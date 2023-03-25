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Новости Агрессия России против Украины
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Россия провела ротацию в оккупированной Новой Каховке, и казалось, что военные покинули город, - ОК "Південь"

каховка,нова

В оккупированной Новой Каховке российские захватчики провели массовую ротацию, потому показалось, что войска покинули город.

Об этом в эфире телемарафона сообщила представитель Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Сначала это была массированная ротация, спровоцировавшая понимание, что войска упаковываются и уходят. Но вышли одни подразделения и вошли другие.

Такая работа в принципе проводится очень часто в тех населенных пунктах, которые прилегают к левому берегу, поскольку они используются врагом как места восстановления боевых подразделений после возвращения с горячих точек", - отметила Гуменюк.

Напомним, Генштаб ВСУ 23 марта сообщил о выходе окупантов из Новой Каховки, а затем опроверг эту информацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После боев с ВСУ оккупанты на юге готовятся к "жесту доброй воли", - Гуменюк

армия РФ (19180) Новая Каховка (154) Гуменюк Наталья (577)


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Топ комментарии
+18
ОК Південь гірше пізд…а Арестовича-ім «здалось» і вони побігли про це всім доповісти.
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25.03.2023 14:00
+7
Що значить "здалося"??? А наша "інтернет-ванга" - Кірюша, який ****** медалями нагороджує за що тоді державні гроші отримує??
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25.03.2023 14:28
+5
Коли наші "офіційні" починають нести таку куйню, стає тривожно за долю великого контрнаступу.
Адже зрозуміло, що з Нової Каховки кацапи будуть відходити в останню чергу, бо будь-який прорив ЗСУ через греблю Каховської ГЕС на лівий берег перекриє кацапам відхід у Крим, і багатотисячне угрупування орків на лівому березі Дніпра опинеться в оточенні.
Отже, всім це зрозуміло, крім ОК "Південь" (чи ГШ у цілому)?
Тривожно якось.
Може "офіційним речникам" краще мовчати, ніж нести якусь куйню?
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25.03.2023 15:09
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ОК Південь гірше пізд…а Арестовича-ім «здалось» і вони побігли про це всім доповісти.
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25.03.2023 14:00 Ответить
Они не доганяют шо такими формулировками они ещё больше себя выставляют идиотами.
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25.03.2023 15:43 Ответить
Якщо здавалося, то хрестилися би, кажуть допомагає.
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25.03.2023 17:39 Ответить
Тварюк треба виганяти а не чєкати на їх буцім то вихід.
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25.03.2023 14:01 Ответить
Ну то як, виганяти коли будеш? Готовий на лівий берег сходить чи виганялка тільки з дивану виганяє?
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25.03.2023 14:24 Ответить
А Я на лівому і знаходжуся, а ти на якому?
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25.03.2023 14:34 Ответить
географія то явно не ваше,чи нагадати де знаходиться Запоріжжя,який нахрен лівий берег,якщо ЗСУ з нього ніколи не йшли?
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25.03.2023 21:24 Ответить
Добре, клоуни, підловили. Попутав я берега. Але ж суть ти уловив.
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28.03.2023 01:19 Ответить
А не спешили бы трубить про бегущих московитов, то и оправдываться не пришлось бы.
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25.03.2023 14:05 Ответить
А-а-ааааа... Не перехрестились ?
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25.03.2023 14:07 Ответить
А допустить, что это ротация и есть, мозгов не хватило?
Нет, разумеется гораздо разумнее допустить, что враг без боя покинул выгодную позицию и разрешил создать плацдарм для наступления. Ну ведь чудеса случаются же, и верить в них логичнее.
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25.03.2023 14:21 Ответить
Така робота в принципі проводиться дуже часто

Якщо вам про це відомо, то навіщо тоді розповсюджувати інформацію про повне виведення???
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25.03.2023 14:23 Ответить
Як навіщо? От на пару днів підкинули шумихи.
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25.03.2023 14:45 Ответить
зачем? видимость работы, чтобы хоть как-то обосновать зарплату.
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25.03.2023 15:14 Ответить
зате скільки радості всякі блохери по ютубу розтрубили :"уря уря кацапи втікають з Нової Каховки,уря"
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25.03.2023 21:26 Ответить
Марафоновирус
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25.03.2023 14:24 Ответить
під час ротації треба було врізати
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25.03.2023 14:25 Ответить
Що значить "здалося"??? А наша "інтернет-ванга" - Кірюша, який ****** медалями нагороджує за що тоді державні гроші отримує??
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25.03.2023 14:28 Ответить
А просраний вивід мокшанських військ з Херсона, нас всіх нічому не навчив ?
Чи ще хтось сумнівається в професійності наших буданових....
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25.03.2023 18:22 Ответить
Цю речницю за брехню слід відправити у відставку!
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25.03.2023 14:31 Ответить
зелені довбойоби! досить *******?!

може перестанете красти?
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25.03.2023 14:34 Ответить
)(уйловська армія йде в глуху оборону.будуть захищати те, що награбували. для )(уйла досягнення є що захопив землі і може видати за перемогу, якщо ЗСУ і підуть у наступ,то )(уйло видасть що це нападєніє на рускіє зємлі. сидіти в обороні, для рашистіських військ легше ніж наступати. тому ще і набирають по могілізації 400 тис.
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25.03.2023 14:44 Ответить
Цікаво, навіщо Генштаб доповів про виведення кацапів з Н К ?
Якась гнида зелена постаралась
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25.03.2023 15:07 Ответить
Коли наші "офіційні" починають нести таку куйню, стає тривожно за долю великого контрнаступу.
Адже зрозуміло, що з Нової Каховки кацапи будуть відходити в останню чергу, бо будь-який прорив ЗСУ через греблю Каховської ГЕС на лівий берег перекриє кацапам відхід у Крим, і багатотисячне угрупування орків на лівому березі Дніпра опинеться в оточенні.
Отже, всім це зрозуміло, крім ОК "Південь" (чи ГШ у цілому)?
Тривожно якось.
Може "офіційним речникам" краще мовчати, ніж нести якусь куйню?
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25.03.2023 15:09 Ответить
"південь" -це краще говорити про розмінування Чонгару і миттєву(де-кілька годин) окупацію великої південної території України, на котрій ворог не зустрів ніякого спротиву (за відсутності українського війскового угрупування "південь".та навіть відсутності глибоко ешелонованої замінованої системи захисту південних рубежів України,котра була вибудувана за Петра.
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25.03.2023 15:12 Ответить
Не називайте препіздента та його зелене оточення такими брутальними словами.
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25.03.2023 16:55 Ответить
Наивные, всё надеются, что орки сами уйдут.
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25.03.2023 15:27 Ответить
Єрмак обіцяв?
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25.03.2023 15:28 Ответить
От було б добре, коли в проміжок між виходом одних кацапів і заходом інших, увійшли наші війська. Момент дійсно зручний для атаки. Переконаний, наші штабісти та розвідники взяли це до уваги.
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25.03.2023 15:35 Ответить
дух люси бьется в сердце ОК "Південь"
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25.03.2023 15:43 Ответить
Лоханулися, буває
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25.03.2023 15:46 Ответить
С прес службой "Південь" все было понятно ещё в прошлом году после взятия Херсона...шо они только не высерали в первые месяцы после освобождения.
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25.03.2023 15:47 Ответить
Одни выходят, другие заходят. Если "...здалося, що війська покинули місто", значит между этими событиями был большой временной промежуток. Т.е. город был пустой. Дерзкий и стремительный бросок для занятия города не рассматривался?
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25.03.2023 16:09 Ответить
Судячи з усього, наша розвідка не спрацювала у цьому моменті. Адже НК--вельми важливий нп у всіх відношеннях. Та якби знали про план ротаціі москалів заздалегідь, то , гадаю, не втратили б такого гарного шансу повернути місто й закріпитися на лівому березі.
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25.03.2023 17:11 Ответить
Небыло там никакого промежутка. В Каховке десятки тысяч орков, вывести такое количество, даже для ротации, одновременно невозможно физически - тупо дорог не хватит, не говоря уже о том, что кацап не такой дурачок как всем хочется верить.
Разбираться нужно не с тем, "почему не было дерзкого броска", а с тем, что несет эта женщина и главное, с какой целью.
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25.03.2023 17:56 Ответить
Вы не можете знать был или не был там промежуток. Есть подозрение, что и наша разведка не очень-то понимала.
Большие сомнения на счет "десятков тысяч орков" в Каховке.
Согласен: "кацап - далеко не дурачек". Но проебы случаются. Вопрос: Хватит ли у НАС ума, воспользоваться ******** противника.
Нет никакого смысла разбираться с этим факапом пресцентра. Это мелочь по сравнению с тем коррупционным адом, который творится в Украине.
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26.03.2023 09:47 Ответить
Валерий Коломиец 6a8f7b0f, а я думав ви звикли, у прошлому році , в травні на шашлики
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25.03.2023 16:47 Ответить
freedom of speech , ну ви і зпрощений, звичайно ж ні , по Оманскому договору, Каховка за москалями на вашу думку де вони возьмут воду для Криму
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25.03.2023 16:52 Ответить
Мало того що ввели в оману Генштаб, то тепер ще й самі визнали, що просрали можливість звільнити місто під час ротації кацапів.
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25.03.2023 17:13 Ответить
Це ГУР ввели в оману ГШ,заодно пресс Півдня і населеня..Буданову треба оголосити невідповідність займаній посади та відправити на фронт командувати разведбатом,чи разведротою..
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25.03.2023 17:31 Ответить
А оштрафовать кацапов за перегруппировку? Там же те, кто приехал, явно будет не готов к парочке точных прилетов по ним.

Такое чувство, что какие-то полковники и генералы на оплате у кацапов. Те им платят миллионы на карман, ну а они позволяют кацапам за бесплатно проводить ротации и не выносят самые вкусные цели, хотя гражданские жизнями рискуют, чтобы куда-то камеру засунуть или заснять на телефон выгодную цель, а затем отправить ее нашим.
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25.03.2023 18:09 Ответить
 
 