Экспорт зерна: его продают за бесценок и не возвращают деньги в страну, - СМИ

Деньги от продажи украинского зерна оседают за пределами нашей страны, лишая государство части налогов и валютной выручки.

Об этом говорится в материале ZN.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание утверждает, что значительная часть денег, полученных за продажу украинского зерна, не возвращается в нашу страну. Это можно увидеть, сравнив список стран, в которые поставлялась украинская пшеница. И страны, через которые она оплачивалась. Единственная общая страна в этих двух списках – Польша.

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К тому же, по данным издания, украинскую пшеницу продают дешево: при средней цене на глобальном рынке в $362 за тонну наша стоит от $160 до $269.

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Ответственность за это, по мнению Zn.ua, несут как участники рынка – глобальные трейдеры, средние компании и фиктивные компании-однодневки, так и украинские государственные органы. Контролировать экспорт зерна должны налоговая, таможня и Бюро экономической безопасности.

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"Они целый межведомственный протокол об этом подписали в сентябре прошлого года, когда всплыли первые продажи по 50-100 долл. Мы взглянули на всякий случай еще раз на данные, - ничего не изменилось с сентября. Они, наверное, тоже взглянули, потому что уже в январе БЭБ и СБУ провели обыски на таможне, насчитав в схеме по меньшей мере десяток высокопоставленных должностных лиц, 370 фирм и 5 млрд грн убытков для госбюджета. Результат потрясающий - вместо подозрений и производств созывается очередная ВСК", - говорится в публикации.

Zn.ua отмечает, что такие проблемы с экспортом украинского зерна известны давно - они просто стали еще более болезненными, потому что страна разорвана полномасштабной войной.

"В общей сложности за прошлый год украинский экспорт составил 44 млрд долл., из них 20 миллиардов были оплачены компаниями, находящимися в оффшорах или квазиофшорах, при том что реальный наш экспорт в эти страны - миллиард долларов, не больше. Что это значит? Они перепродали наши товары в другие страны, очевидно, дороже, чем купили", - заключает издание.