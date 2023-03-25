Венгрия не поддержит вступление Украины в ЕС из-за закона об образовании, - Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит евроатлантическую и европейскую интеграцию Украины пока "школы в Закарпатье в опасности".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", венгерского министра цитирует в Twitter представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.

Сийярто провел встречу с помощницей комиссара ООН по правам человека Илзе Брандс Кэрис.

"Венгрия не может поддерживать трансатлантическую и европейскую интеграцию Украины до тех пор, пока венгерские школы в Закарпатье находятся в опасности" - заявил Сийярто.

Министр заявил, что 1300 венгерских школ и детских садов принимают детей и студентов-беженцев из Украины, и упрекнул, что "99 венгерских начальных и средних школ в Украине находятся под угрозой закрытия из-за украинского закона об образовании".

Также читайте: Если Украина не будет уважать права нацменьшинств, Венгрия не поддержит ее интеграцию в ЕС, - Сийярто

Ранее в офисе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана уже дали понять, что не согласятся на будущее вступление Украины в ЕС без новых уступок по закону об образовании, который в последние годы стал главной причиной проблем двусторонних отношений.