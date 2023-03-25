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Новости Война
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У 37% украинцев за год кто-то погиб или был ранен на войне, - опрос Центра Разумкова

кладовище,цвинтар

37% украинцев имеют близких или знакомых, которые после начала полномасштабного вторжения РФ получили ранения или погибли на войне.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова, сообщает Цензор.НЕТ.

Вопрос, на который отвечали респонденты, звучал так: "У Вас есть родственники или близкие знакомые (военные или гражданские), которые погибли или были ранены в результате военных действий или обстрелов после 24 февраля 2022 года?".

У 28% опрошенных есть близкие родственники или члены семьи, которые после 24 февраля 2022 года выехали за границу и на время проведения опроса все еще там находились.

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20% - имеют близких родственников или членов семьи, которые после 24 февраля 2022 года выехали за границу и на время проведения опроса уже вернулись в Украину (при этом 8% имеют и родственников, которые до сих пор находятся за границей, и уже вернувшихся родственников). 

Среди опрошенных, чьи близкие родственники или члены семьи жили или живут за границей, чаще всего как страну их пребывания назвали Польшу (47%), Германию (18,5%) и Чехию (9%).

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Опрос был проведен методом face-to-face с 22 февраля по 1 марта. Ошибка не превышает 2,3%.

опрос (2825) смерть (9218) Центр Разумкова (229) потери (4380)


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Топ комментарии
+14
Саме страшне що 90% не повяжуть свої вибори 2019 і 2010 із цим результатом - вони скажуть "за 30 років всі були одинакові" або це все винний хто завгодно
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25.03.2023 11:27
+8
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25.03.2023 11:33
+4
Выборы в нашей стране ни на что не влияют. Абсолютно. Кого не выбери - Украина всегда будет плохо жить. Меня поражает, как некоторые люди верят в какие-то мифические выборы, которые могут что-то улучшить.
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25.03.2023 11:54
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Це фото дуже сподобається московитам.
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25.03.2023 11:25 Ответить
Саме страшне що 90% не повяжуть свої вибори 2019 і 2010 із цим результатом - вони скажуть "за 30 років всі були одинакові" або це все винний хто завгодно
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25.03.2023 11:27 Ответить
Выборы в нашей стране ни на что не влияют. Абсолютно. Кого не выбери - Украина всегда будет плохо жить. Меня поражает, как некоторые люди верят в какие-то мифические выборы, которые могут что-то улучшить.
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25.03.2023 11:54 Ответить
tak i e, u vas na Moskovii, a u nas, na Rusi, vybory vplyvaut' - insha sprava, sho koly obyraly pro-ukrains'ki syly, to FSB-shna agerntura odrazu pochynala robyty kozni, yak pryklad - otruennya Yush4enka
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25.03.2023 12:04 Ответить
a bil'she i ne jyly, troha pry Ush4enku i polnym pzdcom, yakyi vlashtuvaly kacaps'ka agentura, a yak skynuly Yanukovycha - to i viyna odrazu... real'no j, bez pereshkod, patriotychnoi vlady ne bulo nikoly! NIKOLY!

Treba peremogty u viyni, potim SBU mae perelovyty i znysh4yty vs'u agenturu, vsih korumpovanyh kacaps'kyh agentiv-oligarhiv, til'ky potim mojna govoryty pro shos', til'ky potim.
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25.03.2023 12:12 Ответить
дешевый способ снять с себя ответственность, - небось и за кучмов, и порохов с зеленью голосовал???
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25.03.2023 12:40 Ответить
На последние выборы не ходил. А во времена Кучмы я по возрасту голосовать не мог.
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25.03.2023 13:07 Ответить
Ти забув одну людину яка при владі була і при кучмі,і при ющенко, і при януковичі, і при якому всі суді, менти, прокурори не понесли відповідальності
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25.03.2023 12:06 Ответить
ЮЛЯ !!!
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25.03.2023 19:22 Ответить
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25.03.2023 11:33 Ответить
Бог йому і його дітям суддя! Ізраїль від Бога не сховає!
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25.03.2023 13:23 Ответить
А если к этому числу добавить умерших от сердечнососудистых и обострения хроники, которые без войны жили бы и жили....
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25.03.2023 11:42 Ответить
Загальні втрати в нас більші,ніж в москалів.В москалів цивільне населення,практично не гине на війні.
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25.03.2023 11:47 Ответить
rosiya dosi na pershomu misci po coronavirusu... vin vje pryhlopnum 400k kacapiv
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25.03.2023 12:06 Ответить
А причому тут коронавірус?
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25.03.2023 12:26 Ответить
tretiy zakon N'utona: "diya dorivn'ue protydii"... nish4o ne lyshaet'sya bez vidpovidi, prosto vidpovis' pryhodyt' zvidty, zvidky my ne ochikuemo
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25.03.2023 12:34 Ответить
шо за каракулі у коментарях? не вмієте шрифтами користуватись? а що тоді вмієте? писати? є сумніви...
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25.03.2023 12:43 Ответить
skazav toi, hto plutae shryfty z raskladkou...
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25.03.2023 13:20 Ответить
напевно він прихильник переходу на латиницю, і навіть розробив свій власний варіант - аароницю
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25.03.2023 17:34 Ответить
це теж "як подивитись"... чмобіки лидинири також українці, їх куди записувати?
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25.03.2023 13:28 Ответить
Там багато етнічних москалів жило,але паспорти українські мали.
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25.03.2023 15:42 Ответить
Доголосувались в 2019-му.
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25.03.2023 13:20 Ответить
чекайте... а що це за блдська соціологія? екстраполяція конкретних даних з групи опитаних на всю країну - це дібілізм! Загинув наприклад мешканець якогось НП, майже всі там його знали чи чули про нього, багато хто вважав добрим знайомим - як вплине цей факт на соц. дослідження?
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25.03.2023 13:27 Ответить
Есть такая наука Статистика. Наука это точная, как физика и математика, с формулами и всяким интегралами. Для того, что бы один поселок не смазывал общую картину проводится выборка голосов, опрашиваются разные слои населения, а потом еще и рассчитывается вероятная погрешность.
И что вас так возмутило, вам кажется, что слишком много? Или слишком мало? Я живу за десять тыс. км от Украины и то лично знаю человека, который погиб, например мой двоюродный брат.
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25.03.2023 18:05 Ответить
хєрня
до чого тут статистика? статистика оперує конкретними даними, натомість подібна "соціологія" не дає навіть орієнтовних результатів, бо в залежності від вибірки буде надто значна й похибка...
дослідження некоректне...
кацапи обов'язково заюзають цю *****... заголовки виглядатимуть приблизно так "37 процентов украинцев потеряли близких на войне"

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26.03.2023 06:42 Ответить
Втрати величезні, але вони для влади "не на часі"
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25.03.2023 13:48 Ответить
 
 