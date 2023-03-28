Венгрия и дальше будет предотвращать любые санкции против ядерного сектора РФ, - Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после телефонного разговора с вице-премьером России по энергетическим вопросам Александром Новаком в очередной раз заявил, что его страна будет выступать против санкций относительно ядерной энергетики РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам главы венгерского МИД, который также отвечает за энергетические вопросы, с россиянином он в течение получаса обсуждали "текущие вопросы венгерско-российского энергетического сотрудничества".

Среди прочего, Новак заверил Сийярто в своевременной поставке Венгрии российских нефти и газа, несмотря на международные санкции.

"Мы также обсудили строительство новых блоков атомной электростанции "Пакш", отметили, что подготовительные работы продолжаются, и, поскольку новые ядерные мощности имеют важное значение для безопасности энергоснабжения Венгрии, правительство и в дальнейшем будет предотвращать любые санкции против ядерного сектора", - подчеркнул глава венгерского МИД.

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