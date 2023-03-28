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Новости Санкции против России
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Галущенко призывает хотя бы начать вводить санкции против атомного сектора РФ

галущенко

Международному сообществу следует ввести санкции против атомного сектора РФ, который продолжает зарабатывать средства, идущие на финансирование войны против Украины.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил об этом в интервью изданию Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

"Важно ввести санкции против атомного сектора РФ. Мы понимаем связанные с этим сложности, но надо хотя бы приступить к работе над этим", - отметил Галущенко.

Он также отметил целесообразность ужесточения уже введенных санкций против России, чтобы лишить Кремль возможности обходить их.

"Важность санкций заключается не в самом факте их наличия - санкции должны быть эффективными. Если санкции позволяют россиянам зарабатывать, то эти деньги они используют на производство оружия, которое убивает больше украинцев. Надо признать существование этого очевидного круга. Поэтому наша задача - не дать им избегать санкций", - сказал Галущенко.

Кроме того, он прокомментировал возможное снижение цен на российскую нефть. По его словам, 30 долларов за баррель является справедливой ценой.

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Автор: 

россия (95441) санкции (11276) атомная энергетика (294) Галущенко Герман (257)


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а шо, ще нема?? по морді ссяною ганчіркою
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28.03.2023 22:44 Ответить

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28.03.2023 22:57 Ответить
Оманський договорняк.
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28.03.2023 23:23 Ответить
І це говорить протеже Деркача ? Шо сталось ?
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29.03.2023 00:25 Ответить
Цей міністр гарно запровадив санкції проти власного видобутку урану.
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29.03.2023 04:43 Ответить
 
 