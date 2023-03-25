На оккупированной Херсонской области тем, кто отказывается брать российский паспорт, угрожают физической расправой, - Центр национального сопротивления
Местное население временно оккупированных территорий продолжает сопротивляться принудительной паспортизации. Оккупанты угрожают физической расправой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Темпы выдачи российских паспортов слишком низкие и оккупационные администрации получают системные выговоры от кремлевских кураторов. Следовательно, в населенных пунктах на временно оккупированных районах Херсонщины россияне издеваются над гражданским населением. За отказ от паспорта они угрожают "ямой". одевали мешок и бросали в окопы", - говорится в сообщении.
Также, для давления на людей, россияне используют пыточную в Геническе, где издеваются над местным населением. Там подвергаются жестоким пыткам граждане с проукраинскими взглядами, а также те, кто не желает выполнять требования местных оккупационных так называемых властей.
Таким образом, террористы заставляют население получить паспорт, чтобы избежать расправы. Несмотря на это, жители продолжают сопротивляться и отказываются от российской бумажки.
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