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В России хотят запретить МУС и уже ищут страны, которые откажутся от сотрудничества с судом в Гааге

володін

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил запретить МУС на территории РФ и ввести наказание за содействие организации. Страна также будет искать союзников, которые откажутся от суда в Гааге.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на Telegram-канал главы госдумы, передает Цензор.НЕТ.

"Необходимо разработать изменения в законодательство, запрещающие любую деятельность МУС на территории нашей страны, а также предусмотреть ответственность за содействие и поддержку МУС.

Важно организовать работу по заключению двухсторонних соглашений с дружественными странами, предусматривающих взаимный отказ от сотрудничества и содействия МУС.

У Верховного главнокомандующего Российской Федерации должно быть право на любые действия для защиты наших граждан в случае принятия международными структурами решений, противоречащих нормам Конституции России", - написал Володин.

Читайте также: НАТО оккупировало Украину, она стала колонией США, - спикер Госдумы РФ Володин

Автор: 

Гаага (298) россия (95489) Володин Вячеслав (72) Международный уголовный суд (233)


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Топ комментарии
+63
Забороніть відразу НАТО,а чого мєлочитися? Заборонили і все,нема НАТО 🤣
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25.03.2023 10:26
+56
Вони думають, якщо закриють очі, то їх не видно)
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25.03.2023 10:29
+37
Вони у себе скоро заборонять весь світ,бо він їм заважає "існувати"
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25.03.2023 10:26
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Правила форума Совет форумчан
"незнання законів не звільняє від їх виконання" 😂
колишньому прєдсєдатєлю фсб варто було б це знати
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25.03.2023 10:25 Ответить
Вони думають, якщо закриють очі, то їх не видно)
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25.03.2023 10:29 Ответить
Вони в домікє!
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25.03.2023 12:17 Ответить
в точку )))))
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25.03.2023 17:14 Ответить
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25.03.2023 13:51 Ответить
Володин написал, Гаага подтёрлась.
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25.03.2023 10:25 Ответить
щось слабко він... Міг одразу запропонувати указом пуйла скасувати ООН та відкликати нібендзю у село Кукуєвo.
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26.03.2023 00:57 Ответить
И отменить закон всемирного тяготения. Не будет гордая рабссея жить по буржуйским законам!
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26.03.2023 11:06 Ответить
Вспомнилась футбольная кричалка - "Атакуй не атакуй, все равно получишь йух" )
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25.03.2023 10:25 Ответить
Вони у себе скоро заборонять весь світ,бо він їм заважає "існувати"
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25.03.2023 10:26 Ответить
ну так у кожній порядній психлікарні пацієнти насамперед забороняють санітарів та лікарів
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26.03.2023 01:00 Ответить
Забороніть відразу НАТО,а чого мєлочитися? Заборонили і все,нема НАТО 🤣
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25.03.2023 10:26 Ответить
Та, чого там, одразу ООН.
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25.03.2023 11:48 Ответить
від заборони кацапами ООН паРаша-мацковія втратить одну з трибун пропаганди свого сруцького міра !!!
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25.03.2023 11:55 Ответить
Так це, якщо подумати. А, як вони думають, хіба Ви не бачите?
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26.03.2023 08:45 Ответить
Австрия уже готова арестовать путина и володина.
Володин садится в бомбардировщик бомбить Австрию ?
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25.03.2023 10:28 Ответить
Володін сідає на пляшку, щоб відбомбитися рідким поносом.
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25.03.2023 11:31 Ответить
Більш логічно заборонити росію з усіма її людожерськими "законами" і проявами.
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25.03.2023 10:34 Ответить
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25.03.2023 10:40 Ответить
Цікаве інтерв'ю.
«У нас є всі можливості й всі шанси розгромити росію на полі бою», - генерал Віктор Муженко
https://fakty.ua/417163-quot-u-nas-est-vse-vozmozhnosti-i-vse-shansy-razgromit-rossiyu-na-pole-boya-quot---general-viktor-muzhenko
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25.03.2023 10:44 Ответить
Країна - помийка продовжує бикувати. Ц
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25.03.2023 10:44 Ответить
хай вАлодін визначе вже Добро-екстремізмом, а поняття Правди!-проявом тероризму!,, феєричний Довбойоб!,),в принципі як і все інше населення московії,
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25.03.2023 10:45 Ответить
Ну то відгородіться від усього світу бетонним муром і не вилазьте з свого свинарника, то ніхто вас там і не чіпатиме
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25.03.2023 10:46 Ответить
Не иначе как операция спасти обосравшегося ***** путем принятия "гениальных" решений. А убрать его и хоть как-то вернуться в цивилизацию - это никак невозможно, ведь для этого мозги нужны
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25.03.2023 10:47 Ответить
Чим ближче кінець імперії, тим божевільніші її закони (Марк Туллій Цицерон)
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25.03.2023 10:48 Ответить
Думаю, наступним кроком має бути заборона дії закону всесвітнього тяжіння, щоб кацапські збиті самальоти не падали. До дружніх країн можна занести КНДР, які в свою чергу можуть запропонувати кацапам заборонити Сонцю світити вдень, щоб їхні "кацманавти" могли яисаджуватися вдень, а не лише по ночах.
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25.03.2023 10:51 Ответить
Что су#и ))) - сцикотно ?! )))
Вяличте не помогает ??? ))))
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25.03.2023 10:56 Ответить
кацапы они такие кацапы
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25.03.2023 10:57 Ответить
Зразу хай заборонить на терріторії мордору всі західні речі і технології. Крім лаптей і балалайки там нічого не залишиться, хоча і це крадене у інших народів.
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25.03.2023 10:59 Ответить
Чому..ще репа й може березовий сік, ягель, мох..гриби, які інколи їстівними бувають..бояра..
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25.03.2023 11:05 Ответить
Ого скільки скреп у кацапів!!!
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25.03.2023 12:31 Ответить
балалайка теж крадена
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25.03.2023 16:18 Ответить
Простіше скласти перелік їх власних досягнень.
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25.03.2023 16:37 Ответить
Що буде коли старого підора повяжуть, кончать - боротьба за табуретку, цей клоун кричатиме найоголосніше шо він нідочого. бидло спочатку буде дезорганізоване потім видихне з полегшенням. Все це було коли сралін подох.
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25.03.2023 11:02 Ответить
у відповідь МКС повинен заборонити росію
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25.03.2023 11:03 Ответить
i nadsypatj 7-metrovym sloem xlorki.
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26.03.2023 01:03 Ответить
...та реабілітувати 3 рейх і злочини гітлерівської Германії.
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25.03.2023 11:03 Ответить
валодін- це внук валоді членіна??
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25.03.2023 11:09 Ответить
Напис на загоні страуса:
"Птаха не лякати, бо підлога з бетону!"
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25.03.2023 11:11 Ответить
Профани дістали в руки державу із 150 млн нас і найбільшими ресурсами і тепер кожен день років 25 уже чудять - те саме шо було в 1917
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25.03.2023 11:31 Ответить
Нащо напівміри?
Треба "отмєніть".
Видати указ, що немає ніякого МКС. В природі не існує.
І діяти відповідно.
Русня, ви ж це вмієте - жити у вигаданому світі.
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25.03.2023 11:38 Ответить
скоро на прашке московии все запретное будет............давайте *********** пользуйтесь своим импортзамещением...............
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25.03.2023 11:38 Ответить
Доречі..а чим вони вату будуть імпортозаміщувати? Бавовна росте на мокшандії тільки з благословення Бововнятко..чи то натяк???
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25.03.2023 16:41 Ответить
ордер мкс це фейк і правильно друзі путіна кажуть що його не виконуватимуть.

але є одне але.))

будь-який фейк стає фейком чи реальністю ЧЕРЕЗ НАШІ ДІЇ.

якщо якась країна візьме фейковий ордер І НА ЙОГО ПІДСТАВІ ЗААРЕШТУЄ ЧИ ХОЧА Б НАЛЯКАЄ АРЕШТОМ ПУТІНА то відразу фейковий ордер перестає бути фейковим, він стає реальним.

отже, в результаті все скотиться до того прогноза який я давав в 2008 році - тільки сила здатна подолати силу зла.

якщо цивілізований світ домовиться і почне агресивно гнобити путіна, росію, росіян і друзів путіна, друзів росії та друзів росіян то відразу все стане на свої місця і боротьба добра зі злом заграє новими фарбами.
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25.03.2023 11:39 Ответить
Ні, не фейк, реальний ордер на арешт.
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26.03.2023 02:30 Ответить
давайте дочекаємося саміту брікс в пар і ви мені напишете слова про те як ви були неправі і як я був правий, добре?

тільки не забудьте.
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26.03.2023 12:32 Ответить
Ти дурачок чи просто кацап? Який нах саміт брікс?
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26.03.2023 12:50 Ответить
Ім би панєдєльнікі взять і атмєніть (с)
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25.03.2023 11:45 Ответить
Кремлівська бункерна воша обісралась з переляку і дала команду своїм блюдолизам гавкати на усе, що шевелиться. Які ж вони жалюгідні.
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25.03.2023 12:31 Ответить
Заборонити МКС - то якось по ніщебродськи для рєпоїдів, треба відразу визнати терористичною організацією.
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25.03.2023 12:31 Ответить
Заборонити мкс - все одно що заборонити всі 120 з лишнім країни, які є його учасниками. І як це буде?
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25.03.2023 12:39 Ответить
Угорщина (Орбан,Сіярто)відмовилась
Зате прутіна заарештувати погодилась Вірменія
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25.03.2023 14:40 Ответить
в желтом доме без перемен,
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25.03.2023 14:46 Ответить
Ну чому..вони пішли поглиблювати, занурюють своє болото до центру Землі..
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25.03.2023 16:44 Ответить
В положении моём лишь чудак права качает
Доктор, если осерчает, так упрячет в "жёлтый дом"
Всё зависит в доме оном от тебя от самого
Хочешь, можешь стать Будённым, хочешь, лошадью его!

У меня мозги за разум не заходят, верьте слову
Задаю вопрос с намёком, то есть, лезу на скандал
"Если б Кащенко, к примеру, лёг лечиться к Пирогову
Пирогов бы без причины резать Кащенку не стал!"

описание ситуации от поэта
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25.03.2023 15:20 Ответить
кацапйдолбооби, ви вітер не пробували забороняти? або сніг і мороз.
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25.03.2023 15:23 Ответить
Забороніть вже зразу ООН, під егідою якого працює МКС (це - одна із структур ООН). До речі, можете самі вийти з ООН.
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25.03.2023 16:17 Ответить
мозги они тыщу лет назад запретили!
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25.03.2023 19:23 Ответить
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26.03.2023 11:01 Ответить
А чому тоді не заборонити закони Ньютона, Джоуля, рівняння Бернуллі і взагалі весь матаналіз, оскільки все це британці, німці та швейцарці ,
Коротше - гейєвропейці.
Немає у ********** того масштабу думки, а точніше масштабу її відсутності.
Так по дрібницях забороняють.
Хоча б Підріархат мацьковський спитали б. Ті вже сьогодні готові заборонити теорію еволюції (тобто всю ******* біологію), та й фізика їм не до вподоби. Мацковитським школярам треба закон божий вивчати, а не математику, фізику та біологію.
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26.03.2023 11:23 Ответить
вроде в 2005 куйло в гааге выступал и мус ему нравился. что же произошло
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26.03.2023 12:18 Ответить
Ну заборонила б Німеччина в 45 році Нюрбергський процесс. Це не означає, що нацистських злодіїв бі не судили та не повісили б.
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27.03.2023 07:49 Ответить
 
 