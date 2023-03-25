В ЕС заявили, что компенсировать убытки Украины должна Россия, но конфисковать ее замороженные активы будет крайне сложно

Евросоюз работает над конфискацией замороженных российских активов на сумму около 350 миллиардов долларов. Однако это будет беспрецедентный шаг, и реализовать этот замысел будет сложно.

Об этом заявил глава оперативной группы ЕС Андерс Анлид, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.

Анлид отметил, что когда дело доходит до поиска огромных сумм, предназначенных для восстановления Украины, ничто никогда не будет просто, найти законный способ конфискации - это вызов. Европа, по его словам, должна быть "инновационной", чтобы справиться с этим.

Анлид отмечает, что это первый случай, когда Евросоюз планирует не только заморозить активы, но арестовать их и передать другой стране. В глобальном праве это удалось сделать только с иракскими активами, которые США арестовали перед крахом режима Саддама Хусейна.

"Надеюсь, мы сможем добиться результатов... Но это сложные вопросы. Будут краткосрочные и долгосрочные аспекты того, что мы делаем", – сказал Анлид.

Он добавил, что рабочей группе придется "быть немного инновационнее, чтобы двигаться вперед".

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Как отмечает издание, различают два типа замороженных активов: частные активы, например яхта олигарха, и государственную собственность, такую как валютные резервы центрального банка России. Государственные активы обычно больше и их легче конфисковать законным путем. В частности, только валютные резервы РФ составляют почти 300 миллиардов долларов.

Если говорить о частных активах, то юридические гарантии означают, что западные государства могут навсегда конфисковать их только при определенных обстоятельствах. Как правило, такое случается, когда можно доказать, что активы являются доходами от преступления.

Один из вариантов, по словам Анлида, заключался бы в том, чтобы не конфисковать активы навсегда, а арестовать только доход или проценты с капитала.

Специальная группа ЕС тем временем все еще пытается идентифицировать российские активы и надеется добиться прогресса в этом до мая.

"О каких активах идет речь и где они? Эта картина еще не настолько четкая, как должна быть", - отметил Анлид.

Речь идет о том, что частные активы часто защищаются фиктивными компаниями, что усложняет их арест.

Но по словам Анлида, несмотря на трудности "естественно, что этот агрессор должен заплатить и компенсировать происходящее грубое уничтожение Украины".