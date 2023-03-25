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ЕС поддерживает борьбу белорусского народа за свою свободу, - Боррель

білорусь

По случаю Дня Воли – годовщины провозглашения независимости Беларуси в 1918 году – высокий представитель ЕС выразил солидарность с белорусским народом в его борьбе за демократию и свободу своей страны.

Об этом говорится в заявлении Борреля, обнародованном на сайте Европейской службы внешних действий, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы отмечаем этот день как день международной солидарности с Беларусью. В этом году он имеет особое значение в контексте усиления внутренних репрессий нелегитимным режимом Лукашенко, его действий по подрыву независимости и суверенитета Беларуси, подчинению ее России и поддержке преступной российской агрессии против Украины", – говорится в заявлении.

Боррель отметил, что с момента проведения сфальсифицированных президентских выборов в августе 2020 года ситуация с соблюдением прав человека в Беларуси продолжает быстро ухудшаться. Десятки тысяч граждан были арестованы за участие в протестах, около полутора тысяч из них были осуждены и стали политическими заключенными режима. Сотни общественных организаций были запрещены.

"По данным ООН, были задокументированы многочисленные случаи пыток и иного бесчеловечного обращения или унижения участников протестов. Доклад Верховного комиссара ООН по правам человека от 22 марта свидетельствует о продолжении систематических и вопиющих нарушений прав человека в Беларуси, некоторые из которых могут квалифицироваться как преступления против человечества", – говорится в заявлении.

Также читайте: В ООН заявили о преступлениях против человечности в Беларуси

Судебная система страны стала инструментом преследования представителей оппозиции, а также блогеров, журналистов, правозащитников, представителей профессиональных союзов и адвокатов. Преступления режима остаются безнаказанными. Режим Лукашенко пренебрегает не только интересами подавляющего большинства населения страны, но также пренебрегает собственными международными обязательствами, что лишь усиливает международную изоляцию Беларуси.

"Несмотря на длинный перечень жестоких репрессий режима Лукашенко, народ Беларуси продолжает демонстрировать исключительное мужество в борьбе за собственную свободу и фундаментальные права. Белорусский народ является источником вдохновения для всех нас и имеет полную поддержку от Европейского Союза. Мы продолжаем твердо стоять рядом в солидарности и поддерживать белорусов, стремящихся жить в свободной, демократической и независимой Беларуси", - подчеркнул Боррель.

День Воли – неофициальный праздник, традиционно отмечаемый 25 марта. Праздник приурочен к принятию 3-й Уставной грамоты 25 марта 1918 года, провозгласившей независимость Беларуси.

Автор: 

Беларусь (7890) права человека (988) поддержка (679) Евросоюз (17115) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+8
Головне у свободі білоруського народу - щоб господар вчасно годував, запрягав зручніше і не надто боляче за дійки смикав ...

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25.03.2023 13:35
+7
Білоруські дописи в Інтернет - це сидіння на печі і щоб їх хтось звільнив.

2004-вот украинци ревалюция и нам памогут
2008-украинци стремятся в Європу они подтянутся и нам памогут
2013- ревалюция в Украине,ми тожє свергним они помогут
2020-українці кажуть--паліть шини,робіть революцію і беріть владу в свої руки,--білоруси відповідають--ві нє панімаєтє,у нас другоє.мі демакратічєскі хатім с шаріками цвєточкамі.
2022 рік..ВІЙНА..Украинци вистоят і нам памогут свергнуть диктатора,отряд Калиновского нас асвабадіт вмєстє с ВСУ.
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25.03.2023 13:38
+4
Білоруси борються за свободу? Щось не видно.
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25.03.2023 13:17
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Білоруський народ є джерелом натхнення для всіх нас
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25.03.2023 12:58 Ответить
то дайте через Україну зброю білорусам у запіллі щоб вони не пестили дронами літаки а реально їх ї*ошили.
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25.03.2023 12:58 Ответить
Это все равно что московитам оружие отдать. Покорнейшие понесут его в ментовку, а не применят по назначению.
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25.03.2023 13:17 Ответить
Білоруські дописи в Інтернет - це сидіння на печі і щоб їх хтось звільнив.

2004-вот украинци ревалюция и нам памогут
2008-украинци стремятся в Європу они подтянутся и нам памогут
2013- ревалюция в Украине,ми тожє свергним они помогут
2020-українці кажуть--паліть шини,робіть революцію і беріть владу в свої руки,--білоруси відповідають--ві нє панімаєтє,у нас другоє.мі демакратічєскі хатім с шаріками цвєточкамі.
2022 рік..ВІЙНА..Украинци вистоят і нам памогут свергнуть диктатора,отряд Калиновского нас асвабадіт вмєстє с ВСУ.
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25.03.2023 13:38 Ответить
нічого не давати цим гнидам білорасєйським, закрити усі кордони і тебе, дебіла, туди закинути аби ти блище познайомився з тією ********...
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25.03.2023 13:48 Ответить
Білоруси борються за свободу? Щось не видно.
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25.03.2023 13:17 Ответить
Поки що укри боряться за свободу і білорусів, і москалів
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25.03.2023 13:33 Ответить
Ось тільки питання, а чи підтримує білоруський народ цю боротьбу?
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25.03.2023 13:19 Ответить
білорасєйський народ чути не хоче слова боротьба, їх влаштовує сидіння на підсосі у расєї та загравання з ЄС за кредити...
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25.03.2023 13:52 Ответить
Лукашенко плювати хотів на вашу позицію! Тому що потрібно було не визнавати вибори 3%процентого! Чмо захопило владу, а у вас з ним дипломатичні відносини
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25.03.2023 13:30 Ответить
Головне у свободі білоруського народу - щоб господар вчасно годував, запрягав зручніше і не надто боляче за дійки смикав ...

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25.03.2023 13:35 Ответить
Ага , виборюють свободу стоячи на лавочках... Ідіоти
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25.03.2023 13:56 Ответить
Всім білорусам, яким потрібна свобода воюють за неї в Україні, чи підривають залізничні колїї в Білорусі. Всі інші чекають коли все буде добре без їх участі. Розмовляйте на рускам язикє далі та чекайте, коли вони прийдуть вбивати вас, недонація.
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25.03.2023 14:01 Ответить
Спадзяваюсь ты пiшаш с фронту...
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25.03.2023 14:12 Ответить
Беларусь будзе Вольнай! Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
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25.03.2023 14:11 Ответить
Ви вважаєте ,якшо крикнути--ковбаса !,то вона з'явиться сама на столі?
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25.03.2023 14:50 Ответить
Там люди і раніше зникали безслідно, а зараз їх почнуть прилюдно розстрілювати за будь-яку боротьбу. Тому білоруси і сидять тихо, як миші під віником.
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25.03.2023 14:11 Ответить
хто ж білорусам винуватий,що сидять ,як миші.? Якшо б захотіли,то б боролись. Вони ждут,що хтось їм дасть свободу. ім слова з "інтернаціоналу"..He ждіть рятунку не від кого:
Ні від богів, ні від царів!..... треба закарбувати на їх чолах.
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25.03.2023 14:57 Ответить
Не бачити сябрам власної свободи та й білорусів з їх мовою через деякий час не буде.
Поїзд відійшов. То буде територія Московії.
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25.03.2023 16:25 Ответить
А так звані "білоруси" будуть як буряти чи які небудь адигейці...

А мали можливість мати свою державу.
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25.03.2023 16:34 Ответить
 
 