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Новости
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У России нужно навсегда отбить аппетит к краже чужих территорий, - глава МИД Чехии

ліпавський

Если Украина проиграет России, то государство-агрессор продолжит свое наступление и пойдет дальше в Центральную Европу.

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский изданию  Novinky.

По его словам, западные партнеры должны сделать все для защиты Украины. Он считает, что победа Украины будет состоять в защите территориальной целостности и суверенитета в пределах международно признанных границ. И особенно в возвращении "украденного Крыма".

"Я считаю, что мы должны нанести сильный удар по российскому империализму, чтобы раз и навсегда отрезать колониальные аппетиты России к краже территорий в других странах", - заявил Липавский.

Министр отметил, что его страна не играет фундаментальной международной роли в вопросе поставки оружия, однако она может подать подобный пример.

"И это то, что мы делаем. Мы можем объяснить нашу обеспокоенность безопасностью – и мы это делаем – и объясняем опасность, которую сегодняшняя имперская Россия представляет для мира. Если Россия победит Украину, она пойдет дальше в Центральную Европу", – подчеркнул министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехия уже предоставила Украине все, что могла, осталось не много вариантов для дальнейшей помощи, - президент Павел

оружие (10204) Чехия (1704)


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Топ комментарии
+9
чехи ще при совку зробили висновок, мадяри нє
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28.03.2023 22:45
+6
Кацапи крадуть все підряд , починаючи з територій і закінчуючи нашими дітьми 😡
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28.03.2023 22:52
+5
Чехія приємно дивує, таки настоящий Генерал -Президент це сила, а не асфальт і слуги
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28.03.2023 22:50
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Один вопрос: как?
Эта недоимперия живет этим всю свою историю... .
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28.03.2023 22:34 Ответить
mozna spobuvaty moze des´ tak:
1. Rozkvasyty kazps´ke rylo ( 4ytaty: dopomogty Ukraini peremogty u vijni)
2. Vybyty zuby ( tobto zaboronyty volodity jadernoju zbrojeju)
3. Posadyty na zorstku dietu ( ne kupljaty v nyh ni4ogo i im ne prodavaty, nijakuh ekonomi4nyh stosunkiv)
4. Vidgorodyty parkanom ( stvoryty z pomi44ju usih demokraty4nyh svitovyh derzav zonu prykordonnogo kontrolju z zastosuvannjam systemy sposterezehhja)
5. Pislaty na h..... ( vyklju4yty z usih meznarodnyh ob´édnan´)
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28.03.2023 22:58 Ответить
Розвалити, як Совок свого часу. Повне ембарго на все, забути нарешті, про кривавий бізнес з паРашою, повне відрізання від технологій і товарів цивілізованного світу, де факто - повна блокада. Хай попробують викрутитися з китайозами та іранцями, яким теж яйця прищемити по максимуму. Україні - увесь спектр ******** зброї, і зняти дебільну заборону не битинею по паРаші.
І коли ця потвора почне конати - жодних ніжок Байдена, хай конають з голоду.
Але для такої стратегії повинні бути у лідерів світу сталеві яйця, а не вічна стурбованість.
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28.03.2023 23:17 Ответить
Пані Светлана, на жаль не всі це ще розуміють.
Ми робимо все, щоб наші рідні спокійно спали.
Все буде Україна!!!
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29.03.2023 01:16 Ответить
чехи ще при совку зробили висновок, мадяри нє
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28.03.2023 22:45 Ответить
Чехія приємно дивує, таки настоящий Генерал -Президент це сила, а не асфальт і слуги
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28.03.2023 22:50 Ответить
Кацапи крадуть все підряд , починаючи з територій і закінчуючи нашими дітьми 😡
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28.03.2023 22:52 Ответить
Я, як людина пересічна, зрозумів, що росія проковтнувши Україну негайно піде гризти Європу ще багато років тому. Мені не доходить чому таким поважним освіченим людям це стає зрозумілим тільки зараз. Вони абсолютні дебіли? Яким чином вони стали на керуючих засадах своїх держав?
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28.03.2023 22:54 Ответить
А чому Україна не зрозуміла це, коли 150 тисяч було на кордоні? Яким чином стали вони керманичами країною, не бачачи біду
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28.03.2023 22:59 Ответить
Україна зрозуміла. Зелені ***** зрозуміти не захотіли.
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28.03.2023 23:01 Ответить
Дивно, ви ж тільки що на іншому анансі зе так палко підтримували, говорить красиво і правильно.
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28.03.2023 23:04 Ответить
Валентино, потрібно читати коментарії до кінця. Як мінімум до кінця реченя.
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28.03.2023 23:11 Ответить
Прийшлось копіпастить. _Ось не люблю я нашого Президента. І не подобався він мені з моменту його появи на політичній арені. Але слова, які йому написали сьогодні розумні люди, а він зачитав, мені сподобались. Дійсно, світ має бути більш швидчим і більш рішучим._ Де тут моя палка любов? Бо мені аж незручно стало. Люди якусь х. ню подумають.
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28.03.2023 23:20 Ответить
Да не будет грызть она Европу и пытаться что то там завоевать.Там дадут по хлебалу быстро и с помощью США-однозначно,введут настоящие санкции и ньюсовок распадется со 100% вероятностью..А вот грызть и завоевывать бывшие республики,собирая СССР 2.0-эти твари просто мечтают,а значит на очереди Молдова,Грузия,Казахстан,Армения и это как минимум.
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28.03.2023 22:59 Ответить
Так, вона буде гризти слабкіших. Скажу більше, навіть програвши в Україні, вона піде гризти інші республіки, якщо її не розвалять до дідька.
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28.03.2023 23:19 Ответить
Если кацапье захватит бывшие республики и переработает, то тогда будут идти дальше обязательно. Доказательством есть слова путлера в 2016 году: "граница России нигде не заканчивается". Это маньяки, они этим живут. После захвата и переработки бывших республик Западу их остановить будет намного сложнее.
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29.03.2023 01:40 Ответить
А Беларуси-уже не существует
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28.03.2023 23:01 Ответить
Пока еще как-то существует. Их войска напрямую не участвуют в войне.
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29.03.2023 01:41 Ответить
і нирки обов'язково теж відбити... хоча ані нирок, ані печінки там вже немає, мабуть...
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28.03.2023 23:24 Ответить
Не треба на масковії ні чого відбивати, її треба знищити! Більше 500 років вона брехала, крала, вбивало, та грабувала, усіх сусіді! Як що звільняться усі колонії, то і міста не буде для наросії, про це розуміє, та казало навіть гумова гузно!
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28.03.2023 23:35 Ответить
.. уничтожить болота мацковии под корень....
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29.03.2023 01:18 Ответить
Глава МЗС Чехии сказал правильно.
Но если кому-то на Западе, Китаю и т.п. что-то не ясно, то обо всем говорят слова путлера: "граница россии нигде не заканчивается"
https://m.youtube.com/watch?v=Q7PRO0FzFqA

И не надо думать, что если не будет путлера, то что-то серьезно изменится.

И у них есть песня "дорогие мои старики мы еще повоюем. Переносный смысл здесь присутствует, но главное здесь в прямом смысле. Это такие недоселовеки, которые войной живут. И чтобы они изменились необходимо им очень сильное потрясение.
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29.03.2023 02:01 Ответить
Поэтому Западу надо сделать все для поражения кацапни, а лучше капитуляции. Если понадобиться, то и самим включиться в военные действия.
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29.03.2023 02:05 Ответить
Запад слишком гуманный,и он не даст кацапне подохнуть.Снова откормит на свою голову куриными поставками:
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29.03.2023 02:56 Ответить
це означає повну ліквідацію росії, країна не зможе їснувати без крадіжки
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29.03.2023 07:42 Ответить
 
 