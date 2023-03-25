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Взрывы на Северных потоках: за несколько дней до того там были военные корабли РФ, - T-online

потік,північний

За несколько дней до взрывов на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" вблизи них находились российские военные корабли.

Об этом сообщил немецкий портал t-online, ссылаясь на информацию из кругов безопасности и открытые данные, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую Правду.

По данным портала, группировка кораблей имела необходимое оборудование для установки взрывных устройств.

26 сентября взрывы повредили немецко-российские газопроводы на дне Балтийского моря. По данным t-online, спутниковые снимки показывают, что по меньшей мере три подозрительных корабля покинули российскую военно-морскую базу в Калининграде в ночь на 21 сентября.

Три других корабля ВМФ России могли сопровождать операцию и обеспечивать военную защиту. Министерство обороны России заявило, что корвет "Сообразительный" и фрегат "Ярослав Мудрый" сопровождали конвой кораблей с учебной целью.

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"То, что именно мини-подводные лодки могли разместить взрывные заряды на трубопроводах, эксперты подозревали с самого начала. Если бы подтвердилось, что "SS-750" был на месте преступления, то главным подозреваемым отныне стал бы российский флот" - отмечает портал.

Швеция ранее заподозрила в инциденте диверсию, поскольку были обнаружены остатки взрывчатки. Однако до сих пор непонятно, кто несет за это ответственность.

Напомним, 26 сентября на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" были обнаружены утечки газа. Позже оператор "Северного потока" сообщил о разрушениях, которые произошли в один день одновременно на трех нитях морских газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", и носят "беспрецедентный характер".

Как сообщалось, полиция Дании заявила, что предварительное расследование повреждений двух нитей газопровода "Северный поток" в датской части Балтийского моря свидетельствует, что утечки газа были вызваны мощными взрывами. Полиция Швеции также нашла подтверждение взрывам на газопроводах системы "Северный поток".

В ЕС официально не обвиняли Россию в причастности к организации взрывов на газопроводах, однако не исключали такой возможности.

Позже газета New York Times написала о возможной причастности к подрыву трубопроводов системы "Северный поток" неустановленных проукраинских групп.

По данным The Time, западным разведывательным кругам в течение месяцев было известно имя украинца – частного спонсора, якобы профинансировавшего диверсию на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". Впрочем, отмечается, что имя частного спонсора диверсии-украинца не связано с правительством президента Зеленского.

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Автор: 

взрыв (6734) корабль (2041) россия (95489) Северный поток (1449) диверсия (297)


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Топ комментарии
+13
Та ви що. Вже ж довели, що то все українці зробили.
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25.03.2023 13:49
+6
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25.03.2023 13:48
+5
Це кацапи охороняли трубу від яхти Пороха!
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25.03.2023 13:55
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25.03.2023 13:48 Ответить
Та ви що. Вже ж довели, що то все українці зробили.
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25.03.2023 13:49 Ответить
Ну да - "Ярослав Мудрий"
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26.03.2023 05:19 Ответить
А на Україну ''всіх собак вішають''!
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25.03.2023 13:53 Ответить
эти даже просто усераются сказать что это кацапы!!!
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25.03.2023 13:53 Ответить
Тю! Так вже ж відомо: платив Порох, пірнав Буданов, Манекен влаштовувала стриптиз на палубі для відволікання уваги... Дії найкваліфікованіших диверсантів Зоряна і Шкіряка, під командуванням Кривавого Пастора, покищо не підлягають розголошенню!
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25.03.2023 13:54 Ответить
а нагородить себе Боневтік
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25.03.2023 17:21 Ответить
Це кацапи охороняли трубу від яхти Пороха!
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25.03.2023 13:55 Ответить
підозріло що українську ракету с-300 не знайшли біля північного потоку
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25.03.2023 13:59 Ответить
Получается что ето Сообразительный и Мудрый выстрелили себе в ногу
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25.03.2023 14:09 Ответить
А как же украинская яхта?
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25.03.2023 14:09 Ответить
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25.03.2023 14:12 Ответить
перший підозрюваний вже є, тим більше з ордером на арешт.
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25.03.2023 14:44 Ответить
Брехня - парашенко фінансував підрив та помстився кацапам за ліпецьку хфабрику. Клятий мародер! Крав клістрони в рф та відновлював ППО в Україні.
А кораблі москалів не побачили вправних українських діверсантів.

Звісно, що надихав усіх преZeдент зеленський
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25.03.2023 14:33 Ответить
Так ось ДЕ виявляється,,свиноСобака зарита,,,,)),,
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25.03.2023 14:48 Ответить
кто бы сомневался что это кацапы
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25.03.2023 19:29 Ответить
 
 