В России хотят запретить МУС и уже ищут страны, которые откажутся от сотрудничества с судом в Гааге
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил запретить МУС на территории РФ и ввести наказание за содействие организации. Страна также будет искать союзников, которые откажутся от суда в Гааге.
Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на Telegram-канал главы госдумы, передает Цензор.НЕТ.
"Необходимо разработать изменения в законодательство, запрещающие любую деятельность МУС на территории нашей страны, а также предусмотреть ответственность за содействие и поддержку МУС.
Важно организовать работу по заключению двухсторонних соглашений с дружественными странами, предусматривающих взаимный отказ от сотрудничества и содействия МУС.
У Верховного главнокомандующего Российской Федерации должно быть право на любые действия для защиты наших граждан в случае принятия международными структурами решений, противоречащих нормам Конституции России", - написал Володин.
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колишньому прєдсєдатєлю фсб варто було б це знати
Володин садится в бомбардировщик бомбить Австрию ?
«У нас є всі можливості й всі шанси розгромити росію на полі бою», - генерал Віктор Муженко
https://fakty.ua/417163-quot-u-nas-est-vse-vozmozhnosti-i-vse-shansy-razgromit-rossiyu-na-pole-boya-quot---general-viktor-muzhenko
Вяличте не помогает ??? ))))
"Птаха не лякати, бо підлога з бетону!"
Треба "отмєніть".
Видати указ, що немає ніякого МКС. В природі не існує.
І діяти відповідно.
Русня, ви ж це вмієте - жити у вигаданому світі.
але є одне але.))
будь-який фейк стає фейком чи реальністю ЧЕРЕЗ НАШІ ДІЇ.
якщо якась країна візьме фейковий ордер І НА ЙОГО ПІДСТАВІ ЗААРЕШТУЄ ЧИ ХОЧА Б НАЛЯКАЄ АРЕШТОМ ПУТІНА то відразу фейковий ордер перестає бути фейковим, він стає реальним.
отже, в результаті все скотиться до того прогноза який я давав в 2008 році - тільки сила здатна подолати силу зла.
якщо цивілізований світ домовиться і почне агресивно гнобити путіна, росію, росіян і друзів путіна, друзів росії та друзів росіян то відразу все стане на свої місця і боротьба добра зі злом заграє новими фарбами.
тільки не забудьте.
Зате прутіна заарештувати погодилась Вірменія
Доктор, если осерчает, так упрячет в "жёлтый дом"
Всё зависит в доме оном от тебя от самого
Хочешь, можешь стать Будённым, хочешь, лошадью его!
У меня мозги за разум не заходят, верьте слову
Задаю вопрос с намёком, то есть, лезу на скандал
"Если б Кащенко, к примеру, лёг лечиться к Пирогову
Пирогов бы без причины резать Кащенку не стал!"
описание ситуации от поэта
Коротше - гейєвропейці.
Немає у ********** того масштабу думки, а точніше масштабу її відсутності.
Так по дрібницях забороняють.
Хоча б Підріархат мацьковський спитали б. Ті вже сьогодні готові заборонити теорію еволюції (тобто всю ******* біологію), та й фізика їм не до вподоби. Мацковитським школярам треба закон божий вивчати, а не математику, фізику та біологію.