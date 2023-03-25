Российское наступление на Бахмут захлебнулось, оперативный центр смещен на Авдеевку, - британская разведка
Наступление врага на Бахмут практически остановилось из-за истощения российских сил.
Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.
"Атака России на город Бахмут на Донбассе практически остановилась. Вероятно, это, прежде всего, результат крайнего истощения российских сил", – говорится в сообщении.
Британские аналитики отмечают, что Украина понесла тяжелые потери во время своей обороны.
Ситуацию также усилила напряженность в отношениях между Министерством обороны России и группой "Вагнер", предоставляющих войска в этом секторе.
По данным британской разведки, Россия, вероятно, сместила свой оперативный фокус в сторону Авдеевки, к югу от Бахмута, и в сектор Кременно-Сватово на севере, районы, где Россия, вероятно, только стремится стабилизировать свою линию фронта.
"Это предполагает общий возврат к более оборонной оперативной схеме после неубедительных результатов попыток провести общее наступление с января 2023 года", - отмечают в Минобороны Британии.
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