Транспорт в Киеве с завтрашнего дня будет ходить на час дольше. РАСПИСАНИЕ

В Киеве метрополитен, наземный транспорт и фуникулер с воскресенья, 26 марта, будет работать на час дольше.

Об этом сообщили в КГГА, передает Цензор.НЕТ.

Новый график работы транспорта:

наземный транспорт – с 05:30 до 23:30

метрополитен – с 06:00 до 23:00

фуникулер – с 07:00 до 22:00.

Актуальный график работы маршрутов общественного транспорта и отправки последних маршрутов можно увидеть на сайтах КП "Киевпасстранс" и КП "Киевский метрополитен". Также сервис движения транспорта находится в приложении "Киев Цифровой".

Напомним, ранее стало известно, что с воскресенья, 26 марта, в Киеве сокращают комендантский час. Он будет длиться с 00:00 до 05:00.

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