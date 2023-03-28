У России нужно навсегда отбить аппетит к краже чужих территорий, - глава МИД Чехии
Если Украина проиграет России, то государство-агрессор продолжит свое наступление и пойдет дальше в Центральную Европу.
Как информирует Цензор.НЕТ , об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский изданию Novinky.
По его словам, западные партнеры должны сделать все для защиты Украины. Он считает, что победа Украины будет состоять в защите территориальной целостности и суверенитета в пределах международно признанных границ. И особенно в возвращении "украденного Крыма".
"Я считаю, что мы должны нанести сильный удар по российскому империализму, чтобы раз и навсегда отрезать колониальные аппетиты России к краже территорий в других странах", - заявил Липавский.
Министр отметил, что его страна не играет фундаментальной международной роли в вопросе поставки оружия, однако она может подать подобный пример.
"И это то, что мы делаем. Мы можем объяснить нашу обеспокоенность безопасностью – и мы это делаем – и объясняем опасность, которую сегодняшняя имперская Россия представляет для мира. Если Россия победит Украину, она пойдет дальше в Центральную Европу", – подчеркнул министр.
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Эта недоимперия живет этим всю свою историю... .
1. Rozkvasyty kazps´ke rylo ( 4ytaty: dopomogty Ukraini peremogty u vijni)
2. Vybyty zuby ( tobto zaboronyty volodity jadernoju zbrojeju)
3. Posadyty na zorstku dietu ( ne kupljaty v nyh ni4ogo i im ne prodavaty, nijakuh ekonomi4nyh stosunkiv)
4. Vidgorodyty parkanom ( stvoryty z pomi44ju usih demokraty4nyh svitovyh derzav zonu prykordonnogo kontrolju z zastosuvannjam systemy sposterezehhja)
5. Pislaty na h..... ( vyklju4yty z usih meznarodnyh ob´édnan´)
І коли ця потвора почне конати - жодних ніжок Байдена, хай конають з голоду.
Але для такої стратегії повинні бути у лідерів світу сталеві яйця, а не вічна стурбованість.
Ми робимо все, щоб наші рідні спокійно спали.
Все буде Україна!!!
Но если кому-то на Западе, Китаю и т.п. что-то не ясно, то обо всем говорят слова путлера: "граница россии нигде не заканчивается"
https://m.youtube.com/watch?v=Q7PRO0FzFqA
И не надо думать, что если не будет путлера, то что-то серьезно изменится.
И у них есть песня "дорогие мои старики мы еще повоюем. Переносный смысл здесь присутствует, но главное здесь в прямом смысле. Это такие недоселовеки, которые войной живут. И чтобы они изменились необходимо им очень сильное потрясение.