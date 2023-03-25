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Новости Война
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Массированные ракетные атаки уходят в прошлое, враг ищет тактику, которая может сработать - ОК "Південь"

ракета,ракети

Массированные обстрелы россиян уже уходят в прошлое, поскольку не имеют соответствующего потенциала. Вероятно, враг будет прибегать к точечным ударам.

Об этом заявила представитель Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Тактика врага сейчас находится в поисковом состоянии. Они подбирают, что с того, что уже было применено, может сработать, потому что массированные ракетные атаки уже уходят в прошлое, у них нет такого потенциала, чтобы запустить сразу 50-70-80 ракет, - это уже очень глупый шаг, но исключить абсолютно его невозможно", - заявил Гуменюк.

В то же время руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга отметила, что, очевидно, россияне начнут использовать против Украины ракетные или "шахидные" точечные атаки.

Как пояснила Гуменюк, скорее всего для России в приоритете будут и дальше оставаться объекты энергетической инфраструктуры, поскольку они имеют большое значение для развития экономики и бытовых удобств в том числе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После боев с ВСУ оккупанты на юге готовятся к "жесту доброй воли", - Гуменюк

обстрел (27071) ракеты (3567) Гуменюк Наталья (577)


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На Берлін пайдут.
Паріж, Лондон грозілісь опять жи ж.
Дєди ваєвалі, іх викопают і в тачанкі посодют.
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25.03.2023 12:20 Ответить
Та нічого ви не знаєте що можливо, а що ні.
Гадалки
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25.03.2023 12:20 Ответить
Всі знають, а вони не знають?
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25.03.2023 12:40 Ответить
Херлобад розвалиться через півроку, рік. А поки очікуємо корита т-34, літаки з назвою ішачки, і-15, і-16 у цих вояк
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25.03.2023 12:25 Ответить
Масовані ракетні атаки відходять у минуле? Розкажіть це жителям Краматорська, Костянтинівки, Запоріжжя, Сумської області. Так кацапи не обстрілюють енергетику, але це не надовго. Максимум до жовтня. Тому знову бла-бла-бла. А як полетять калібри, Х-101 і тд, то будемо знову рахувати скільки їх у москалів залишилось і нарікати, що олігархи продають електрику закордон.
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25.03.2023 12:43 Ответить
Прочитав заголовок, ОК Південь, далі навіть не став читати....
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25.03.2023 18:38 Ответить
 
 