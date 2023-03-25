У России много авиабомб, модернизировать их в управляемые дешевле, чем делать ракеты, - Игнат
Россия имеет большой запас авиабомб, а модернизировать их в управляемые дешевле и быстрее, чем производить ракеты.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.нет, об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.
Представитель Воздушных сил подчеркнул, что для противостояния управляемым фугасным авиабомбам (ФАБ) нужно сбивать их носители – самолеты. Для этого ВСУ необходима современная авиация.
"Они у них есть в достаточном количестве, ФАБы. К ним просто добавляют крылья, GPS – и полетела. Они есть, их нужно модернизировать. И цена. Цена вопроса. Ракеты стоят... Во-первых, их делать очень долго, и будет ли в дальнейшем такая перспектива в условиях санкций. Миллионы долларов стоят ракеты за единицу. Бомба, крылья и GPS тоже в определенной степени дорогая, но в разы, а может и в сотни раз дешевле", – сказал Игнат.
Он подчеркнул, что Воздушные силы ВСУ тоже используют такие бомбы, но у Украины мало таких боеприпасов.
"Их нужно просто больше. Наладить производство на Западе и предоставлять Украине. Бомбы, которые мы используем, это гуманные бомбы – высокоточные, они меньшей мощности, но летят так, как надо. Не так, как это делают оккупанты вот этими своими". ятисотками" (ФАБ-500), когда попадают по мирным городам, разрушают дома и так далее", – сказал Игнат.
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Там що, ніхто не палить ?
Туди не може прилетіти Тунгуський метеорит ?
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проще рас**ячить авиацию на аеродромах. Нужны Томагавки до 2000 км или хотябы Сапсан. Зеленский, под каким асфальтом закатаны Сапсаны? Подскажи!
Гірькін і його дружки пропагандони , давно і постійно все ниють про те що кацапська оборонка ніяк не може налагодити виробництво керованих бомб .
Це він сказав щоби що? Щоб виправдати те, що ми не можемо збивати ворожі літаки над теріторією ворога? Не розумію, у нас немає засобів ППО здатних праювати на 50+ км чи нам дозволено воювати лише на своїй теріторії? Чим тоді, в другому випадку, нам допоможе "******* авіація"? У когось з логікою проблема. Сподіваюсь, що не у мене...
https://**********.com.ua/2023/03/25/vorog-mozhe-skydaty-svoyi-planuyuchi-aviabomby-na-vidstani-50-i-bilshe-kilometriv-ne-dohodyachy-do-nashogo-kordonu-yurij-ignat/ Ворог може скидати свої плануючі авіабомби на відстані 50 і більше кілометрів, не доходячи до нашого кордону.