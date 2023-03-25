Венгрия не поддержит вступление Украины в ЕС из-за закона об образовании, - Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит евроатлантическую и европейскую интеграцию Украины пока "школы в Закарпатье в опасности".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", венгерского министра цитирует в Twitter представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.
Сийярто провел встречу с помощницей комиссара ООН по правам человека Илзе Брандс Кэрис.
"Венгрия не может поддерживать трансатлантическую и европейскую интеграцию Украины до тех пор, пока венгерские школы в Закарпатье находятся в опасности" - заявил Сийярто.
Министр заявил, что 1300 венгерских школ и детских садов принимают детей и студентов-беженцев из Украины, и упрекнул, что "99 венгерских начальных и средних школ в Украине находятся под угрозой закрытия из-за украинского закона об образовании".
Ранее в офисе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана уже дали понять, что не согласятся на будущее вступление Украины в ЕС без новых уступок по закону об образовании, который в последние годы стал главной причиной проблем двусторонних отношений.
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"Принцип одностайності прийняття рішень з зовнішньою та безпековою політикою обговорюється вже років п'ять. Країни по різному дивилися на загрози тієї чи іншої ситуації всередині ЄС. Коли ми говоримо про східний план, ми можемо не враховувати позицію Португалії, наприклад. Коли ми говоримо про Середземномор'я, можна не враховувати естонську позицію, а прислухатися до тих країн, яких це стосується. Те, що зараз відбувається щодо санкцій і позиції Угорщини - це вже не питання національних інтересів всього Європейського Союзу, а питання шантажу однією країною інших", - розповіла вона.
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https://suspilne.media/author/aroslav-prisepa/ Ярослав Прищепа
15 липня 2022, 14:59
Уряд Угорщини має намір захистити етнічних угорців, які проживають на території українського Закарпаття у разі, якщо збройна агресія РФ сягне цього регіону.
Про це в інтерв'ю виданню Index https://index.hu/kulfold/2022/07/15/szijjarto-peter-gazbeszerzes-haboru-minimumado-kettos-adoztatas-diplomacia заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, зазначивши, що будь-яка країна, поруч із якою йде війна, має бути готова захистити себе.
"У нашій країні також були підготовлені сценарії надзвичайного стану. Виведення угорських військових з охорони кордону частково пов'язане з цим", - сказав посадовець.
ну в самом деле, ну что это такое?
сидит себе *****, коррупционер, разжиревший на кремлевских взятках, автократ, троянский конь посреди ЕС!!! беззаботно поплевывает на мнение абсолютного большинства, и откровенно гадит!
а спроси этих мадьяров, кого они выберут в следующий раз, они ответят - *****ов!
рашизм головного мозга это не только на востоке но и на западе!
а вообще можно сейчас устроить жесточайшую обструкцию. Вы не пустите, ОК. Ни 1 вывески на венгерском, ни 1 школы, ни 1 предмета, отловить уродов с венг. паспортом максимально нагадить и т.д.
Те, що Угорщині дозволяють ще щось вякати - не її заслуга, а воля більш впливових країн, які таким чином можуть залишитися чистими та пухнастими та не псувати собі імідж, доки ця помийка робить та озвучує для них те, що треба.