаря, ні щоб лікар до тебе не потрапив, просто заварили і най помирають, так? Ну чого - ефективно - для доби Середньовіччя!
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25.03.2023 11:49 Ответить
шановна пані.
я ні одного слова не сказав про те що Сі, чи його партія робе щось хороше для людей, китайців.
мені 56 і я противник комунізму і соціалізму бо я це ...лядство бачив та відчував особисто. в 1985, я вже служив в СА
мова лиш про економіку, вигоду та інтересиКитаю.
не написав ще про міжнародну політику...
так що мене записувати в комуняки це все одно що Вас записати в любителі афганських пуштунів
результат буде один
ні Ви, ні я, до цього не маємо ні яких відносин...
гарного Вам вечора.
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25.03.2023 21:26 Ответить
кітайці із таіван тримаются Украіни, потрібно визнати іх незалежніст' в пику червоному кітаю, таіван то друзі Украіни
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25.03.2023 09:02 Ответить
Яка з цього користь Україні? Жодної.

Яка з цього шкода Україні? Величезна.
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25.03.2023 09:08 Ответить
у пана чіпи у компутері з тайваня, вони дивлятся на ЗСУ і ґотуются, таіван цє сила
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25.03.2023 09:19 Ответить
Вірно по суті, але дурість по формі

Не треба нам лізти в китайсько-тайванські справи - там є кому скубтись
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25.03.2023 09:31 Ответить
Арахамия, ты, что-ли ?! 😂
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25.03.2023 11:00 Ответить
ми нікуди не лізли, у нас весь цей час був нейтралітет і багатовекторність і що? допомогло це нам? Китай підтримує рашку і срати хотів на нас і нашу боротьбу за виживання, а ми не лізли в китайсько-тайванські справи. Об"єднуватися треба з тими, хто тебе підтримує, а не з тими, хто тільки й мріє останнє забрати. Якщо ми байдужі до чужої біди, інші будуть байдужі до нашої.
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25.03.2023 11:53 Ответить
Так ви самі дозволили стадіон, аналізи у друга, аби не Порошенко. Навіть не зрозуміли,навіщо Порошенко приклонив коліно перед Танею Ричковою....висміяли....
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25.03.2023 09:18 Ответить
Вже все сказано. Про що ще можна домовлятися з партнером
агресора.
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25.03.2023 09:10 Ответить
"Пожартувати (як мрії, з ******) чи зіграти пісюном на піаніно", от в чому питання.
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25.03.2023 09:10 Ответить
Гусь свинье не товарищ,- так вирішив дядько Сі, про що з цією мєлочью пузатою можна говорити🤔🧐😁
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25.03.2023 09:11 Ответить
Тоді свої 12 пунктів хай Сі приб'є на цвях в сортирі 😂
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25.03.2023 09:33 Ответить
Це в нього черговий ''заскок''
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25.03.2023 09:22 Ответить
Вже не перший раз недолугі правителі України рвуться говорити з китайськими комуністами. Згадаєте бандюковича - той теж щось там вициганював у китаю. Ще у перший рік правління боневтіка його навуходоносер богдан їздив взимку в китай. агрохімія все хотів продатися китаю. тепер вже лідор напряму поговорити хоче. якесь прямо таки маніакальне прагнення.
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25.03.2023 09:23 Ответить
З Китаєм за нас говорить Америка. Поставками нової зброї.
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25.03.2023 09:29 Ответить
+💯👍!
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25.03.2023 09:32 Ответить
Відкинули ЗеКа, не хочуть розмовляти.
Так сиди та закрий пельку...
Ні, воно зоче здатися/віддатися, зганьбить
мене грізний диктатор, прошу....
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25.03.2023 09:35 Ответить
А кому интересно разговаривать с клоуном на ниточках?
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25.03.2023 09:37 Ответить
Може це... - Китайские евреиЧисленность900 чел.Расселение

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 Китай :
800 чел.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F#cite_note-1 [1]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C) Китайская Республика :
100 чел.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F#cite_note-2 [2]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C Израиль :
10 челhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F#cite_note-3 [3] .
Языкhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA ************ диалект китайского Религияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC Иудаизм Родственные народыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B китайцы , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8 евреи
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25.03.2023 09:38 Ответить
Знову хоче заглянуть в глоза😂 Тупий, ссикливий паяц
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25.03.2023 09:46 Ответить
У той час як - "Візит прем'єра Японії в Київ - це ознака змагальності з КНР за лідерство в Тихоокеанському регіоні", намагання зустрітися з китайцями, це фактично антияпонський акт.
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25.03.2023 09:57 Ответить
наше МЗС очевидно назвало б це "балансуванням", в Ердогана цьому навчились, а ще раніше у Кучми, який хотів бути "і нашим, і вашим", і казав про "багатовекторність".
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25.03.2023 10:03 Ответить
Будь яка багатовекторність має результуючий вектор...
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25.03.2023 10:22 Ответить
ви самі відповіли на свою тезу про антияпонський акт, а результат не завжди і не обов'язково буває позитивним. Чим для нас зараз обернулась наша політика багатовекторності у 2000-х?
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25.03.2023 12:17 Ответить
якщо би навчилися, то це балансування і багатовекторність приносили би позитивний для країни результат, а так це все призвело до війни, а позитивним результат був тільки для кишень олігархів і корупціонерів. То ж ні, не навчилися, і може й не варто було взагалі, це не наше.
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25.03.2023 11:56 Ответить
так не буває, всім вклонятися і від усіх отримувати зиск не вийде, рано чи пізно "пошлють" і ті, і ті.
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25.03.2023 12:23 Ответить
Наївний Вова. Чекай далі, щоб тобі Сі сам подзвонить і вклониться. Мабуть незабаром у нас з'явиться власний аналог "пуйловський бабок", які будуть оскаженіло верещати на камеру: "Зеля президент Світу".
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25.03.2023 10:00 Ответить
Попри все Сунь *** В Чай приїхав до опущеного *****, а з Янелох І бо Невтік нп хоче навіть по телефону говорити, це ж за яке гівно Янелоха тримають.
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25.03.2023 10:00 Ответить
Китайці досі руки миють після ручкання з любителями дітей.
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25.03.2023 10:18 Ответить
о чем может говорить боневтік янелохмнесорокдва с главой китайской мафии?или это второй укурыш, которому надо в глаза заглянуть... укурыш укурышу - это здорово...
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25.03.2023 10:05 Ответить
velykyi ze xo4e zazyrnuty u o4i velykogo si dlya togo shob toy ne dyvyvsya u o4i ***** pu !!!
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25.03.2023 10:05 Ответить
убога позиція.

китай ворог але ми вдаємо що ні.

саме така убога позиція призвела до того що ворог росія напала.
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25.03.2023 10:39 Ответить
З якого це переляку Китай має присилати пропозиції Зеленському, щоб зустрітися? Нах. Китаю цей сикливий і брехливий клоун, оточений камарільєю продажних і злодюжних пиз.аболів, котрі здають і розкрадають країну і Армію в час, коли вона стікає кров"ю? Яка країна, нація, керівництво до такого опуститься?
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25.03.2023 11:04 Ответить
ЗЕденок, ты назначь посла в Китай, уже больше двух лет у Украины нет в Пекине посла!
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25.03.2023 11:26 Ответить
ну призначить сосну корабельну, і буде та сосна соромити нашу країну там, стане пану легше?
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25.03.2023 11:57 Ответить
Там есть кого назначит (утвердить) -
Жанна Валеріївна Лещинська (https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 16 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1973 1973 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Київ ) - українська дипломатка. Тимчасовий повірений у справах України в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Китайській Народній Республіці
У 1996 році закінчила https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Київський національний лінгвістичний університет , факультет німецької мови. На дипломатичній роботі працювала консулом України в КНРhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-4 [4] , заступницею директора департаменту - начальницею відділу Департаменту країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%97%D0%A1_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерства закордонних справ України . Т.в.о. Директора департаменту країн Азіатсько-тихоокеанського регіону Міністерства закордонних справ Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-5 [5] . Перший секретар https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%9A%D0%9D%D0%A0 Посольства України в КНР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-6 [6] . З 15 лютого 2021 року - Радник-посланник, Тимчасово повірена в справах України в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 КНР
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25.03.2023 12:29 Ответить
З таким гімном, як ти, взагалі ніхто не хоче розмовляти!!!
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25.03.2023 11:52 Ответить
Будь яка імперська ідеологія базується на використанні військової сили підкорених народів для подальшого підкорення ще не підкорених. Як завжди Сі традиційно "сидить на березі річки і чекає на труп ворога який має пропливти мимо". Воювати китайці не вміють. Всі війни з Заходом вони програвали. Декілька разів були окуповані японцями. Можливо хтось в Китаї мріє про "третю світову" яка б дозволила їм повернути давно втрачені території. Якщо подивитися на китайські фільми то відчувається відчайдушна спроба КПК позбавити китайців комплекса меншовартості, але методи управління Китаєм гарантують військову поразку. Китай не воїн. Китай асимілятор будь якого завойовника.
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28.03.2023 21:09 Ответить
 
 