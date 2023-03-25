Более 1300 погибших во время российской оккупации уже обнаружили полицейские Киевщины, - Небитов
1374 тела убитых во время оккупации гражданских уже обнаружили полицейские Киевской области. 200 погибших еще не идентифицированы и 283 человека считаются пропавшими без вести.
Об этом сообщил начальник полиции Киевщины Андрей Небытов, информирует Цензор.НЕТ.
"Для идентификации тел граждан полиция использует две современные ДНК-лаборатории, уникальность которых заключается в скорости выделения ДНК-профиля. Продолжает свою работу и взрывотехническая служба Киевщины, которая за год совершила более 1100 выездов и изъяла более 2100 боеприпасов", - говорится в сообщении.
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це не завжди мертві.
на майдані висів стенд, де були перелічені зниклі без вісти.
кожного дня їх меншало бо люди знаходилися.
одного я сам знайшов, хлопець завіявся до дівчини в село з якою на майдані познайомився а його мало не в героїчно полеглі записали, ага.
звісно, порівняння некоректне але це дуже делікатне питання, тож, краще 7 разів відміряти перш ніж різати.
А рашистським нелюдам - споконвічні муки ян на землі, так і в пеклі!
"У 2017 ми розробили стратегію на випадок повномасштабної війни, в якій нам з точністю вдалося спрогнозувати всі напрямки вторгнення, і навіть точну чисельність угруповання".
Порошенко ще з 2017 готувався до великої війни. Зеленський готувався до "сойтись посередине".
Denys Tsaruk:
Розмінований Чонгар це тільки вершина оманської змови.
Щоб зайти з путіном в оманську змову по ліквідації України, треба мати дійсно сталеві яйця, або відсутні мізки, але точно має бути ще абсолютна ненависть до українців.