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Новости Санкции против России
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В ЕС заявили, что компенсировать убытки Украины должна Россия, но конфисковать ее замороженные активы будет крайне сложно

рублі,активи

Евросоюз работает над конфискацией замороженных российских активов на сумму около 350 миллиардов долларов. Однако это будет беспрецедентный шаг, и реализовать этот замысел будет сложно.

Об этом заявил глава оперативной группы ЕС Андерс Анлид, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.

Анлид отметил, что когда дело доходит до поиска огромных сумм, предназначенных для восстановления Украины, ничто никогда не будет просто, найти законный способ конфискации - это вызов. Европа, по его словам, должна быть "инновационной", чтобы справиться с этим.

Анлид отмечает, что это первый случай, когда Евросоюз планирует не только заморозить активы, но арестовать их и передать другой стране. В глобальном праве это удалось сделать только с иракскими активами, которые США арестовали перед крахом режима Саддама Хусейна.

"Надеюсь, мы сможем добиться результатов... Но это сложные вопросы. Будут краткосрочные и долгосрочные аспекты того, что мы делаем", – сказал Анлид.

Он добавил, что рабочей группе придется "быть немного инновационнее, чтобы двигаться вперед".

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Как отмечает издание, различают два типа замороженных активов: частные активы, например яхта олигарха, и государственную собственность, такую как валютные резервы центрального банка России. Государственные активы обычно больше и их легче конфисковать законным путем. В частности, только валютные резервы РФ составляют почти 300 миллиардов долларов.

Если говорить о частных активах, то юридические гарантии означают, что западные государства могут навсегда конфисковать их только при определенных обстоятельствах. Как правило, такое случается, когда можно доказать, что активы являются доходами от преступления.

Один из вариантов, по словам Анлида, заключался бы в том, чтобы не конфисковать активы навсегда, а арестовать только доход или проценты с капитала.

Специальная группа ЕС тем временем все еще пытается идентифицировать российские активы и надеется добиться прогресса в этом до мая.

"О каких активах идет речь и где они? Эта картина еще не настолько четкая, как должна быть", - отметил Анлид.

Речь идет о том, что частные активы часто защищаются фиктивными компаниями, что усложняет их арест.

Но по словам Анлида, несмотря на трудности "естественно, что этот агрессор должен заплатить и компенсировать происходящее грубое уничтожение Украины".

Автор: 

россия (95489) санкции (11285) Евросоюз (17115) замороженные активы (285)


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Топ комментарии
+6
« заявив голова оперативної групи ЄС Андерс Анлід»…

Якщо для тебе це завдання дуже складне- звільняйся!

Призначять поляка або кваліфікованого єстонця, які фахово зроблять цю справу.

А якщо ти просто пиаришся, то не требо цего робити.
Треба працювати.
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25.03.2023 15:01
+5
Йой-йой-йой! Складно тому, що з'являться імена європейських політиків?
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25.03.2023 13:59
+3
Что уже заднюю включили? Главное раковой опухоли- Венгрии деньги давайте .
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25.03.2023 13:59
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Йой-йой-йой! Складно тому, що з'являться імена європейських політиків?
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25.03.2023 13:59 Ответить
« заявив голова оперативної групи ЄС Андерс Анлід»…

Якщо для тебе це завдання дуже складне- звільняйся!

Призначять поляка або кваліфікованого єстонця, які фахово зроблять цю справу.

А якщо ти просто пиаришся, то не требо цего робити.
Треба працювати.
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25.03.2023 15:01 Ответить
Что уже заднюю включили? Главное раковой опухоли- Венгрии деньги давайте .
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25.03.2023 13:59 Ответить
Хочуть і рибку з'їсти ... і у воду не лізти''
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25.03.2023 14:00 Ответить
А дайте но я ("методом наукового тику") покажу одни з найбільших покладів капіталу московитів: Банк Ватикану (БІНГО!), банки Швейцарії (БІНГО!)... А от з офшорами складно: куди не тикни - на бородату бабцю (чи її "бєняфіціарів") потрапиш...
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25.03.2023 14:14 Ответить
хіба в європейському праві нема можливості конфіскувати майно яке було нажите в "законний спосіб", після того як його власник зробив жахливий злочин ?

на цьому базується весь зміст понятія "компенсація жертві"

дурню каже пан голова
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25.03.2023 14:19 Ответить
Пи**еж. У обычных кацапов отнимают все без проблем, а у государства складно. Дело явно в чем-то другом.
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25.03.2023 14:20 Ответить
По-моему нас на..й посылают.
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25.03.2023 15:07 Ответить
Бабло Мавзолейное принадлежит не только Олегу Дерипаске...,а всем шизофреникам , даже дворнику или сапожнику, частный капитал на Западе святое дело😁
Обезьяны Мавзолейные разыгрывают из себя вечную жертву...весь мир на них вечно нападает...то Финляндии то Германия то Испания то Венгрия то Грузия то Чечня два раза то Украина с Сирией..издеваются с жертвы все кому не лень😁
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25.03.2023 15:11 Ответить
читай- не возможно
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25.03.2023 15:16 Ответить
https://youtu.be/ts0kKzinFlY ...

Люди Ведмедчука контролируют всю адвокатуру Украины и по сию минуту...,так что по любасу Украине ничего не светит в плане репараций и т.д....
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25.03.2023 15:23 Ответить
Сложно, но не невозможно. Про танки и самолёты то-же самое говорили. Всему своё время.
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25.03.2023 15:39 Ответить
при кожному уряді кожної держави є табун юристів на зарплатах.

не треба винаходити велосипед - треба дати їм розпорядження підготувати альгоритм конфіскації та передачі Україні тих грошей.

це якщо хотіти допомогти українцям.
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25.03.2023 19:25 Ответить
складніше ніж розпочати війну?
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25.03.2023 21:33 Ответить
Але Можно конфіскувати і незаморожені активи. Пароплави, літаки, нерухомість, тощо ...
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25.03.2023 21:54 Ответить
 
 