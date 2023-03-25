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Новости Агрессия России против Украины Война
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После боев с ВСУ оккупанты на юге готовятся к "жесту доброй воли", - Гуменюк

гуменюк,наталя

Силы обороны на юге выжимают из оккупантов "жест доброй воли". Россияне начинают мародёрить, готовя почву для побега.

Об этом заявила начальник Объединенного прессцентра сил обороны Юга Наталья Гуменюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал".

По ее словам, после боев с защитниками россияне начинают мародерить и отправлять награбленное в Россию.

"Уже даже жители Херсонщины как Правобережной, так и Левобережной знают "народную примету" - когда кафиры начинают переодеваться в гражданское и очень тщательно паковать все мародеренное и отсылать в обмен на поставку боеприпасов за "поребрик" свое имущество, - это как правило подготовка к тех же "жестов", - отметила Гуменюк.

Она добавила, что к этому приводит интенсивная боевая работа ВСУ.

"Мы говорили о том, что мы зачищаем полосу хотя бы в 30 километров для того, чтобы облегчить жизнь Правобережью", – подчеркнула она.

Напомним, недавно Владимир Зеленский заявлял, что в настоящее время контрнаступление ВСУ не может начаться из-за отсутствия вооружения.

Также читайте: Силы обороны юга о взрывах в Севастополе: Сезон "боевых карасей" только начинается

мародерство (461) оккупация (10135) Гуменюк Наталья (577) Херсонская область (4749)


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Топ комментарии
+26
Ми тоді розглядали різні пропозиції: які здійснити маневри, де посилити якесь угруповання, а звідки позбирати на інші ділянки, де знайти сили й засоби, щоб прикрити Київський та Чернігівський напрямки. Коли я почув пропозицію, що нам всім потрібно відійти на правий берег Дніпра (це було запропоновано на пункті управління - не в приватній розмові, а в присутності військовослужбовців, які там знаходились), а лівий залишити, зі мною ледве правець не стався. Як так - ми на третій-п'ятий день війни вже передбачаємо такий відхід? Це те, чого добивається путін. Які були б наслідки, якби ми спробували відвести війська? Взагалі важко навіть спрогнозувати.
https://fakty.ua/417163-quot-u-nas-est-vse-vozmozhnosti-i-vse-shansy-razgromit-rossiyu-na-pole-boya-quot---general-viktor-muzhenko
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25.03.2023 10:55
+25
Отут воно зняло міни
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25.03.2023 10:58
+15
екстрасенс гамнонюк...
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25.03.2023 10:53
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екстрасенс гамнонюк...
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25.03.2023 10:53 Ответить
Вангомнюк...
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25.03.2023 11:08 Ответить
вагіноМнюк!
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25.03.2023 15:39 Ответить
Ну зачем же так нежно???
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25.03.2023 19:23 Ответить
Ми тоді розглядали різні пропозиції: які здійснити маневри, де посилити якесь угруповання, а звідки позбирати на інші ділянки, де знайти сили й засоби, щоб прикрити Київський та Чернігівський напрямки. Коли я почув пропозицію, що нам всім потрібно відійти на правий берег Дніпра (це було запропоновано на пункті управління - не в приватній розмові, а в присутності військовослужбовців, які там знаходились), а лівий залишити, зі мною ледве правець не стався. Як так - ми на третій-п'ятий день війни вже передбачаємо такий відхід? Це те, чого добивається путін. Які були б наслідки, якби ми спробували відвести війська? Взагалі важко навіть спрогнозувати.
https://fakty.ua/417163-quot-u-nas-est-vse-vozmozhnosti-i-vse-shansy-razgromit-rossiyu-na-pole-boya-quot---general-viktor-muzhenko
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25.03.2023 10:55 Ответить
Правець?? Всі приколи гугл перекладу)) мокші нас ніколи не зрозуміють))..а мав би ледь не остовпіти..
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25.03.2023 11:14 Ответить
Розумна! Аж страшно! )

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C Правець
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25.03.2023 11:37 Ответить
Не сперечаюсь. Але правець - то інфекційне захворювання. Чи Ви на щось натякаєте?
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25.03.2023 13:15 Ответить
Галичанин би сказав «шляг трашив».
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25.03.2023 13:22 Ответить
Правець - "столбняк" москальскою. То що в цій фразі "зі мною ледве правець не стався" було не так?
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25.03.2023 13:57 Ответить
В тому, що українські слова на мокшанські дослівно не перекладаються!!

Слово любіть кацапською - має значення я люблю ребенка, мужа, кошку..они любят и березки и варенье и бояру..А в нас можна любити Батьківщину, але кохати чоловіка чи дружину.

Так з вашим столбняком. Подобається слово? То не стовбичте тут, не застіть сонце.

І виконайте свою обіцянку, ото не відповідайте мені більше. Чи у Вас дифіцит спілкування?
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25.03.2023 15:42 Ответить
дифіцит 😁
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25.03.2023 16:41 Ответить
Цікаво, в якому це ВУЗі навчають такій філології? Якась вона у Вас кострубата... )))
Доречі, я Вам нічого не обіцяв. Я сказав, що сперечатися з Вами я не хочу (бо немає сенсу), але повинна ж бути якась справедливість? Чому це Вам можна тут всіх повчати, а іншим зась? Будьте скромнішими. )
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25.03.2023 20:59 Ответить
Отут воно зняло міни
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25.03.2023 10:58 Ответить
До Оману були
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25.03.2023 14:50 Ответить
А, по питанню зуба це тобі сюди - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ

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25.03.2023 16:05 Ответить
прикінь
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25.03.2023 14:56 Ответить
Що вона несе куйню про росіян, котрі "мародерами" народжуються і є ними тисячоліттями.???Ото і є "зелене "уміще" зелених не лохів" при владі в Україні.
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25.03.2023 11:00 Ответить
М-де.....
Порохоботський сегмент вибухає після справді цікавого ,повчального й сенсаційного інтерв'ю Муженка.
Але на Цензорі лиш справді актуальні новини:
-кацапи крадуть зерно

-кацапи боряться з МКС

-кацапи скоро втечуть з півдня...
🙈🙉🙊
Розумію ігнорування інтерв'ю Назарова.Муженко теж не такий ?
В Україні не так і багато толкових генералів.
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25.03.2023 11:05 Ответить
Г..но, з порожніми акаунтами...

скільки отримав за висер?

Як у нас кажуть : " Ко ся всрав? -Невістка!,

Та її туй не є? - А плащик то висить!!!"

Бобіки, моліть Бога, щоб як усе закінчиться(а воно рано, чи пізно закінчиться), ви зі своїм бобіком не висіли поряд з ху..лом....
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25.03.2023 11:54 Ответить
З зелених жополизів ?
Тут такі не приживаються.
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25.03.2023 13:05 Ответить
це хто сказав? Зєлєбобік?
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25.03.2023 15:02 Ответить
100% найближчим часом буде жест доброї волі
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25.03.2023 11:05 Ответить
Буде атріцатєлтноє наступлєніє
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25.03.2023 11:09 Ответить
Аж ціла"Начальниця об"єднаного пресцентру сил оборони півдня..." Оце людина влаштувалась, а у начальниці ще й підлеглих "трошки" є. Нераціональне витрачання сил і засобів, як по тлумачному словнику.
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25.03.2023 11:09 Ответить
Нужно в бытовую технику встраивать взрывчатку. Чтобы она взрывалась в росийских домах куда притащили смародеренные вещи
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25.03.2023 11:10 Ответить
А еще лучше когда мародеренные вещи начнут взрываться на росийской почте. Пару таких взрывов и оркам запретят возить украденные вещи домой. А как знаем рашисты ради наживы и пришли на войну. Не будет наживы не будет и добровольцев воевать
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25.03.2023 11:16 Ответить
Логічно.
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25.03.2023 11:18 Ответить
«А де засоби протиповітряної оборони, які мали стояти вздовж узбережжя Київського моря з однієї сторони в постійному режимі чергування? Вони ж були там, а інші б виходили при загрозі?» Бо знав, що був створений так званий «шилочний дивізіон» протиповітряної оборони («Шилка» - це зенітна самохідна установка радянського виробництва ЗСУ 23−4), який стояв по лівому берегу водосховища (Київське море шириною до 20 кілометрів - з одного берега засоби ППО його не перекривали).

- Відповідь є?

- Не знаю. Це ж було передбачено цими замислами. До 2019 року там завжди проводили перевірки та тренування. Коли їх зняли? Чому їх не було? Як готували? Дуже багато запитань.
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25.03.2023 11:12 Ответить
Чому так сталося? Точно знаю, що бойові офіцери дуже раділи, що ви там. Невже нікому не потрібні ваш досвід, ваше знання «матчастини», ваша фаховість?

- Залужний сказав мені особисто, що «це рішення президента, щоб ви залишили пункт управління». Не знаю, президента це рішення чи ще чиєсь. Відповів йому: «Раз так, значить, так». Не знаю, кому я створив незручності. Може, тим, що категорично не сприймав перемовини з ворогом, які тоді вели. Можливо, позбавляв когось певного комфорту прийняття рішень або опосередковано впливав на якісь рішення.
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25.03.2023 11:18 Ответить
Цілком можливо. Може статися така ж ситуація як з Харківщиною. З Харківщини перекинули багато військ у Херсонську область, бо не чекали наступ на Харківщину, а з півдня постійно знімають для затикання дір на Донбасі.
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25.03.2023 11:31 Ответить
"З Харківщини перекинули багато військ у Херсонську область"

А куди саме, бо Херсонщиною москалі їхали як на параді?
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25.03.2023 11:42 Ответить
З Харківщини москалі перекинули багато своїх військ у Херсон, бо всі казали, що ЗСУ планує контрнаступ на Херсон. Але після такого ослаблення харківського угруповання терористів, ЗСУ пішли в контратаку на Харківщину. Так зрозуміліше?
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25.03.2023 11:52 Ответить
Все одно ніхєра не зрозумів! Ви про чиї війська пишете? В першому пості, як я зрозумів, про ЗСУ, в другому про москалів. В наступному знов про ЗСУ, але якось дивно - то з Харківщини на Херсонщину, то навпаки...
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25.03.2023 12:46 Ответить
В першому пості я про москалів писав. Москалі захопили Харківщину? Захопили. А потім всі трубили, що ось-ось ЗСУ піде в контрнаступ на Херсонщині. І москалі з харківського напрямку перекинули багато військ на південь. Що дало змогу ЗСУ швидко відвоювати Харківщину. А тепер багато російських військ перемелюють на Донбасі. Тому вони постійно вимушені з півдня підтягувати підсилення. При цьому південне кацапське угруповання стає все слабшим і слабшим. І в один прекрасний день південь можна буде відвоювати за один тиждень, як і Харківщину. Бо сил у кацапів там не залишиться для захисту позицій.
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25.03.2023 12:57 Ответить
Я кінцево заплутався. Ну то й хай. Не бачу сенсу розбиратися в нюансах Ваших дописів... )
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25.03.2023 13:52 Ответить
А Ви можете навести номери частин які по-вашому перекидуються туди-сюди. Конкретно з Херсонщини орки пішли тільки через ті два мости, які в подальшому могли бути зруйновані і в оточенні опинилися б 5 полків і 3 бригади. У орків багато частин і з'єднань так що в них немає причин для якихось передислокацій. А казки про те що у них немає сил залиште при собі тому що до ворога, який захопив 20% нашої території, треба відноситися реально.
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25.03.2023 13:58 Ответить
ну на кінець березня 2022 року ворог захопив ще пів сумської, київської, чернігівської і харківської областей. де ті кацапські частини, які були там? і чому вони не залишилися на захоплених позиціях, адже за вашими словами, у них дуже багато частин і з'єднань? Так, багато, але не безліч. І вони зменшуються. Кацапи переходять на все більш застарілі зразки озброєння, а Укрраїна отримує все більш розвинені та новітні. Динаміка позитивна є. Оце і є реальність. а що буде далі - ніхто не знає. і статися може будь що.
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25.03.2023 14:06 Ответить
Живу за 32 км від кордону в Сумській області і ,на відміну від деяких дописувачів, все це бачив. Ви можете знайти результати виборів 2020 року в південно-східних 8-и областях за опзж. Саме ці області і цікавлять орків і в 6-и з них вони воюють бо до Миколаївської і Одеської не можуть доступиться. А в нас трохи не той склад населення і орки не дуже впиралися і без підкріплення і майже організовано відступили. Звісно, ці ВИВЕДЕНІ частини перекинуті на інші ділянки (наприклад 4-а танкова зараз на північному сході). Ви ж вели мову про передислокацію між Херсонською і Харківською областями, це ж різні речі. І не пишіть "на кінець березня 2022 року ворог захопив ще пів сумської"області. Якраз в кінці березня область звільнили і завтра рівно рік як 93-я звільнила містечко.
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25.03.2023 14:49 Ответить
А на початку повномасштабного вторгнення всі українські війська були стягнуті до Києва і до Харкова. А Донбаський фронт залишили на місці. Було дуже важливо втримати великі міста. Тому південь легко був втрачений.
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25.03.2023 11:58 Ответить
та да! особливо це було видно по тому як в харкові і києві люди ГОЛИМИ руками зупиняли орків! видумуй кращу дурню на оправдання тупого зечма! і себе коханого!
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25.03.2023 15:47 Ответить
"Начальниця Об'єднаного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк" - я не понимаю, зачем эти люди получают зарплату.

если это расчитано на деморализацию врага, то пусть постит свое ИПСО в кацапо-каналах телеграма
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25.03.2023 11:48 Ответить
вообщето она Начальник ПРЕССЦЕНТРА и озвучивает только ту инфу, которую ей дают с ОП и ГШ, а не отсебятину... или она должна официальную инву с ОП и ГШ выдавать ТГ?
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25.03.2023 12:04 Ответить
про отсебятину я ничего не говорил.
все эти прессцентры - это тупо "осваивание" части оборонного бюджета, создание малополезного информационного шума
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25.03.2023 12:28 Ответить
ти не правий (ду...к, інакше кажучи)
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25.03.2023 12:33 Ответить
я Вам не ТЫкал. я не переходил на личности и Вас не оскорблял.

я могу быть не правым, но я имею право на свое мнение. я написал: "я не понимаю".
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25.03.2023 13:29 Ответить
ПробачТЕ, пане... Я не хотів Вас образити...

Звертання на ВИ, (в моєму розумінні) збільшує дистанію, і не дає можливості дохідливо пояснити, де Ви не праві. Тому, якщо Вам так зручніше, пояснюю, що я хотів сказати...

Ви не праві у своїх висловлюваннях по пресцентру...

Якщо Ви, безпосередньо, не задіяні в їхній роботі(якщо задіяні - тим паче), притримайте свої категоричні судження про їхню роботу коло себе, і не показуйте свою некомпетентність на людях.. Тим більше, якщо це офіційна позиція.. Всі нюанси вияснимо після ПЕРЕМОГИ.

Добре?

Ще раз прошу вибачити за різкі вислови...

Дякую!
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25.03.2023 15:14 Ответить
оки.
да, я далек от работы прессцентров.
учитывая то словоблудие, что регулярно льется от всех этих прессцентров, я не считаю их работу нужной и полезной для страны. иногда им лучше молчать, чем говорить.

та-да, некомпетентность прессцентров - это, получается, хорошо. я Вас понял
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25.03.2023 15:26 Ответить
Таки так, але не зовсім... . Просто, це так звана ІПСО, вони озвучують деколи те, що ПОВИННІ сказати... І все. А решту від "лукавого"....
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25.03.2023 17:00 Ответить
ну вот мы и вернулись к тому, с чего начинали...
ИПСО очень посредственное. пользы от него - ноль. а бюджет пилится.
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25.03.2023 17:33 Ответить
Олександр, напевно, ми не зрозуміли один одного - тому краще закінчити цей диспут...
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25.03.2023 19:40 Ответить
то есть по-твоему в военное время информационной политикой внутри страны должны лично заниматься Президент и Глава ГШ?
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25.03.2023 12:46 Ответить
я такого не говорил...
к сожалению, у нас почти нет информационной политики, есть информационное словоблудие, лицемерие.
а еще у нас любят заниматься пустопорожним обвинением пАпередников, политических конкурентов, поиском надуманной зрады.
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25.03.2023 13:01 Ответить
якась дурня.
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25.03.2023 12:04 Ответить
Подивимося. Чесно кажучи, для мене усі речники з їх вангуваннями вже на рівні Арестовича, тож дивитимуся суто на факти.
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25.03.2023 12:22 Ответить
"За її словами, після боїв з оборонцями росіяни починають мародерити та відправляти награбоване у Росію."
====
То кацапи так стрес знімають.
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25.03.2023 12:25 Ответить
Ну пока что жест доброй воли на Юге делали только ВСУ в начале войны.
Я уверен, что кацапы будут жёстко биться за эти территории без каких-то мутных уходов, хотя бы потому что это двери в Крым.
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25.03.2023 12:48 Ответить
Смешно) а что тогда был уход из Херсона, если не жест доброй воли?)
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25.03.2023 21:51 Ответить
Проблемы с логистикой из-за широченной реки. Есть что-то аналогичное рушащее логистику на Правобережью и Приазовье?
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25.03.2023 22:23 Ответить
Москалик, ты имел в виду левобережье?) на правом берегу Херсон)
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26.03.2023 11:52 Ответить
Какая нахер разница, дебилоид. Я вопрос задал. Отвечать на него будешь или съехать решил?
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26.03.2023 12:47 Ответить
Обоссанная русня, ты никто чтобы спрашивать) можешь только просить.
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26.03.2023 13:34 Ответить
Заграницу сбежао, скотина вышиватная и кудахтает про русню
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26.03.2023 13:42 Ответить
кто из наших оттуда? можете подтвердить?
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25.03.2023 16:45 Ответить
ванга в пагонах. русня мародерить не для "жесту доброї волі", а тому що вони по другому не можуть, просто вони такі.
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25.03.2023 17:05 Ответить
Збрехала раз, то хто ж тобі повірить?
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25.03.2023 18:13 Ответить
От цікаво, яка зарплата в цієї шмари? Мабуть 100+. Адже ж вона на передку. Це 100 кусків бойових плюс за звання мінімум 50 кусків. От так. Не на фронт потрібно йти. Потрібно йти в пресцентр. І чому моя країна дає гроші на оплату таких шмар ніяк не розумію.
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25.03.2023 18:35 Ответить
 
 