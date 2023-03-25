Более 1300 погибших во время российской оккупации уже обнаружили полицейские Киевщины, - Небитов

1374 тела убитых во время оккупации гражданских уже обнаружили полицейские Киевской области. 200 погибших еще не идентифицированы и 283 человека считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщил начальник полиции Киевщины Андрей Небытов, информирует Цензор.НЕТ.

"Для идентификации тел граждан полиция использует две современные ДНК-лаборатории, уникальность которых заключается в скорости выделения ДНК-профиля. Продолжает свою работу и взрывотехническая служба Киевщины, которая за год совершила более 1100 выездов и изъяла более 2100 боеприпасов", - говорится в сообщении.

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