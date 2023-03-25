Пенсионерка в РФ пыталась закрасить букву Z на плакатах в своем селе. Ее арестовали
Пенсионерку Ольгу Шкирятову отправили под арест на 15 суток за то, что она зарисовала букву Z на расклеенных в ее селе плакатах.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на независимое правозащитное издание ОВД-Инфо.
Шкирякова была задержана 23 марта в селе Успенское в Краснодарском крае. По мнению силовиков, она зарисовала букву Z и написала что-то сверху на плакатах.
Женщину обвинили в административном правонарушении - неповиновении сотрудникам полиции. Ее оставили на ночь в отделении, а на следующий день суд назначил арестовать ее на 15 суток.
Топ комментарии
+24 FT FT
показать весь комментарий25.03.2023 12:32
+16 Amber
показать весь комментарий25.03.2023 12:52
+12 Сайко Костя #551365
показать весь комментарий25.03.2023 13:35
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Шкіряк? Чи все ж таки Зорян?
Фамілія!
висловлювати своє людське ставлення до русоФашистів 😕