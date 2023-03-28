У России нужно навсегда отбить аппетит к краже чужих территорий, - глава МИД Чехии

Если Украина проиграет России, то государство-агрессор продолжит свое наступление и пойдет дальше в Центральную Европу.

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский изданию Novinky.

По его словам, западные партнеры должны сделать все для защиты Украины. Он считает, что победа Украины будет состоять в защите территориальной целостности и суверенитета в пределах международно признанных границ. И особенно в возвращении "украденного Крыма".

"Я считаю, что мы должны нанести сильный удар по российскому империализму, чтобы раз и навсегда отрезать колониальные аппетиты России к краже территорий в других странах", - заявил Липавский.

Министр отметил, что его страна не играет фундаментальной международной роли в вопросе поставки оружия, однако она может подать подобный пример.

"И это то, что мы делаем. Мы можем объяснить нашу обеспокоенность безопасностью – и мы это делаем – и объясняем опасность, которую сегодняшняя имперская Россия представляет для мира. Если Россия победит Украину, она пойдет дальше в Центральную Европу", – подчеркнул министр.

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