Пенсионерка в РФ пыталась закрасить букву Z на плакатах в своем селе. Ее арестовали

Пенсионерку Ольгу Шкирятову отправили под арест на 15 суток за то, что она зарисовала букву Z на расклеенных в ее селе плакатах.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на независимое правозащитное издание ОВД-Инфо.

Шкирякова была задержана 23 марта в селе Успенское в Краснодарском крае. По мнению силовиков, она зарисовала букву Z и написала что-то сверху на плакатах.

Женщину обвинили в административном правонарушении - неповиновении сотрудникам полиции. Ее оставили на ночь в отделении, а на следующий день суд назначил арестовать ее на 15 суток.

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