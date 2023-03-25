У 37% украинцев за год кто-то погиб или был ранен на войне, - опрос Центра Разумкова
37% украинцев имеют близких или знакомых, которые после начала полномасштабного вторжения РФ получили ранения или погибли на войне.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова, сообщает Цензор.НЕТ.
Вопрос, на который отвечали респонденты, звучал так: "У Вас есть родственники или близкие знакомые (военные или гражданские), которые погибли или были ранены в результате военных действий или обстрелов после 24 февраля 2022 года?".
У 28% опрошенных есть близкие родственники или члены семьи, которые после 24 февраля 2022 года выехали за границу и на время проведения опроса все еще там находились.
20% - имеют близких родственников или членов семьи, которые после 24 февраля 2022 года выехали за границу и на время проведения опроса уже вернулись в Украину (при этом 8% имеют и родственников, которые до сих пор находятся за границей, и уже вернувшихся родственников).
Среди опрошенных, чьи близкие родственники или члены семьи жили или живут за границей, чаще всего как страну их пребывания назвали Польшу (47%), Германию (18,5%) и Чехию (9%).
Опрос был проведен методом face-to-face с 22 февраля по 1 марта. Ошибка не превышает 2,3%.
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Treba peremogty u viyni, potim SBU mae perelovyty i znysh4yty vs'u agenturu, vsih korumpovanyh kacaps'kyh agentiv-oligarhiv, til'ky potim mojna govoryty pro shos', til'ky potim.
И что вас так возмутило, вам кажется, что слишком много? Или слишком мало? Я живу за десять тыс. км от Украины и то лично знаю человека, который погиб, например мой двоюродный брат.
до чого тут статистика? статистика оперує конкретними даними, натомість подібна "соціологія" не дає навіть орієнтовних результатів, бо в залежності від вибірки буде надто значна й похибка...
дослідження некоректне...
кацапи обов'язково заюзають цю *****... заголовки виглядатимуть приблизно так "37 процентов украинцев потеряли близких на войне"