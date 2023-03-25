Массированные ракетные атаки уходят в прошлое, враг ищет тактику, которая может сработать - ОК "Південь"

Массированные обстрелы россиян уже уходят в прошлое, поскольку не имеют соответствующего потенциала. Вероятно, враг будет прибегать к точечным ударам.

Об этом заявила представитель Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Тактика врага сейчас находится в поисковом состоянии. Они подбирают, что с того, что уже было применено, может сработать, потому что массированные ракетные атаки уже уходят в прошлое, у них нет такого потенциала, чтобы запустить сразу 50-70-80 ракет, - это уже очень глупый шаг, но исключить абсолютно его невозможно", - заявил Гуменюк.

В то же время руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга отметила, что, очевидно, россияне начнут использовать против Украины ракетные или "шахидные" точечные атаки.

Как пояснила Гуменюк, скорее всего для России в приоритете будут и дальше оставаться объекты энергетической инфраструктуры, поскольку они имеют большое значение для развития экономики и бытовых удобств в том числе.

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