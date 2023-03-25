После боев с ВСУ оккупанты на юге готовятся к "жесту доброй воли", - Гуменюк

Силы обороны на юге выжимают из оккупантов "жест доброй воли". Россияне начинают мародёрить, готовя почву для побега.

Об этом заявила начальник Объединенного прессцентра сил обороны Юга Наталья Гуменюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал".

По ее словам, после боев с защитниками россияне начинают мародерить и отправлять награбленное в Россию.

"Уже даже жители Херсонщины как Правобережной, так и Левобережной знают "народную примету" - когда кафиры начинают переодеваться в гражданское и очень тщательно паковать все мародеренное и отсылать в обмен на поставку боеприпасов за "поребрик" свое имущество, - это как правило подготовка к тех же "жестов", - отметила Гуменюк.

Она добавила, что к этому приводит интенсивная боевая работа ВСУ.

"Мы говорили о том, что мы зачищаем полосу хотя бы в 30 километров для того, чтобы облегчить жизнь Правобережью", – подчеркнула она.

Напомним, недавно Владимир Зеленский заявлял, что в настоящее время контрнаступление ВСУ не может начаться из-за отсутствия вооружения.

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