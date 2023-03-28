Галущенко призывает хотя бы начать вводить санкции против атомного сектора РФ

Международному сообществу следует ввести санкции против атомного сектора РФ, который продолжает зарабатывать средства, идущие на финансирование войны против Украины.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил об этом в интервью изданию Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

"Важно ввести санкции против атомного сектора РФ. Мы понимаем связанные с этим сложности, но надо хотя бы приступить к работе над этим", - отметил Галущенко.

Он также отметил целесообразность ужесточения уже введенных санкций против России, чтобы лишить Кремль возможности обходить их.

"Важность санкций заключается не в самом факте их наличия - санкции должны быть эффективными. Если санкции позволяют россиянам зарабатывать, то эти деньги они используют на производство оружия, которое убивает больше украинцев. Надо признать существование этого очевидного круга. Поэтому наша задача - не дать им избегать санкций", - сказал Галущенко.

Кроме того, он прокомментировал возможное снижение цен на российскую нефть. По его словам, 30 долларов за баррель является справедливой ценой.

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