Перед отправкой на фронт мобилизованных десантников обучают 1-2 месяца, - штаб ДШУ ВСУ

Срок подготовки мобилизованных военных десантников составляет один-два месяца. Бойцы не отправляются на фронт без базовой подготовки.

Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил заместитель начальника штаба Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины полковник Виктор Люльчак, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ни один мобилизованный военнослужащий не попадает на фронт, в боевые действия, без прохождения базовой общевойсковой подготовки или, если это нужно, профессиональной общевойсковой подготовки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сроки такой подготовки зависят от того, нужна только базовая подготовка или необходима также и профессиональная подготовка. "Это два или как минимум один месяц", - добавил он.