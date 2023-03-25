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Новости
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Пенсионерка в РФ пыталась закрасить букву Z на плакатах в своем селе. Ее арестовали

зет

Пенсионерку Ольгу Шкирятову отправили под арест на 15 суток за то, что она зарисовала букву Z на расклеенных в ее селе плакатах.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на независимое правозащитное издание ОВД-Инфо.

Шкирякова была задержана 23 марта в селе Успенское в Краснодарском крае. По мнению силовиков, она зарисовала букву Z и написала что-то сверху на плакатах.

Женщину обвинили в административном правонарушении - неповиновении сотрудникам полиции. Ее оставили на ночь в отделении, а на следующий день суд назначил арестовать ее на 15 суток.

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пенсионеры (837) репрессии (2767) россия (95489)


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Топ комментарии
+24
Нигде так не притесняют рузкоязычных как на самой рашке
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25.03.2023 12:32
+16
Скоріш за все, ця жінка має українське коріння , щоби так сміливо
висловлювати своє людське ставлення до русоФашистів 😕
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25.03.2023 12:52
+12
Бабушке респект
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25.03.2023 13:35
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Нигде так не притесняют рузкоязычных как на самой рашке
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25.03.2023 12:32 Ответить
"Шкірякову"

Шкіряк? Чи все ж таки Зорян?
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25.03.2023 12:33 Ответить
Асиміляція аборигенів. Головно через страх. Шкіряки стали шкіряковимі, кравченки - кравченковимі, ахмет-беї - ахмєтовимі. А загалом без української складової московський імперський проект навряд чи відбувся б. Горе переможеним.
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25.03.2023 12:40 Ответить
таки так! "..втратити Україну-втратити голову"(лєнін).от тому і біснується вже 9 років кремлівський недофюрер..
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25.03.2023 13:06 Ответить
двоюрідна сестра Шкіряка та троюрідна сестра Зеника
Фамілія!
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25.03.2023 12:40 Ответить
Коли окацаплювали людей на історичних територіях України дуже часто додавали "ов" у кінці прізвища. Може ця бабця ще не забула своє коріння.
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25.03.2023 12:46 Ответить
Скоріш за все, ця жінка має українське коріння , щоби так сміливо
висловлювати своє людське ставлення до русоФашистів 😕
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25.03.2023 12:52 Ответить
Бабушке респект
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25.03.2023 13:35 Ответить
Zіганута мерзота!
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25.03.2023 15:55 Ответить
 
 