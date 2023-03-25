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На оккупированной Херсонской области тем, кто отказывается брать российский паспорт, угрожают физической расправой, - Центр национального сопротивления

паспорт,рф

Местное население временно оккупированных территорий продолжает сопротивляться принудительной паспортизации. Оккупанты угрожают физической расправой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Темпы выдачи российских паспортов слишком низкие и оккупационные администрации получают системные выговоры от кремлевских кураторов. Следовательно, в населенных пунктах на временно оккупированных районах Херсонщины россияне издеваются над гражданским населением. За отказ от паспорта они угрожают "ямой". одевали мешок и бросали в окопы", - говорится в сообщении.

Также, для давления на людей, россияне используют пыточную в Геническе, где издеваются над местным населением. Там подвергаются жестоким пыткам граждане с проукраинскими взглядами, а также те, кто не желает выполнять требования местных оккупационных так называемых властей.

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Таким образом, террористы заставляют население получить паспорт, чтобы избежать расправы. Несмотря на это, жители продолжают сопротивляться и отказываются от российской бумажки.

оккупация (10135) паспорт (1179) Херсонская область (4749)


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Нехай дякують Найвеличнішому який здав Південь.
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25.03.2023 13:28 Ответить
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25.03.2023 13:32 Ответить
в ООН такого не побачать
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25.03.2023 13:32 Ответить
А що не так , усе вірно , а должен вести себе загарбник Друге діло , чому це не робить України, по відношенню к расійскім попам . Не хоче служити в УПЦ , тоді фізична расправа ,. . Війна іде дітлахи, якось так .
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25.03.2023 13:43 Ответить
хлопці, якщо притисне, беріть пачпорт недоорди і "вбивайте" (ну вже як получиться) москалів.... Українці вас зрозуміють... у нас тут, на Банковій - також хйня з москалями-засланцями, дермаками-татаровими, відбувається..., бо у Найвеличнівшивого - неначасі, критичні дні
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25.03.2023 13:43 Ответить
Щоб получити паспорти ЕС , Канади , США треба дуже дуже постаратись, і то чи вийде. А от рашкину писульку людям втюрюють під страхом смерті. І то люди брать не бажають… хоча кацапи вважать , що їм весь світ заздрить. Несчасні люди
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25.03.2023 15:20 Ответить
 
 