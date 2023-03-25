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Транспорт в Киеве с завтрашнего дня будет ходить на час дольше. РАСПИСАНИЕ

транспорт

В Киеве метрополитен, наземный транспорт и фуникулер с воскресенья, 26 марта, будет работать на час дольше.

Об этом сообщили в КГГА, передает Цензор.НЕТ.

Новый график работы транспорта:

  • наземный транспорт – с 05:30 до 23:30
  • метрополитен – с 06:00 до 23:00
  • фуникулер – с 07:00 до 22:00.

Актуальный график работы маршрутов общественного транспорта и отправки последних маршрутов можно увидеть на сайтах КП "Киевпасстранс" и КП "Киевский метрополитен". Также сервис движения транспорта находится в приложении "Киев Цифровой".

Напомним, ранее стало известно, что с воскресенья, 26 марта, в Киеве сокращают комендантский час. Он будет длиться с 00:00 до 05:00.

Читайте также: В Киеве сократили комендантский час: с 26 марта он будет длиться с 00:00 до 05:00 каждый день

Автор: 

Киев (25505) комендантский час (166) маршрутки (546) Метрополитен (1014) трамвай (200) транспорт (1757) фуникулер (33) автобус (95) троллейбус (13)


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Зато зелёные квартальные ******** переводят время в войну и повышают цены на воду и э,/э.
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25.03.2023 14:06 Ответить
 
 