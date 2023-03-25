Зеленский о переговорах с Си Цзиньпином: Хочу поговорить, но не поступало предложение встретиться

Президент Украины Владимир Зеленский не получал от Китая предложений по переговорам с Си Цзиньпином. Но он передал по дипломатическим каналам Пекину, что хочет этого диалога.

Об этом заявил глава государства в интервью японскому изданию The Yomiuri Shimbun, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как пишет издание, в отношении Китая, который предложил свой "мирный план" для урегулирования конфликта, Зеленский сказал, что не получал никаких предложений, и добавил, что обратился в Пекин с просьбой о сотрудничестве по мирному плану из 10 пунктов, предложенного украинской стороной, и проведения встречи на высшем уровне.

Глава государства выразил скептицизм по предложению Китая из 12 пунктов, призывающих к прекращению огня и мирных переговоров между Россией и Украиной, отметив, что на первом месте должно быть "уважение суверенитета и территориальной целостности".

"Я не получал предложения от Китая быть посредником. Мне не поступало предложение встретиться. Но я по дипломатическим каналам дал прямые сообщения, что хочу поговорить с лидером Китая Си Цзиньпином", - заявил Зеленский.

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