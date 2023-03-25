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В Черном море 10 вражеских кораблей, в том числе 2 ракетоносителя, - ОК "Південь"

корабель,ракети,калібр

Количество ракетоносителей, находящихся на боевом дежурстве в Черном море, уменьшилось.

Об этом сообщает ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Корабельная группировка врага в Черном море на утро уменьшена до 10 единиц. Надводные ракетоносители заведены в пункты базирования. В море находятся 2 подводных, общий залп "Калибров" - до 8", - говорится в сообщении.

Однако угроза ракетных атак остается на высоком уровне.

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ракеты (3567) Черное море (1479)


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то і атакували б кораблі в морі а не в бухті.

а так тільки всрали об бонове загородження мільйон доларів.

мільйон доларів весільними дронами це капець як багато.
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25.03.2023 11:49 Ответить
і де розхвалені морські дрони? щоб кацапня боялась ...
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25.03.2023 11:51 Ответить
 
 