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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российское наступление на Бахмут захлебнулось, оперативный центр смещен на Авдеевку, - британская разведка

бахмут

Наступление врага на Бахмут практически остановилось из-за истощения российских сил.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

"Атака России на город Бахмут на Донбассе практически остановилась. Вероятно, это, прежде всего, результат крайнего истощения российских сил", – говорится в сообщении.

Британские аналитики отмечают, что Украина понесла тяжелые потери во время своей обороны.

Ситуацию также усилила напряженность в отношениях между Министерством обороны России и группой "Вагнер", предоставляющих войска в этом секторе.

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По данным британской разведки, Россия, вероятно, сместила свой оперативный фокус в сторону Авдеевки, к югу от Бахмута, и в сектор Кременно-Сватово на севере, районы, где Россия, вероятно, только стремится стабилизировать свою линию фронта.

"Это предполагает общий возврат к более оборонной оперативной схеме после неубедительных результатов попыток провести общее наступление с января 2023 года", - отмечают в Минобороны Британии.

Автор: 

Великобритания (4949) разведка (4171) внешняя разведка (375) Бахмут (1602) Авдеевка (2444)


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Топ комментарии
+36
Лол, боневстиг молодец? Вы чего курите там, а?
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25.03.2023 09:32
+36
То Зеленський, виявляється, воює, життям ризикує на фронті? Дякую, не знав. До цього думав, що там наші солдати та офіцери кров проливають, "оператори" штабів бойові операції розробляють... А Зеля прийшов і відразу "зламав хребет". Справжній бетьман !!!! Браво!!!!!
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25.03.2023 09:35
+24
https://t.me/bahshid2023 Бахмутський Демон 👹

Доповідаю.

Поступово підари видихаються. Все що наше було, нашим і лишається. Штурми з околиці в підарів провалені, битва за Хромове на нашу користь, за Іванівське теж. Стоїмо.

На контролі.
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25.03.2023 09:44
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Захлинувся у крові рашистів, захлинувся по повній
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25.03.2023 09:21 Ответить
Але є просування незначне на півдні міста. Читала унизу різні точки зору на цих участках фронту. Там важко, реально. Кремінна тримає орків у лісах, Авдіївка не дає атакувати в лоб, але фланги...Бахмут тримається.
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25.03.2023 09:25 Ответить
Бахмут тримається
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25.03.2023 10:05 Ответить
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kill_zone
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25.03.2023 09:26 Ответить
Лол, боневстиг молодец? Вы чего курите там, а?
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25.03.2023 09:32 Ответить
Зеленя лялька там звичайний пасажир.
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25.03.2023 09:33 Ответить
То Зеленський, виявляється, воює, життям ризикує на фронті? Дякую, не знав. До цього думав, що там наші солдати та офіцери кров проливають, "оператори" штабів бойові операції розробляють... А Зеля прийшов і відразу "зламав хребет". Справжній бетьман !!!! Браво!!!!!
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25.03.2023 09:35 Ответить
вышли в поле два эти добра молодца и сломали хребта вагнерзечью...?
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25.03.2023 09:35 Ответить
полоумный стёпа! зеленского и сырского в окопах не было! всё что происходит в Бахмуте, это заслуга ЗСУ и народа УКРАИНЫ! продолжай смотреть сватов и марафон, это твой уровень развития!
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25.03.2023 09:36 Ответить
Я, наприклад, не нив, боровся з тролями ще за тижні до великого наступу і по сей день, які закликали здати Бахмут, але я за Порошенка
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25.03.2023 09:38 Ответить
Аве Зєля! Стратегіще! Лавровий вінок обом!
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25.03.2023 09:40 Ответить
Зеленский сам сломал или как всегда с Дерьмаком ? Вы с иронией или серьезно? Или может все таки ЗСУ сломала , своим мужеством и ценой своих жизней ?
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25.03.2023 09:47 Ответить
З вами згоден. Хребет русне зламаний! Слава Україні, І так назавжди, Бахмут тримається.
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25.03.2023 10:07 Ответить
ГЕРОЯМ, ЗАХИСНИКАМ, ВОЇНАМ СЛАВА!!!
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25.03.2023 10:35 Ответить
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25.03.2023 10:31 Ответить
Ну Ви , пане, і сформулювали думку...Ваш коментар з по суті правильного перетворився на ілюстрацію виразу-" не в тому місці".
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25.03.2023 10:54 Ответить
Где в сторонке груститят те кто ненавидят Зеленского))
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25.03.2023 13:40 Ответить
То лише холуї Подоляка-Юри-Єнакієвскава та Єрмака-Ельбрасу-Тадєєва думають, що усі, такі ж, як вони. Те, що ви раділи відходу ЗСУ з Дебальцево, не означає, що ми раділи оточенню Маріуполя.

Зазар під Бахмутом є батальйон Свобода, але нема батальйону "*********** палачкі", та "містєр Галадамор". Проте ордени отримують манкурти кошові, могилевські,...

Найвеличніший раптом покладає квіти до меморіалів Небесної Сотні та Голодомору, хоча ще недавно з того ржав.

30 незалежності, 9 років війни, а для когось і далі "какая разніцца". Але насправді "какая разніцца" - фарисейство. Ви добиваєтесь права не знати українську мову, українську літературу, історію,... Тому і ************ тут "общєпанятний".
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25.03.2023 15:45 Ответить
Якщо танки Т-34-85 плануть разом с постаментом на фронт відправляти то в них лишаються тільки літаки і флот
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25.03.2023 09:35 Ответить
У них ще є саперні лопатки. А у наших не вистачає снарядів.
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25.03.2023 18:21 Ответить
То нехай собі в дупи їх повстромляють.
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26.03.2023 00:54 Ответить
https://t.me/bahshid2023 Бахмутський Демон 👹

Доповідаю.

Поступово підари видихаються. Все що наше було, нашим і лишається. Штурми з околиці в підарів провалені, битва за Хромове на нашу користь, за Іванівське теж. Стоїмо.

На контролі.
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25.03.2023 09:44 Ответить
А толку що Бахмут тримається, поки наші застрягли в Бахмуті б рашисти обходять його з флангів і Авдіївку проспали.
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25.03.2023 10:43 Ответить
Авдїівка також тримається. А рашисти обходять в ад.
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25.03.2023 11:08 Ответить
Думаете, из Авдеевки надо выходить? До Днепра? Или уже сразу до Ужгорода?
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25.03.2023 15:22 Ответить
Хто Авдіївку проспав? З її околиць все проглядається і прострілюється до північної околиці Ясинуватої і Спартака. Рельєф там теж сприятливий для оборони. Саме тому підорва з Ясинуватої (передмістя Донецька) далі Крутої балки ні метра не пройшла з 24.02.

п.с. де там доречі тріпло маккартні? Це мені в ртцк розказали по-твоєму?)
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26.03.2023 20:04 Ответить
руzzкие ищут слабые места, и пытаются переносить туда направления ударов - пытаются раскачать ЗСУ. 1-раз можно проделать такой маневр, 2 раза, но на 3-тий - их обязательно подловят. В Угледаре же подловили. Авдеевка... ну не факт будет 2-й Бахмут - ещё 20 000 -30 000 дохлых рашистов?
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25.03.2023 10:46 Ответить
Думаю, что это жест доброй воли.
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25.03.2023 10:52 Ответить
Атака Росії на місто Бахмут на Донбасі практично зупинилася. Ймовірно, це насамперед результат крайнього виснаження російських сил", - йдеться у повідомленні. А якщо це було виснаження українських силдля того, щоб згодом змістити оперативний центр на Авдіївку,???
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25.03.2023 10:56 Ответить
Якщо це була спроба виснаження украінських сил, то вона провалилася із тріском.
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25.03.2023 11:10 Ответить
Про те,що це був "тріск", може сказати перемога над рашистським вбивцею і цілковита деокупація України.
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25.03.2023 14:58 Ответить
Низькій уклін вам, бійці ЗСУ, яки стояли насмерть за нас і Україну, всупереч гидотній владі крадіїв..... Ми ніколі не забудемо цього, жодного бійця, шана і повага вам. Слава ЗСУ!
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25.03.2023 12:49 Ответить
Героям слава 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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26.03.2023 00:03 Ответить
як же ви з@їбали сратися один з одним, чітко було підмічено, що не хватає ще одної облоги Києва, тоді всі чемні були
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25.03.2023 19:18 Ответить
верно подмечено. ведь под угрозой окупации сложно предвыборной риторикой заниматься.
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25.03.2023 22:50 Ответить
Я б так не радів цьому повідомленню британської розвідки. Добре, якщо так, але наші з цим не дуже згодні. До речі, сусід воює під Авдіївкою. Каже, що наші підрозділи дуже виснажені. З його підрозділу залишилося 30% особового складу. Русня гине тисячами, але, на жаль, і у наших воїнів тяжкі втрати. Бахмут і Авдіївка тримаються ціною великих жертв. Тому, треба допомагати нашій армії, хто, як може, донатити на ЗСУ, наближати нашу перемогу.
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25.03.2023 22:00 Ответить
 
 