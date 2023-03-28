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Новости Санкции против России
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Венгрия и дальше будет предотвращать любые санкции против ядерного сектора РФ, - Сийярто

сійярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после телефонного разговора с вице-премьером России по энергетическим вопросам Александром Новаком в очередной раз заявил, что его страна будет выступать против санкций относительно ядерной энергетики РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам главы венгерского МИД, который также отвечает за энергетические вопросы, с россиянином он в течение получаса обсуждали "текущие вопросы венгерско-российского энергетического сотрудничества".

Среди прочего, Новак заверил Сийярто в своевременной поставке Венгрии российских нефти и газа, несмотря на международные санкции.

"Мы также обсудили строительство новых блоков атомной электростанции "Пакш", отметили, что подготовительные работы продолжаются, и, поскольку новые ядерные мощности имеют важное значение для безопасности энергоснабжения Венгрии, правительство и в дальнейшем будет предотвращать любые санкции против ядерного сектора", -  подчеркнул глава венгерского МИД.

Читайте также: Венгрия не поддержит вступление Украины в ЕС из-за закона об образовании, - Сийярто

Автор: 

Венгрия (1940) санкции (11276) атомная энергетика (294) Сийярто Петер (322)


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Топ комментарии
+20
Розуміти слід так: Угорщина і надалі смоктатиме рашистського х*я.
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28.03.2023 22:16
+16
дамы и так знаем , что вы подстилка кацапов
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28.03.2023 22:12
+16
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28.03.2023 22:26
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дамы и так знаем , что вы подстилка кацапов
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28.03.2023 22:12 Ответить
Розуміти слід так: Угорщина і надалі смоктатиме рашистського х*я.
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28.03.2023 22:16 Ответить
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28.03.2023 22:26 Ответить
Дуже влучне фото.
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28.03.2023 22:41 Ответить
Шуруй в таможенный союз, быдло! Или ******!
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28.03.2023 22:17 Ответить
Коли їх вернуть обратно за Урал?
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28.03.2023 22:17 Ответить
Коли їх вже виженуть звідусіль???
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28.03.2023 22:21 Ответить
взад !!!!!
в болота Східного Сибіру

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28.03.2023 22:53 Ответить
Венгрия, как и Сербия, это две европейских недостараны с продажными руководителями , путлер их давно прикормил, поэтому, после окончания войны Европа и Украина должны будут дать оценку их лицемерному поведению и выстроить с ними соответствующие отношения.
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28.03.2023 22:19 Ответить
А что мешает дать оценку сейчас и не ждать окончания войны?
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29.03.2023 02:25 Ответить
Угорщина не має виходу до моря. Якби ж то всі країни згодились до блокади постачань якихось ресурсів з росії, то угорці мали б то доправляти виключно повітряним шляхом. Газ, вугілля, нафту. Все. Тільки літаками.
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28.03.2023 22:21 Ответить
я не проти якщо , мадяри газ і нафту через Україну носитимуть ведрами .
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28.03.2023 22:29 Ответить
А ми ті відра буцати будемо.
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28.03.2023 22:36 Ответить
не можно так це якась мадярофобія ...
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28.03.2023 22:51 Ответить
Трохи є.
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28.03.2023 22:55 Ответить
Так и Словакия с Чехией не имеет. И не только они. Кстати Венгрия имеет выход к морю по Дунаю, в Чёрное. И суда есть давно класс---река-море. Там иные причины. Просто так вышло, хоть и странно---но нет чётко прописаного варианта исключения из ЕС. Сама страна по своему желанию выйти может. А исключить сложно. Проще повлиять через экономические рычаги на страну. Тогда и власть поменяется у мадьяр. Там кстати в глубинке народ бедновато живёт. Это одна их причин для удачи популистов.
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28.03.2023 23:36 Ответить
Словакия с Чехией не имеет, да. Но и в салупу не лезет. А выход через Дунай не является экстерриториальным, так что поставки в Венгрию не имеют шанса этим путем.
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28.03.2023 23:40 Ответить
Я не специалист по части поставок по воде, по реке особо. И в Дунайском пароходстве не работал. То что в Измаиле. Работал в ЧМП. Давно правда. Дунай и Рейн---реки трудяги много веков. Там такая логистика---нам не снилось. И при совках было крепко. И речь не о пас-флоте и прочие круизы, хотя валом такого и давно. Кстати много наших работают выпускников Одесских училищ в том числе разных.
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29.03.2023 00:07 Ответить
Речные пути это внутренние воды. И суда могут там находится только с разрешения владельцев. Поэтому транзитный проход невозможен. А случае с морскими водами включается право мирного прохода территориальными водами иностранного государства. То есть, запретить нельзя.
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29.03.2023 00:23 Ответить
це ж неправда, фарватер Дунаю має екстериторіальний статус, тільки прибережні води придунайських країн, якщо не зраджує пам'ять на 50 метрів від берега, мають статус внутрішніх вод,
на, читай:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Конвенція_про_режим_судноплавства_на_Дунаї
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29.03.2023 05:17 Ответить
Я не спорю со сложностью организации логистики на реке по сравнению с морскими перевозками. На море есть возможность поставить суда на якорные стоянки перед проходом по узкостям, каналам в ожидании лоцманской проводки. Река слишком мала для накопления ожидающих на проход гидросооружений. Поэтому расчет поминутный, думаю.
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29.03.2023 00:34 Ответить
було б непогано якби німці поставили умову вони автозавод відкривають а угорці на чолі з орбаном відмовляються від своєї ікони-*****.
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28.03.2023 22:25 Ответить
У них автозавод є. Бо я на автівці їхнього виробництва їзджу.
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28.03.2023 22:37 Ответить
там будують ще один новий автозавод
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28.03.2023 22:39 Ответить
Це погано. Треба в нас. Буде однозначно дешевше для замовника, та ліпше для українців з роботою.
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28.03.2023 22:41 Ответить
'та звісно,нам багато чого треба,але я б акцент зробив на виробництві різних видів біопалива, Україна може стати лідером в Європі по його виробництву для цього все є.
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28.03.2023 22:43 Ответить
Буряками засадити всі поля, а потім із цукру паливо?
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28.03.2023 22:45 Ответить
Можна робити практично з будь чого що у нас зростає, з зернових олійних культур біобензин-біодизель,з різних відходів метан.Україна може повністю забезпечити себе ресурсами звісно доведеться менше вивозити сировини до індусів та китайців але українські інтереси передусім мають бути.
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28.03.2023 23:27 Ответить
Та я розумію, але щось стало на заваді у Бразилії, наприклад, щодо постачання біопалива на експорт. Вони й собі його мало роблять, незважаючи на цілорічний цикл вирощування рослин у тропічній зоні. Якщо нас рівняти з можливостями країн теплих, то ми в сраці. Але й вони не виробляють поки що. Щось заважає. мабуть.
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28.03.2023 23:34 Ответить
На заваді стало те, що Бразилія входить до десятки найбільших видобувачів нафти та газу.А Україні треба використовувати свій ресурс навіщо валюту вивозити закордон для купівлі палива якщо маємо можливість зробити для себе самі.
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28.03.2023 23:41 Ответить
oj- oj-oj 🤫 madjary serut´ na suspil´stvo vze po-ser´joznomu 🤥
nevze i tse evropejs´ka spil´nota prokovtne ? 😕
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28.03.2023 22:26 Ответить
Здохни тварь *********.
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28.03.2023 22:28 Ответить
Як вона вже за.бала ця Угорщина. Вигоніть її уже, вона ж сама в тайожний союз проситься.
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28.03.2023 22:29 Ответить
Санкції насправді це проста формалізація. Таке собі офіційне оформлення ставлення до певних обєктів або субєктів. Можна застосовувати санкції без офіційного проголошення. Просто не купувати кацапське. І аргумент завжди один і той самий - якість товару і післяпродажний сервіс. Останньою річчю яку ми (теща) придбали в 2008 році з ********** була чавунна ванна за німецькою ліцензією. При встановленні вона виявилась кривою настільки що довелось придбати іспанську, а в кацапській тепер на городі зберігається реманент і добрива.
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28.03.2023 22:34 Ответить
Бойлер у 2010 десь, до війни. Але підфартило, нормальний. Може по ліцензії..
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28.03.2023 22:38 Ответить
тополіний пух, сіярто пітух
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28.03.2023 22:37 Ответить
Пітушок кукурікає про вЄлічяє але не знає що він здох

***** одне слово
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28.03.2023 22:37 Ответить
те, що ви, *******, вічні москальські ху@соси, вже всьому світу зрозуміло... і те, що ви вже давно плюнули на ваших загиблих в 1956 співвітчизників, яких москалота танками чавила, теж зрозуміло.
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28.03.2023 22:39 Ответить
Ох і "довийобуються"! Їх уже зараз ігнорувать почали у Європі А що буде коли Кацапія остаточно "посиплеться"? Мадяри їм точно не "подякують"!
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28.03.2023 22:43 Ответить
Гадаю, тоді мадяри будуть найголосніше гавкати і вимагати компенсацій за... а дідько знає - за що. І найсмішніше буде, коли вони пригадають кацапам події 1956-го року.
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28.03.2023 23:17 Ответить
Почему Сийярто так хочет умереть молодым?
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28.03.2023 22:48 Ответить
Он хочет умереть в России.
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28.03.2023 22:59 Ответить
Адепти руSSкого міра активізувалися по всьому світу....
рашистська агентура активізувалась та зашевелилась....
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28.03.2023 22:56 Ответить
Любопытно, если вдруг иобиков сдвинет из власти, где они денется?
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28.03.2023 23:01 Ответить
К шредеру попрет как все русолизы!
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28.03.2023 23:31 Ответить
Интересно, венгры понимают, что после победы Украины мы будем и в ООН и в ПАСЕ и в ОБСЕ и в НАТО, когда туда вступим, отдавать "должок" Венгрии, срывая важные уже для нее голосования?
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28.03.2023 23:11 Ответить
Самим венграм по тв говорят что это кризис с перестрелками, нахера ******* показывать правду, там неделя по тв показать что и как на самом деле и все, **** у****ки сразу, гляньте интервью независимых сми у граждан, там типа мол ну нам мало что говорят, в интернете мало кто ищет, им это нах не нужно.
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28.03.2023 23:35 Ответить
Цього Сійярто колись у туалеті придушать.
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28.03.2023 23:16 Ответить
час вже припинити державність тих циганів.
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28.03.2023 23:19 Ответить
Готов провести переговоры с нато,ес и рф чтобы венгрию отдать рф, а Украиной заместить венгрию и точка, далее будет пофигу на них, даже вентиль не будем прикручивать на газ, нефть, ******* как хотите с кремлядями сами без соплей.
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28.03.2023 23:29 Ответить
Не треба звертати увагу на скавчання гнидозного шакала!
Виєбемо чмосковського "медведя", потім насцимо у пельку цій дворнязі сіряйто...
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29.03.2023 00:42 Ответить
щоб кравці гудзики та пришивали, як язик сіяйро до ******** сраки.
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29.03.2023 01:32 Ответить
.....баний .....дярскій ....арас !!!
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29.03.2023 04:35 Ответить
Друзья свинособак сами являются свинособаками.
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29.03.2023 06:38 Ответить
Покидьки Европи. І до вас, ******, дійде черга...
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29.03.2023 07:56 Ответить
 
 