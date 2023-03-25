После боев с ВСУ оккупанты на юге готовятся к "жесту доброй воли", - Гуменюк
Силы обороны на юге выжимают из оккупантов "жест доброй воли". Россияне начинают мародёрить, готовя почву для побега.
Об этом заявила начальник Объединенного прессцентра сил обороны Юга Наталья Гуменюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал".
По ее словам, после боев с защитниками россияне начинают мародерить и отправлять награбленное в Россию.
"Уже даже жители Херсонщины как Правобережной, так и Левобережной знают "народную примету" - когда кафиры начинают переодеваться в гражданское и очень тщательно паковать все мародеренное и отсылать в обмен на поставку боеприпасов за "поребрик" свое имущество, - это как правило подготовка к тех же "жестов", - отметила Гуменюк.
Она добавила, что к этому приводит интенсивная боевая работа ВСУ.
"Мы говорили о том, что мы зачищаем полосу хотя бы в 30 километров для того, чтобы облегчить жизнь Правобережью", – подчеркнула она.
Напомним, недавно Владимир Зеленский заявлял, что в настоящее время контрнаступление ВСУ не может начаться из-за отсутствия вооружения.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C Правець
Слово любіть кацапською - має значення я люблю ребенка, мужа, кошку..они любят и березки и варенье и бояру..А в нас можна любити Батьківщину, але кохати чоловіка чи дружину.
Так з вашим столбняком. Подобається слово? То не стовбичте тут, не застіть сонце.
І виконайте свою обіцянку, ото не відповідайте мені більше. Чи у Вас дифіцит спілкування?
Доречі, я Вам нічого не обіцяв. Я сказав, що сперечатися з Вами я не хочу (бо немає сенсу), але повинна ж бути якась справедливість? Чому це Вам можна тут всіх повчати, а іншим зась? Будьте скромнішими. )
Порохоботський сегмент вибухає після справді цікавого ,повчального й сенсаційного інтерв'ю Муженка.
Але на Цензорі лиш справді актуальні новини:
-кацапи крадуть зерно
-кацапи боряться з МКС
-кацапи скоро втечуть з півдня...
🙈🙉🙊
Розумію ігнорування інтерв'ю Назарова.Муженко теж не такий ?
В Україні не так і багато толкових генералів.
скільки отримав за висер?
Як у нас кажуть : " Ко ся всрав? -Невістка!,
Та її туй не є? - А плащик то висить!!!"
Бобіки, моліть Бога, щоб як усе закінчиться(а воно рано, чи пізно закінчиться), ви зі своїм бобіком не висіли поряд з ху..лом....
Тут такі не приживаються.
- Відповідь є?
- Не знаю. Це ж було передбачено цими замислами. До 2019 року там завжди проводили перевірки та тренування. Коли їх зняли? Чому їх не було? Як готували? Дуже багато запитань.
- Залужний сказав мені особисто, що «це рішення президента, щоб ви залишили пункт управління». Не знаю, президента це рішення чи ще чиєсь. Відповів йому: «Раз так, значить, так». Не знаю, кому я створив незручності. Може, тим, що категорично не сприймав перемовини з ворогом, які тоді вели. Можливо, позбавляв когось певного комфорту прийняття рішень або опосередковано впливав на якісь рішення.
А куди саме, бо Херсонщиною москалі їхали як на параді?
если это расчитано на деморализацию врага, то пусть постит свое ИПСО в кацапо-каналах телеграма
все эти прессцентры - это тупо "осваивание" части оборонного бюджета, создание малополезного информационного шума
я могу быть не правым, но я имею право на свое мнение. я написал: "я не понимаю".
Звертання на ВИ, (в моєму розумінні) збільшує дистанію, і не дає можливості дохідливо пояснити, де Ви не праві. Тому, якщо Вам так зручніше, пояснюю, що я хотів сказати...
Ви не праві у своїх висловлюваннях по пресцентру...
Якщо Ви, безпосередньо, не задіяні в їхній роботі(якщо задіяні - тим паче), притримайте свої категоричні судження про їхню роботу коло себе, і не показуйте свою некомпетентність на людях.. Тим більше, якщо це офіційна позиція.. Всі нюанси вияснимо після ПЕРЕМОГИ.
Добре?
Ще раз прошу вибачити за різкі вислови...
Дякую!
да, я далек от работы прессцентров.
учитывая то словоблудие, что регулярно льется от всех этих прессцентров, я не считаю их работу нужной и полезной для страны. иногда им лучше молчать, чем говорить.
та-да, некомпетентность прессцентров - это, получается, хорошо. я Вас понял
ИПСО очень посредственное. пользы от него - ноль. а бюджет пилится.
к сожалению, у нас почти нет информационной политики, есть информационное словоблудие, лицемерие.
а еще у нас любят заниматься пустопорожним обвинением пАпередников, политических конкурентов, поиском надуманной зрады.
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То кацапи так стрес знімають.
Я уверен, что кацапы будут жёстко биться за эти территории без каких-то мутных уходов, хотя бы потому что это двери в Крым.