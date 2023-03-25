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У России много авиабомб, модернизировать их в управляемые дешевле, чем делать ракеты, - Игнат

фаб-500

Россия имеет большой запас авиабомб, а модернизировать их в управляемые дешевле и быстрее, чем производить ракеты.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.нет, об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Представитель Воздушных сил подчеркнул, что для противостояния управляемым фугасным авиабомбам (ФАБ) нужно сбивать их носители – самолеты. Для этого ВСУ необходима современная авиация.

"Они у них есть в достаточном количестве, ФАБы. К ним просто добавляют крылья, GPS – и полетела. Они есть, их нужно модернизировать. И цена. Цена вопроса. Ракеты стоят... Во-первых, их делать очень долго, и будет ли в дальнейшем такая перспектива в условиях санкций. Миллионы долларов стоят ракеты за единицу. Бомба, крылья и GPS тоже в определенной степени дорогая, но в разы, а может и в сотни раз дешевле", – сказал Игнат.

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Он подчеркнул, что Воздушные силы ВСУ тоже используют такие бомбы, но у Украины мало таких боеприпасов.

"Их нужно просто больше. Наладить производство на Западе и предоставлять Украине. Бомбы, которые мы используем, это гуманные бомбы – высокоточные, они меньшей мощности, но летят так, как надо. Не так, как это делают оккупанты вот этими своими". ятисотками" (ФАБ-500), когда попадают по мирным городам, разрушают дома и так далее", – сказал Игнат.

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бомба (369) крылатые ракеты (879) Игнат Юрий (592)


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Топ комментарии
+17
Представитель Воздушных сил подчеркнул, что для противостояния управляемым фугасным авиабомбам (ФАБ) нужно сбивать их носители - самолеты. Для этого ВСУ необходима современная авиация. Источник:
===============
проще рас**ячить авиацию на аеродромах. Нужны Томагавки до 2000 км или хотябы Сапсан. Зеленский, под каким асфальтом закатаны Сапсаны? Подскажи!
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25.03.2023 10:19
+11
А де розташовано потужності по модернізації цих бомб ?
Там що, ніхто не палить ?
Туди не може прилетіти Тунгуський метеорит ?
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25.03.2023 10:01
+7
що ви модернізували за рік ? яку зброю виробляєте ? відомо лише про модернізацію яєць до 17 грн. і яблук до 52 грн.
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25.03.2023 10:33
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А де розташовано потужності по модернізації цих бомб ?
Там що, ніхто не палить ?
Туди не може прилетіти Тунгуський метеорит ?
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25.03.2023 10:01 Ответить
инструктор *****?
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25.03.2023 10:08 Ответить
Представитель Воздушных сил подчеркнул, что для противостояния управляемым фугасным авиабомбам (ФАБ) нужно сбивать их носители - самолеты. Для этого ВСУ необходима современная авиация. Источник:
===============
проще рас**ячить авиацию на аеродромах. Нужны Томагавки до 2000 км или хотябы Сапсан. Зеленский, под каким асфальтом закатаны Сапсаны? Подскажи!
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25.03.2023 10:19 Ответить
Сапсаны нужны. Рас""уячть самолеты на аеродромах не получится. Обратный опыт есть удары крылатыми ракетами по аеродромам в Украине. А вот почему у нас мало своих бобм, которые можно переоборудовать-вопрос?
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25.03.2023 11:09 Ответить
глупенький.
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25.03.2023 11:28 Ответить
А ти йому розкажи скільки росія знищила української авіації на аеродромах калібрами, як та у Конашенкова було сказано?
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25.03.2023 11:39 Ответить
Почти всю, что не смогла могла подняться в воздух на момент удара. По большому счету это был нелетающий хлам.
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25.03.2023 11:42 Ответить
Про плануючі ФАБ у кацапів відомо давно , але поки що , з масовим їх виробництвом , щось там у них не клеїться .
Гірькін і його дружки пропагандони , давно і постійно все ниють про те що кацапська оборонка ніяк не може налагодити виробництво керованих бомб .
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25.03.2023 10:20 Ответить
так, але бомбам потрібні носії і якщо підсунути ппо до ворога то можна збивати носії з бомбами.
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25.03.2023 10:26 Ответить
Винищувачі це добре, але їх не дають, крім міг-29 в маленькій кількості. Щоб збивати винищувачі, які запускають плануючи бомби, нехай більше дають того, що почали давати тоді - зрк Patriot. Вони можуть збивати на відстані до 150 км.
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25.03.2023 10:28 Ответить
Якщо на заході кажуть, що це дорого, їх мало і т.п., то після завершення війни і вступу до НАТО, нехай їх забирають назад. А зараз ми просто ними покористуємося. В необмеженій кількості. Яка їм різниця де вони стоять, у них, чи у нас. Якщо у нас, то їм вигідніше буде. Бо в рашистів не лишиться чим нападати ще на когось. Але якщо. Patriot буде збивати кожен літак за десятки мільйонів доларів при запуску кожної їхньої крилатої бомби, то то швидко припинять їх запускати, як це було в минулому році вже.
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25.03.2023 10:34 Ответить
що ви модернізували за рік ? яку зброю виробляєте ? відомо лише про модернізацію яєць до 17 грн. і яблук до 52 грн.
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25.03.2023 10:33 Ответить
Ти до кого звертаешся? До Повітряних Сил? Це військові, якщо ти ще не зрозумів. Що оборонна промисловість через міноборони військовим нададуть, тим воєнні воювати і будуть.
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25.03.2023 11:14 Ответить
до Министерства Оборони , якому плачу військовий збір . військові зовсім не впливають на обороне замовлення ?
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25.03.2023 11:24 Ответить
в бюджет Украини ты сплачуєш військовий збір, а не в МО. Інша справа, що зелені гніди під патронатом зеленського та єрмака крадуть ці гроши. Ти же за зеленського голосував, вот і ннасолоджуйся.
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25.03.2023 11:37 Ответить
МО не отримує ці кошти з бюджету ? для чого тоді МО якщо воно не знає що потрібно ЗСУ або не виділяє на це кошти ? з голосування ти сильно помилився , бо представники сержанта ЗСУ за піськограя не голосують !
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25.03.2023 11:56 Ответить
Річ у тому що богато із ЗСУ проголосувало за Нелоха. Рідко хто з них зараз зізнається у цьому. Більш всього я боявся, що про ціну на яйця зелени йолупи прокоментують, що забезпечують для ЗСУ всім самим найкращім і тому гроші не шкодують.
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25.03.2023 15:49 Ответить
мені немає чим соромитись бо я всіх агітував голосувати за Кошулинського в тому числі на Цензорі , за що мене регулярно банили . що богато військових голосували за нелоха це правда . до речі перехід на натівське харчування було скасовано в липні 2019 року .тож нелох подякував армії швидко за її підтримку .
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25.03.2023 16:31 Ответить
у тому і річ, шо на другий тур Ви не ходіли. У 2019 році також скасували будиіництво житла для військових.
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25.03.2023 17:06 Ответить
От шо він висрав?
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25.03.2023 10:36 Ответить
пророк від зеленої плесені..
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25.03.2023 10:51 Ответить
Ракетами потрібно наносити удари по аеродромах на москальщині.Велика кількість цих аеродромів близько до України знаходяться.
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25.03.2023 11:04 Ответить
тільки проблема в тому що ракет немає зовсім !
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25.03.2023 11:07 Ответить
І Україна їх зараз не виготовить.
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25.03.2023 11:45 Ответить
"Ворог може скидати свої плануючі авіабомби на відстані 50 і більше кілометрів, не доходячи до нашого кордону" (с) Юрій Ігнат

Це він сказав щоби що? Щоб виправдати те, що ми не можемо збивати ворожі літаки над теріторією ворога? Не розумію, у нас немає засобів ППО здатних праювати на 50+ км чи нам дозволено воювати лише на своїй теріторії? Чим тоді, в другому випадку, нам допоможе "******* авіація"? У когось з логікою проблема. Сподіваюсь, що не у мене...
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25.03.2023 11:20 Ответить
Забув додати посилання, на цитату, до свого коменту.

https://**********.com.ua/2023/03/25/vorog-mozhe-skydaty-svoyi-planuyuchi-aviabomby-na-vidstani-50-i-bilshe-kilometriv-ne-dohodyachy-do-nashogo-kordonu-yurij-ignat/ Ворог може скидати свої плануючі авіабомби на відстані 50 і більше кілометрів, не доходячи до нашого кордону.
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25.03.2023 11:22 Ответить
Дур-ецел, сам підказує кацапам що кидать йому на голову.
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25.03.2023 11:47 Ответить
Спiкер ПВ перекідає недоліки нашоі ППО на відсутність ******** літаків ?Так треба бити по аеродромам росіян в т.ч. у бульбашів,і буде все в ажурі
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25.03.2023 12:51 Ответить
 
 