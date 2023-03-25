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Экспорт зерна: его продают за бесценок и не возвращают деньги в страну, - СМИ

зерно

Деньги от продажи украинского зерна оседают за пределами нашей страны, лишая государство части налогов и валютной выручки.

Об этом говорится в материале ZN.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание утверждает, что значительная часть денег, полученных за продажу украинского зерна, не возвращается в нашу страну. Это можно увидеть, сравнив список стран, в которые поставлялась украинская пшеница. И страны, через которые она оплачивалась. Единственная общая страна в этих двух списках – Польша.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина рассчитывает собрать в этом году 45 млн тонн урожая, - Шмыгаль

Экспорт зерна: его продают за бесценок и не возвращают деньги в страну, - СМИ 01Экспорт зерна: его продают за бесценок и не возвращают деньги в страну, - СМИ 02

К тому же, по данным издания, украинскую пшеницу продают дешево: при средней цене на глобальном рынке в $362 за тонну наша стоит от $160 до $269.

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Экспорт зерна: его продают за бесценок и не возвращают деньги в страну, - СМИ 03

Ответственность за это, по мнению Zn.ua, несут как участники рынка – глобальные трейдеры, средние компании и фиктивные компании-однодневки, так и украинские государственные органы. Контролировать экспорт зерна должны налоговая, таможня и Бюро экономической безопасности.

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"Они целый межведомственный протокол об этом подписали в сентябре прошлого года, когда всплыли первые продажи по 50-100 долл. Мы взглянули на всякий случай еще раз на данные, - ничего не изменилось с сентября. Они, наверное, тоже взглянули, потому что уже в  январе БЭБ и СБУ провели обыски на таможне, насчитав в схеме по меньшей мере десяток высокопоставленных должностных лиц, 370 фирм и 5 млрд грн убытков для госбюджета. Результат потрясающий - вместо подозрений и производств созывается очередная ВСК", - говорится в публикации.

Экспорт зерна: его продают за бесценок и не возвращают деньги в страну, - СМИ 04

Zn.ua отмечает, что такие проблемы с экспортом украинского зерна известны давно - они просто стали еще более болезненными, потому что страна разорвана полномасштабной войной.

"В общей сложности за прошлый год украинский экспорт составил 44 млрд долл., из них 20 миллиардов были оплачены компаниями, находящимися в оффшорах или квазиофшорах, при том что реальный наш экспорт в эти страны - миллиард долларов, не больше. Что это значит? Они перепродали наши товары в другие страны, очевидно, дороже, чем купили", - заключает издание.

зерно (1070) коррупция (8560) налоги (3238) экспорт (876)


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Топ комментарии
+37
Україна живе сьогодні так, як українці проголосували вчора:

ПреЗЕдент - Зеленський Володимир Олександровач
Верховний Головнокомандувач - Зеленський В.О.

-Монобільшість від Зе.
-Голова Верховної Ради - від Зе
-Два заступника ВР- від Зе
-Прем'єр міністер- від Зе.
- Всі міністри від Зе.
-РНБО - від Зе
-Голова нацбанку - від Зе.
- МВС від - Зе.
-Генеральна прокуратура - від Зе.
-Голова Служби безпеки України від Зе.
-ДБР - від Зе.
-НАБУ - від Зе.
-Укроборонпром від Зе.
-Наглядові ради - від Зе.

Тобто законодавчу і виконавчу владу повністю контролює Зеленський В.О.

Так що вся відповідальність за те що твориться зараз в Україні повністю на ЗЕЛЕНСЬКОМУ.

P.S. Україна буде роками відхаркувати кров'ю правління Зеленського і його кодла.
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25.03.2023 12:20
+34
Самое главное в этой жизни шоб иранские дети не голодали. А как, ***** ****** в рот, на голодный шлунак собирать шахеды?
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25.03.2023 12:16
+30
не заменить, а расстрелять весь "жлобняк шнобельной банды"
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25.03.2023 12:09
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Я теж сразу казав , що вас розводять, як кошенят . Як с масками , продали за гроши , а потім купляли, в тридорога так і с цім зерном , . Зараз не час продавати зерно , а що будете , самі їсти ???
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25.03.2023 13:08 Ответить
зебіли "зробили" нас разом, чисто по-приколу, як у 2019му 73% замовляли... дермаки-бєні-татарови-арахніди....... потирають зпітнілі ручки, які втомилися рахувати... дайошшшш Зєлю на другий термін!.. так же ж, дебіли
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25.03.2023 13:16 Ответить
Зробили разом коли вибрали рецедивіста, решта - наслідки.
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26.03.2023 08:44 Ответить
ви подивіться на чесний йбальнік агротрейдера паворознюка, хіба він може брехати , красти і не платити податки?
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25.03.2023 13:18 Ответить
А ви чогось більшого чекали від бізнесу по-зеленські?
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25.03.2023 13:18 Ответить
Від будь якого бізнесу. ,,Дайте капіталісту 100 відсотків прибутку і він порушить усі закони, а за 300 відсотків немає такого злочину на який би він не пішов навіть під загрозою шибениці,,
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26.03.2023 08:53 Ответить
Зелені або лохи або крадії.
Без варіантів!
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25.03.2023 14:21 Ответить
Ну шо ви всі, як малі дити?
Це все почалося з1991 року!
Разом з розкраданням заводів, з вивозом станків з тих цехів, де тільки що люди на них працювали.

Й до Зеленського, й пясля нього наврд чи хто зможе ліквідувати щось подібне на таке становище з зерном та з корупцією! Виросли діти й онуки тих, хто Україну обирає!
Вони осилилися в країнах, де немає війни, за безцінь скуповують те, що ще в нас залишилось, або те, що ще можна видобувати в нас!
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25.03.2023 15:21 Ответить
Так нічого було брехать шо все все буде чесно як у кіно,а головне не це, а те що знайшлись дурні (хоча можне й не дурні для себе, а не країни) і серед свідомої частини народу (не плутать з населенням, бо який з них спрос, хто з ними спілкується та працює, хіба невтомні вороги, недоброзичливці та мудруни різні,)
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25.03.2023 16:19 Ответить
А хіба не помітили, що брешуть УСІ КАНДИДАТИ у президенти?))
Усі вони спочатку м'яко стелять, та потім лежати боляче!
За все, що коїться зараз в країні, треба "подякувати" кожному президентові! Кравчуку, Кучмі, Ющенко, Януковичу, Порошенко та Зеленському! Навіть й тому, хто буде після.
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25.03.2023 16:49 Ответить
Глобальна злочинність це наслідок глобального атеїзму, що досі визначає образ мислення більшості
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25.03.2023 14:23 Ответить
Беда старая это, демпингом ещё коммуняки баловались по зерну на экспорт. Или в долг вечный братанам в 3 страны валили. После 91 г почти тоже самое. Есть реальность. Стеклянистая пшеница у нас не растет, твердые сорта, что на макароны высшего сорта идёт. Та дорогая. Ее сам производители и поедают. Правильно делают. Хлеб дешёвым быть не может. И фермерство в США и прочих изначально было на дотации. У нас не где хранить, сушить, а институты растениеводства давно сдохли, семян новых не выводили предавно. На спирт не всегда выгодно, да и ректификат высшей очистки тоже хромает, оборудование старье, фильтры в башнях в срок не меняют. Так иногда в кайф чистенькой ,,Финляндии,, дёрнуть охота! Знаком с ней с 1976г и ,,смирновская,, английская Гут, кстати польская белая без травы тоже уровень! А вот бренд что было пошел и неплохо ,,немировская,, убили своими руками хуторянскими жлобскими, опять межу не поделили! Все проспали! А говорил Сорос комуняке фокину в 1992 г, что в мире скоро будет 2 валюты--- пшеница и пресная вода! Олухи!
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25.03.2023 14:29 Ответить
Да, Марчуку тоже надо спасибо сказать, именно он наплодил тех самых латифундистов по стране. Некоторые из говна в миллионеры перебрались по причине подчинения ему) Всё лезут по лестнице, чтобы попасть в журнал богатых и знаменитых, забыв из какой подворотни вылезЛО))
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25.03.2023 14:54 Ответить
Это тема крепкая по формату. Не здесь. А ведь корень беды ещё вот---частная собственность на землю! Или вообще понятие частной собственности что давили первые 30 лет! Все продается и все покупается! Закон на века! Это в корне меняет схему деятельности везде. Поздно всё---война теперь. И конца пока не видно.
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25.03.2023 21:11 Ответить
як це все заїбало
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25.03.2023 14:51 Ответить
А почему между фермерами Украины и Швейцарией столько посредников начиная с таможни?
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25.03.2023 17:39 Ответить
Ми займалися виключно творчістю», - сказав президент.

Водночас він не прокоментував, чи отримує зараз дивіденди від офшорних компаній та чому вони досі не закриті.



Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу ICTV прокоментував розслідування «Слідство.Інфо» за матеріалами Pandora Papers про офшори. Зокрема, заявив, що у матеріалі не побачив «нічого нового» і що команда Кварталу займалася «виключно творчістю», а не відмиванням грошей.
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25.03.2023 18:34 Ответить
Хтось тут в груди себе бив в коментах що вся економіка держиться на агропродукції. А ваше вотето айті вапще ні про що. Хавайте тепер, економісти доморощені.
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25.03.2023 20:34 Ответить
ще попросять грошей у ЄС,
замість того щоб навести порядок у власній економіці
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25.03.2023 21:38 Ответить
Думаю, Україна не продає задешево. Задешево може бути по документах, решта може йти в інший рахунок. Треба перевірити а за скільки купляють і тоді буде зрозуміло.
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25.03.2023 22:10 Ответить
Зеленский и его банда слуг мародерят страну как перед смертью. а если кому то из них удастся выжить, получит такие тюремные сроки, что и внукам хватит...
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26.03.2023 00:02 Ответить
Ого, хватил предсказатель!
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26.03.2023 14:35 Ответить
это не предсказание, а награда за заслуги. какие заслуги, такая и награда...
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26.03.2023 16:00 Ответить
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