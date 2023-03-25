Взрывы на Северных потоках: за несколько дней до того там были военные корабли РФ, - T-online

За несколько дней до взрывов на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" вблизи них находились российские военные корабли.

Об этом сообщил немецкий портал t-online, ссылаясь на информацию из кругов безопасности и открытые данные, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую Правду.

По данным портала, группировка кораблей имела необходимое оборудование для установки взрывных устройств.

26 сентября взрывы повредили немецко-российские газопроводы на дне Балтийского моря. По данным t-online, спутниковые снимки показывают, что по меньшей мере три подозрительных корабля покинули российскую военно-морскую базу в Калининграде в ночь на 21 сентября.

Три других корабля ВМФ России могли сопровождать операцию и обеспечивать военную защиту. Министерство обороны России заявило, что корвет "Сообразительный" и фрегат "Ярослав Мудрый" сопровождали конвой кораблей с учебной целью.

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"То, что именно мини-подводные лодки могли разместить взрывные заряды на трубопроводах, эксперты подозревали с самого начала. Если бы подтвердилось, что "SS-750" был на месте преступления, то главным подозреваемым отныне стал бы российский флот" - отмечает портал.

Швеция ранее заподозрила в инциденте диверсию, поскольку были обнаружены остатки взрывчатки. Однако до сих пор непонятно, кто несет за это ответственность.

Напомним, 26 сентября на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" были обнаружены утечки газа. Позже оператор "Северного потока" сообщил о разрушениях, которые произошли в один день одновременно на трех нитях морских газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", и носят "беспрецедентный характер".

Как сообщалось, полиция Дании заявила, что предварительное расследование повреждений двух нитей газопровода "Северный поток" в датской части Балтийского моря свидетельствует, что утечки газа были вызваны мощными взрывами. Полиция Швеции также нашла подтверждение взрывам на газопроводах системы "Северный поток".

В ЕС официально не обвиняли Россию в причастности к организации взрывов на газопроводах, однако не исключали такой возможности.

Позже газета New York Times написала о возможной причастности к подрыву трубопроводов системы "Северный поток" неустановленных проукраинских групп.

По данным The Time, западным разведывательным кругам в течение месяцев было известно имя украинца – частного спонсора, якобы профинансировавшего диверсию на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". Впрочем, отмечается, что имя частного спонсора диверсии-украинца не связано с правительством президента Зеленского.

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