Россия провела ротацию в оккупированной Новой Каховке, и казалось, что военные покинули город, - ОК "Південь"
В оккупированной Новой Каховке российские захватчики провели массовую ротацию, потому показалось, что войска покинули город.
Об этом в эфире телемарафона сообщила представитель Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Сначала это была массированная ротация, спровоцировавшая понимание, что войска упаковываются и уходят. Но вышли одни подразделения и вошли другие.
Такая работа в принципе проводится очень часто в тех населенных пунктах, которые прилегают к левому берегу, поскольку они используются врагом как места восстановления боевых подразделений после возвращения с горячих точек", - отметила Гуменюк.
Напомним, Генштаб ВСУ 23 марта сообщил о выходе окупантов из Новой Каховки, а затем опроверг эту информацию.
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Нет, разумеется гораздо разумнее допустить, что враг без боя покинул выгодную позицию и разрешил создать плацдарм для наступления. Ну ведь чудеса случаются же, и верить в них логичнее.
Якщо вам про це відомо, то навіщо тоді розповсюджувати інформацію про повне виведення???
Чи ще хтось сумнівається в професійності наших буданових....
може перестанете красти?
Якась гнида зелена постаралась
Адже зрозуміло, що з Нової Каховки кацапи будуть відходити в останню чергу, бо будь-який прорив ЗСУ через греблю Каховської ГЕС на лівий берег перекриє кацапам відхід у Крим, і багатотисячне угрупування орків на лівому березі Дніпра опинеться в оточенні.
Отже, всім це зрозуміло, крім ОК "Південь" (чи ГШ у цілому)?
Тривожно якось.
Може "офіційним речникам" краще мовчати, ніж нести якусь куйню?
Разбираться нужно не с тем, "почему не было дерзкого броска", а с тем, что несет эта женщина и главное, с какой целью.
Большие сомнения на счет "десятков тысяч орков" в Каховке.
Согласен: "кацап - далеко не дурачек". Но проебы случаются. Вопрос: Хватит ли у НАС ума, воспользоваться ******** противника.
Нет никакого смысла разбираться с этим факапом пресцентра. Это мелочь по сравнению с тем коррупционным адом, который творится в Украине.
Такое чувство, что какие-то полковники и генералы на оплате у кацапов. Те им платят миллионы на карман, ну а они позволяют кацапам за бесплатно проводить ротации и не выносят самые вкусные цели, хотя гражданские жизнями рискуют, чтобы куда-то камеру засунуть или заснять на телефон выгодную цель, а затем отправить ее нашим.