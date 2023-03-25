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Новости Агрессия России против Украины
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Более 1300 погибших во время российской оккупации уже обнаружили полицейские Киевщины, - Небитов

загиблі

1374 тела убитых во время оккупации гражданских уже обнаружили полицейские Киевской области. 200 погибших еще не идентифицированы и 283 человека считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщил начальник полиции Киевщины Андрей Небытов, информирует Цензор.НЕТ.

"Для идентификации тел граждан полиция использует две современные ДНК-лаборатории, уникальность которых заключается в скорости выделения ДНК-профиля. Продолжает свою работу и взрывотехническая служба Киевщины, которая за год совершила более 1100 выездов и изъяла более 2100 боеприпасов", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 37% украинцев за год кто-то погиб или был ранен на войне, - опрос Центра Разумкова

Киевская область (4124) Нацполиция (16456) смерть (9218) Небытов Андрей (161) военные преступления (1434)


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А деж ті покідки з комісії ООН, що звинувачують Україну ?
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25.03.2023 13:09 Ответить
ЩОДО ЗНИКЛИХ БЕЗВІСТИ.

це не завжди мертві.

на майдані висів стенд, де були перелічені зниклі без вісти.

кожного дня їх меншало бо люди знаходилися.

одного я сам знайшов, хлопець завіявся до дівчини в село з якою на майдані познайомився а його мало не в героїчно полеглі записали, ага.

звісно, порівняння некоректне але це дуже делікатне питання, тож, краще 7 разів відміряти перш ніж різати.
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25.03.2023 13:18 Ответить
Царство Небесне загиблим нашим людям!
А рашистським нелюдам - споконвічні муки ян на землі, так і в пеклі!
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25.03.2023 13:26 Ответить
"Я ВТРАЧАВ БИ $7 МЛРД НА МІСЯЦЬ": ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗНОВУ ПОЯСНИВ, ЧОМУ УКРАЇНЦІВ НЕ ПОПЕРЕДИЛИ ПРО ВТОРГНЕННЯ
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25.03.2023 13:32 Ответить
Зе с дерьмаком ,наумовым Портновым , Кулиничем ,Бакановым вывозили своих родственников и миллионы награбленные
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25.03.2023 18:12 Ответить
Все эти смерти на руках земразей,которые запустили кацапов красной дорожкой аж до Киева.
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25.03.2023 14:01 Ответить
Муженко:
"У 2017 ми розробили стратегію на випадок повномасштабної війни, в якій нам з точністю вдалося спрогнозувати всі напрямки вторгнення, і навіть точну чисельність угруповання".
Порошенко ще з 2017 готувався до великої війни. Зеленський готувався до "сойтись посередине".
Denys Tsaruk:
Розмінований Чонгар це тільки вершина оманської змови.
Щоб зайти з путіном в оманську змову по ліквідації України, треба мати дійсно сталеві яйця, або відсутні мізки, але точно має бути ще абсолютна ненависть до українців.
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25.03.2023 14:23 Ответить
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25.03.2023 14:18 Ответить
 
 