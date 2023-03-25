Россия провела ротацию в оккупированной Новой Каховке, и казалось, что военные покинули город, - ОК "Південь"

В оккупированной Новой Каховке российские захватчики провели массовую ротацию, потому показалось, что войска покинули город.

Об этом в эфире телемарафона сообщила представитель Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Сначала это была массированная ротация, спровоцировавшая понимание, что войска упаковываются и уходят. Но вышли одни подразделения и вошли другие.

Такая работа в принципе проводится очень часто в тех населенных пунктах, которые прилегают к левому берегу, поскольку они используются врагом как места восстановления боевых подразделений после возвращения с горячих точек", - отметила Гуменюк.

Напомним, Генштаб ВСУ 23 марта сообщил о выходе окупантов из Новой Каховки, а затем опроверг эту информацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После боев с ВСУ оккупанты на юге готовятся к "жесту доброй воли", - Гуменюк