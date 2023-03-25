ЕС поддерживает борьбу белорусского народа за свою свободу, - Боррель

По случаю Дня Воли – годовщины провозглашения независимости Беларуси в 1918 году – высокий представитель ЕС выразил солидарность с белорусским народом в его борьбе за демократию и свободу своей страны.

Об этом говорится в заявлении Борреля, обнародованном на сайте Европейской службы внешних действий, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы отмечаем этот день как день международной солидарности с Беларусью. В этом году он имеет особое значение в контексте усиления внутренних репрессий нелегитимным режимом Лукашенко, его действий по подрыву независимости и суверенитета Беларуси, подчинению ее России и поддержке преступной российской агрессии против Украины", – говорится в заявлении.

Боррель отметил, что с момента проведения сфальсифицированных президентских выборов в августе 2020 года ситуация с соблюдением прав человека в Беларуси продолжает быстро ухудшаться. Десятки тысяч граждан были арестованы за участие в протестах, около полутора тысяч из них были осуждены и стали политическими заключенными режима. Сотни общественных организаций были запрещены.

"По данным ООН, были задокументированы многочисленные случаи пыток и иного бесчеловечного обращения или унижения участников протестов. Доклад Верховного комиссара ООН по правам человека от 22 марта свидетельствует о продолжении систематических и вопиющих нарушений прав человека в Беларуси, некоторые из которых могут квалифицироваться как преступления против человечества", – говорится в заявлении.

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Судебная система страны стала инструментом преследования представителей оппозиции, а также блогеров, журналистов, правозащитников, представителей профессиональных союзов и адвокатов. Преступления режима остаются безнаказанными. Режим Лукашенко пренебрегает не только интересами подавляющего большинства населения страны, но также пренебрегает собственными международными обязательствами, что лишь усиливает международную изоляцию Беларуси.

"Несмотря на длинный перечень жестоких репрессий режима Лукашенко, народ Беларуси продолжает демонстрировать исключительное мужество в борьбе за собственную свободу и фундаментальные права. Белорусский народ является источником вдохновения для всех нас и имеет полную поддержку от Европейского Союза. Мы продолжаем твердо стоять рядом в солидарности и поддерживать белорусов, стремящихся жить в свободной, демократической и независимой Беларуси", - подчеркнул Боррель.

День Воли – неофициальный праздник, традиционно отмечаемый 25 марта. Праздник приурочен к принятию 3-й Уставной грамоты 25 марта 1918 года, провозгласившей независимость Беларуси.