В Черном море 10 вражеских кораблей, в том числе 2 ракетоносителя, - ОК "Південь"
Количество ракетоносителей, находящихся на боевом дежурстве в Черном море, уменьшилось.
Об этом сообщает ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.
"Корабельная группировка врага в Черном море на утро уменьшена до 10 единиц. Надводные ракетоносители заведены в пункты базирования. В море находятся 2 подводных, общий залп "Калибров" - до 8", - говорится в сообщении.
Однако угроза ракетных атак остается на высоком уровне.
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а так тільки всрали об бонове загородження мільйон доларів.
мільйон доларів весільними дронами це капець як багато.